Plzeň zřejmě ulovila Ciciliu coby náhradu za Beauguela, dva hráči jsou pak na odchodu

Že právě rodák z Nizozemských Antil Rigilio Cicilia přestoupí do Viktorie Plzeň, o tom jako první informoval server deníku Sport, podle kterého už o tom dal vědět vedení klubu Slovácka generální manažer Západočechů Adolf Šádek. Právě za Slovácko totiž hrál Cicilia naposledy a právě s tímto uherskohradišťským celkem se rozešel poněkud zvláštně. Dva týdny před vypršením smlouvy se totiž vypařil bez toho, aniž by dal o tom někomu ze Slovácka vědět. Nyní se na západě Čech akorát čeká na to, až se stane Cicilia od začátku července volným hráčem.

Samotný klub Slovácka celou situaci nakonec nehodlá nikterak hrotit a proto tak tedy tomuto transferu nebude bránit, vždyť už za něj našlo jako náhradu Libora Kozáka.

To samozřejmě Plzni vyhovuje, jelikož právě podobný somatotyp jako má sedmadvacetiletý útočník hledala. Vzhledem k nedávnému odchodu Jeana-Davida Beauguela, který měl podobnou postavu.

Cicilia se tak stane již osmou letní posilou Plzně, ta má v útoku nyní Tomášie Chorého a Jana Klimenta, přičemž ten dprvní by měl být útočnou jedničkou a te druhý, jehož silnými stránkami je rychlost a technika, jeho alternativou. Mimochodem, právě Kliment je taktéž jednou z letních posil.

Naopak dále už Viktoriáni nebudou pro nadcházející sezónu počítat se záložníky Dominikem Janoškem a Miroslavwm Káčerem.