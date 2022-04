Nevídaná věc v Bundeslize. Kvůli dvanácti hráčům na hřišti hrozí Bayernu kontumace

Všechno zapříčinil třetí slot střídání po vstřelení gólu na 3:1, ke kterému se v závěru tohoto zápasu rozhodl domácí realizační tým v čele s koučem Julianem Nagelsmannem. Během něho se tento mladý německý stratég rozhodl vyslat na hrací plochu Niklase Süleho a Marcela Sabitzera, přičemž se jednalo o čtvrtého a pátého střídajícího hráče Bayernu v zápase.

Jenže následně se ocitlo na hřišti hned dvanáct domácích borců, neboť Kingsley Coman nezaregistroval hned, že to měl být právě on, kdo měl být jedním ze střídaných. Mimochodem, právě Coman chvíli před tím právě zvýšil na 3:1.

Poté, co tato chyba Bayernu vyšla najevo, sudí zápasu Christian Dingert byl z celé situace očividně naštvaný. „Při střídání se objevilo na tabuli špatné číslo, Coman tudíž nevěděl, že má být střídán a došlo k opomenutí stažení jednoho z hráčů. To je velmi špatně,“ nechal se slyšet Dingert v rozhovoru pro zápase a pokračoval: „Přerušili jsme hru a chvíli trvalo, než se situace vyjasnila. V zápisu o utkání jsme objasnili, co se přihodilo. Za těch pár sekund, co Coman hrál, se nic moc nestalo. Nicméně teď je na kolezích z vedení svazu, aby rozhodli.“

Jak informuje německá zpravodajská agentura SID, podle regulí soutěže může totiž Bayerbnu dokonce hrozit i kontumace. Záleží však na tom, zda Freiburg sáhne k oficiální stížnosti, podle sportovního ředitele Freiburgu Jochena Saiera o podání této stížnosti klub teprve rozhodne. „Očekávám, že se nebudeme muset proti ničemu odvolávat. Existuje nějaký soubor pravidel, kterému podléháme a dodržujeme ho. Víc k tomu nepovím,“ nechal se však po zápase slyšet freiburgský trenér Christian Streich.

Dodejme, že duel nakonec skončil 4:1 pro Bayern, neboť ještě před závěrečným hvizdem stačil čtvrtou domácí branku vstřelit právě jeden ze střídajících Sabitzer.