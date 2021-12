Odchod Čvančary do Sparty budí vášně. Slavia žádá po Jablonci svůj podíl

O útočníkovi Tomáši Čvančarovi se mluví jako o možném novém Patriku Schickovi, vždyť na podzim v lize vstřelil pět branek a na evropské scéně další čtyři. Nebylo tak tedy divu, že vzbudil tento fotbaista takový zájem, zvlášť, když se vědělo, že mu končí v Jablonce příští rok v létě smlouva.

Pražská Slavia se krátce po příchodu Čvančary do Sparty ozvala proto, že by ráda pětatřicetiprocentní podíl z tohoto transferu mezi Jabloncem a Spartou a to proto, že ve svých mládežnických letech působil Čvančara také ve Slavii a když odsud šel do Jablonce, klub z Edenu se s majitelem Jablonce Miroslavem Peltou dohodl na onom výnosu ve výši 35 procent z dalšího transefru týkajícího se Tomáše Čvančary.

„Jsme velice znepokojeni informacemi, že oznámený přestup hráče se má pohybovat v cenovém rozpětí 10–15 milionů korun. V případě, že by se tato informace potvrdila, budeme se domáhat svých práv s použitím všech prostředků, včetně právních.“ nechal se slyšet konkrétně slávistivký boss Jaroslav Tvrdík pro Seznam Zprávy.

Poté, co hráčova hvězda vystoupala vzhůru především díky jeho podzimním výkonu, se v prosinci letošního roku rozhodla Slavia nabídnout Jablonci za Tomáše Čvančaru více než 25 milionů korun s tím, že onen inkriminovaný pětatřicetiprocentní podíl od této částy odečetla, takže by v případě úspěšného transferu poslala na sever Čech pouze 17 milionů korun.

Osud tomu ale chtěl nakonec jinak a Čvančara se rozhodl i kvůli své předešlé zkušenosti se Slavi pro Spartu. „Hráč ale jednoznačně preferoval Spartu. Když totiž předtím působil ve slávistické mládeži, měl tam on i jeho otec občas konflikty s trenéry i funkcionáři, odnesl si odtamtud špatné vzpomínky, a preferoval tedy pokud možno jinou variantu než Slavii. Takže si vybral Letnou,“ řekl pro Seznam Zprávy k dění kolem Čvančary anonymní muž, jenž je dobře obeznámen s celým jednáním.

Slavia se o to víc začala podivovat nad přestupem do Sparty už jen z toho důvodu, že Jablonec kývl na o dost nižší nabídku ze stany letenských, která by se měla podle zákulisních informací pohybovat mezi 10 až 15 miliony korunami. Pokud by tato informace platila, v případě 10 milionů korun by tak kvůli onomu pětatřicetiprocentnmu podílu mělo přijít do kasy Slavie 3,5 milionu korun, v případě 15 milionů pak zase 5,25 miliionu korun. Klub z Edenu má i proto podezření, že hráč byl v transferu účelově podhodnocen.

Pelta odmtá podfuk na Slavii. Čvančaru chěl prodat za hranice

K celé situaci se vyjádřil i samotný majitel Jablonce Miroslav Pelta, který jakýkoli podvod vůči Slavii odmítá. „Bohužel jsme i v Jablonci přišli o peníze, ale hráči končila smlouva ke 30. červnu 2022 a nechtěl ji u nás prodloužit. Ve Slavii před příchodem k nám v mládeži úplně spokojený nebyl, a tak si teď vybral Spartu, když ta možnost byla,“ uvedl k tomu jablonecký boss a pokračoval: „Můj plán byl původně jiný, chtěl jsem s ním prodloužit smlouvu ještě o tři roky, nechat si ho v kádru. aby nám na jaře pomohl v záchranářských bojích. A prodat ho pak případně do zahraničí. Jenže po tom rozsudku jsem v zapeklité situaci.“

Připomněl tak svůj proces v dotační kauze, ve které ho nejnověji soud nepravomocně poslal na šest let za mříže. „Nemůžu se našim jabloneckým hráčům divit, že v téhle situaci zvažují, co dál. Jak pro mě, tak pro klub je to zapeklité, ale budeme dál bojovat,“ dodal.

Mluvčí Sparty Ondřej Kasík se pak nechtěl k sumě za Čvančarův přestup nikterak blíže vyjadřovat: „Jde o neveřejnou součást smlouvy, jak je u transferních smluvních ujednání běžné,“ sdělil pouze.