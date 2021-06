Portugalci našli recept na maďarskou obranu až v závěru, Francie porazila Německo

Díky rozvolnění koronavirových opatení v Maďarsku tak právě tato země byla jediným hostitelem, který si mohl dovolit plný dům, konkrétně plnou Puskás Arénu, kde se v úterý v podvečer utkali domácí Maďaři s Portugalskem. Od začátku byl k vidění stále ten samý obrázek hry, tedy neustálý tlak Portugalců na pevnou maďarskou obranu, které se dlouhou dobu dařilo držet Portugalce dost daleko o d své svatyně. Až při akci Jota, jenž si nevšiml lépe postavbeného Ronalda, ale zkoušel to naopak sám, se dostali v prvním poločase k prvnímu zakončení.

Ta další z portugalské strany přišly ke konci úvodní části, se po otočce rozhodl vypálit opět Jota , ale ani tentokrát nebyl úspěšný, nebboť ho pro změnu vychytal gólman Gulácsi, poté se v tutovce ocitl samotný Ronaldo, jenže ten z bezprostřední blízkosti maďarskou branku přestřelil.

A obrázek hry se neměnil nikterak ani po přestávce. Krátce po ní zahrávali fotbalisté z Pyrenejského poloostrova rohový kop, na který si naskočil obránce Pepe, ale i tentokrát pro jeho hlavičce bezchybně zakočil Gulácsi. Pak se dostávali do příležitostí i Maďaři, z dálky to jednak zkoušel Ádám Szalai, poté zase zakončoval Sallai.

Pak se do zápasu vložil videorozhodčí. Ten nejprve nevyhodnotil Fiolovu hru rukou po souboji s Ronaldem v maďarské šestnáctce za nedovolenou, naopak Maďary pak videorozhodčí nepotěšil poté, co k radosti Puskásovy arény trefil Schön. Gól totiž neplatil kvůli předešlému ofsajdu.

Tahle situace domácí nakonec mrzela dvojnásob. Když do konce základní hrací doby zbývalo šest minut, míč přihrávaný z pravé strany se tehdy dostal ke Gurreirovi, jenž tak otevřel skóre i díky teči bránícího Orbána, 1:0 pro Portugalsko. Za chvíli bylo pro Maďary ještě hůř, když po Orbánově faulu na Silvu kopali Jihoevropané penaltu. K té se postavil Ronaldo, jenž se nemýlil a zapsal se tak do historie tím, že tak skóroval na všech ěti evropských mistrovstvích, kterých se zúčastnil. Navíc Ronaldo přidal ještě další branku v nastavení a upravil tak tedy skóre na konečných 3:0.

Pro Hummelse nešťastný návrat do reprezentace. Duel s Francií rozhodl vlastním gólem

Už od prvních minut večerního šlágru hraného v Mnichově mezi Francií a Německem bylo vidět, že více ze hry mají reprezentati země galského kohouta. Už v patnácté minutě se dostal do zakončení hlavbou Pogba po rohovém kopu a za chvíli tu byl se svou možností Mbappé, proti němuž se gólman Neuer předvedl robinsonádou. Ve 20. minutě už se ale mohli Francouzi radovat. Tehdy si totiž Hernándezovu přihrávku srazil stoper Hummels, jenž se tak po třech letech vrátil do reprezentace, do vlastní sítě, 1:0 pro Francii.

Pokud by ale snad němečtí fanoušci očekávali nějakou rychlou adekvátní odpověď ze strany svých miláčků, čekali marně. Během první půle se totiž svěqřenci koluče Joachima Löwa k ničemu významnému před Llorisovou brankou nedostali, za zmínku snad stojí jenom Gündoganova rána mimo z hranice šestnáctky.

Ve druhé pětačtyřicetiminutovce se nejprve k příležitosti probojoval Francouzb Rabiot, ale ten tehdy pálil jen do tyče. Krátce na to se konečně dalo mluvit o opravbdu veliké příležitosti Němců. Tu měl na svědomí po Gosensově centru Gnabry, jenže ten zamířil nad. Pro Němce to však byla jediná takováto podobná příležitost.

Navbíc byli blízko k tomu, aby v 66. minutě inkasovali podruhé. Copak, tehdy se Mbappému sice podařilo překonat gólmana Neuera, branku ale vbideorozhodčí neuznal kvůli ofsajdu. To samé bylo k vidění později opět po dalčí útočné akci Francie, kdy se tentokrát trefil další navrátilec, tentokráte tedy do francouzského národního týmu, Benzema.

Německo se sice snažilo o závěrečný tlak. Ten ale k ničemu nakonec nevedl a pro Němce tak evropský šampionát v rámci skupiny smrti F nezačal vůbec dobře.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 - konečné výsledky (15.6.2021):

SKUPINA F:

Maďarsko - Portugalsko 0:3 (0:0)

Branky: 87. z pen. a 90.+2 Ronaldo, 84. Guerreiro

Francie - Německo 1:0 (1:0)

Branka: 20. Hummels (vl.)