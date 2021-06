Nizozemci si poradili s bezzubým Rakouskem, Ukrajina si připsala první výhru

Odpolední duel v rumunské Bukurešti mezi Ukrajinou a Severní Makedonií začal lépe pro svěřence kouče Andreje Ševčenka, ti byli v úvodních minutách daleko více aktivnější než nováček šampionátu. Do první příležitosti se dostal po devíti minutách hry Malinovskij, jehož zakočení ale tehdy vyrazil gólman Dimitrievski. Za chvíli se ale ke slovu dostali i Makedonci, ovšem Elmas tečoval balón pouze do boční sítě.

Následně se sice ještě Jarmolenkovi nepodařilo rozvlnit makedonskou síť, ale ve 29. minutě už se to ale Jarmolenkovi podařilo, když právě na ukrajinského kapitána prodloužil rohový kop Karavajev. Pro Jarmolenka už pak nebyl žádný problém dostat míč za brankovou čáru, 1:0 pro Ukrajinu. Pět minut na to už bylo na ukrajinské straně ještě veseleji. Jarmolenko tentokrát přihrával Jaremčukovi, jenž se tak dostal do brejku, ze kterého nakonec zvýšil na 2:0.

Ještě před přestávkou se sice z gólu mohl radovat zkušený makedonský kapitán Panděv, jenomže jeho trefa nakonec neplatila a to kvůli předešlé ofsajdové situaci.

To ale nikterak Makedonce nevyvedlo z míry a zahrozit uměli i po bnávratu z poločasové přestávky. Tentokrát zakončoval Ademi, ale s jeho ránou si bravurním zákrokem poradil gólman Buščan. To makedonský brankář Dimitrievski se zase pro změnu ukázal proti přímému kopu Malinovského, stejně tak jako pak proti Trajkovského střele, kterou dokázal vytáhnout nad horní tyč. Pak měli Makedonci dokonce možnost pokutového kopu, Alioski sice díky zákroku Buščana nejprve ještě neradoval, z následné dorážky už byl ale úspěšný, 2:1.

Obrovskou šanci na uklidňující třetí branku měli Ukrajinci v 84. minutě, kdy rozhodčí nařídil po domluvě s VARem po Avramovského ruce pokutový kop. Z puntíku ale Malinovskij neskóroval, neboť ho vychytal Dimitrievski. Přes zvýšenou aktivitu si ale Makedonci do konce duelu mnoho dalších šancí nevypracovali a tak tedy duel skončil výhrou Ukrajinců 2:1.

Arnautovicova absence i penalta zaviněná Alabou. Důvody rakouské porážky v Amsterdamu

Už v úvodních minutách večerního zápasu v Amsterdamu mezi Nizozemskem a Rakouskem bylo vidět, že pro Rakušany bez Arnautovice nebude tento duel vůbec jednoduchý. V první šanci se ocitli domácí fotbalisté, konkrétně se o ni postal obránce De Ligt, jenž se tak na rozdíl od úvodního duelu ME proti Ukrajině v základní sestavě objevil. Právě on totiž v osmé minutě začal akci, na jejímž konci Alaba fauloval v šestnáctce Dumfriese a rozhodčí pak po poradě s videorozhodčím nařídil penaltu. K té se postavil Depay a i když gólman Bachmann vystihl směr jeho zakončení, na ránu nedosáhl a Nizozemsko vedlo 1:0.

Ve 24. minutě pak mohl Depay v zápase skórovat podruhé, kdyby dostatečně využil předešlého zaváhání v rakouské defenzivě a nevystřelil tak jen těsně vedle.

Bez potrestaného Arnautovice, jenž chyběl kvůli jeho urážkám protihráče po jeho gólu proti Severní Makedonii, byli naši jižní sousedé skutečně bezzubí a prakticky se příliš do žádných střeleckých příležitostí nedostali. Ještě v první půli se naopak na nizozremské straně mohl o zvýšení na 2:0 prob Nizozemsko zasloužit opět Depay. Ten však po spolupráci s Weghorstem k přepavení všech z tutovky přepálil.

Ani po přestávce se obraz hry nikterak nezměnil. "Oranjes" nadále kontrolovali s přehledem svbůj jednobrankový náskok, stejně jako celou hru, ovšem druhou branku se přidat snažili, dlouho se jim to ale nedařilo. Gól napadl ani po spolupráci obou stoperů De Ligt s De Vrijem, jehož hlavičku bvýtečně vychytal Bachmann.

Nakonec to ale přeci jenom pro Nizozemce přišlo a to po trojím střídání v 67. minutě. Tehdy rakouské obraně unikl Malen společně s aktivním Dumfriesem, přičemž ten první pak přihrával před branku tomu druhému a Dumfries se tak tedy postaral o zvýšení na 2:0.

Do konce duelu už Nizozemci jen kontrolovali tento výsledek, nic na něm nezměnil ani Alabův pokus z dálky, který mířil mimo.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 - konečné výsledky (17.6.2021):

SKUPINA C:

Ukrajina - Severní Makedonie 2:1 (2:0)

Branky: 29. Jarmolenko, 34. Jaremčuk - 57. Alioski

Nizozemsko - Rakousko 2:0 (1:0)

Branky: 11. Depay (z pen.), 67. Dumfries