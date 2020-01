Potvrzeno! Souček už patří West Hamu, kam přestoupil za rekordní sumu

Smutný ze Součkova odchodu na Ostrovy bude vedle Jaroslava Tvrdíka bezpochyby i kouč sešívaných Jindřich Trpišovský. Dosavadní kapitán vršovického celku bude nejprve ve West Hamu, londýnském klubu, který se aktuálně nachází na 17. místě Premier League, hostovat a už za to by měla Slavia získat 113 milionů korun. Pokud se podaří Součkovi pomoct West Hamu se v lize udržet, Souček do Londýna definitivně přestoupí a Slavia by tak získala dalších 408 milionů korun.

Může se tak stát ještě dražším českým hráčem prodaným do zahraničí, než jakým byl v minulosti Tomáš Rosický, který v tomto ohledu dosud drží rekord. Ten před devatenácti lety přestoupil ze Sparty do Dortmundu za 504 milionů korun.

Smlouva mezi Slavií a West Hamem pamatuje i na to, kdyby se West Ham v Premier League neudržel a z přestupu by tak sešlo. Slavia by v tom případě požadovala za svého hráče daleko ještě větší částku. „Pro každého dalšího zájemce na transfer by to již nebylo 15 milionů eur výstupní doložky, ale cena po dohodě se Slavií. Nejen West Ham, ale i další zájemci o hráče byli ochotni nabídnout výrazně více než 15 milionů eur," pokračuje ve svém prohlášení očividně spokojený Tvrdík.

Souček jako součást nové přestupové politiky West Hamu

Radost z transferu je očividná i druhém břehu Lamanšského průlivu. Kouč Kladivářů David Moyes totiž chce přestat s dosavadními přestupovými praktikami londýnského klubu, do něhož v posledních letech přicházeli starší fotbalisté. „Říkám: Stop. Přivádějme mladé hráče, o kterých si myslíme, že vyrostou v budoucí internacionály. Přestaňme naopak s nákupy těch, kteří jen zacelují mezery," nechal se třeba Moyes slyšet, jenž tak tedy narážel především na kolumbijského záložníka Carlose Sáncheze, jemuž je třiatřicet a který vydělává týdně až 65 000 liber. Právě Sáncheze se snaží klub již delší dobu prodat.

Nahnuté to má v klubu i bývalý záložník Arsenalu Jack Wilshere, který je neustále mezi zraněnými.

Není tak proto divu, že David Moyes by si přál v kulubu daleko více mladších ročníků a tím pádem je rád, že čtyřiadvacetiletý Tomáš Souček mu vyšel. Dále se pak klub zajímá třeba o dvaadvacetiletém Rasmusi Kristensenovi ze Salzburku, v případě, že by tento tolik toužený treansfer nevyšel, je ve hře ještě Joakim Maehle z Genku. „Podobnou filosofii a politiku jsem uplatňoval i v Evertonu, kde jsem neměl moc peněz na utrácení. Proto bylo vždy mým cílem přivést mladého hráče s perspektivou dalšího prodeje. Chci proto, aby podobná vize byla vlastní i West Hamu. Přivádět mladé, perspektivní a hladové hráče, kteří jsou lační, aby se naše mužstvo zlepšovalo. Je to moje vize a pokud dostanu příležitost, dosavadní přestupovou politiku změním," řekl dále ke své přestupové politice Moyes.

Ten okomentoval i dosavadní výkony nové posily z Čech Tomáše Součka. „Sledoval jsem ho během celé sezony. Viděl jsem ho dvakrát v zápasech proti Anglii, stejně jako ve všech zápasech Ligy mistrů. Dal některé neuvěřitelné góly, hlavně hlavou. Navíc u něho existuje fotbalová rovnováha... Pokud budeme potřebovat, může hrát hlouběji, když budeme chtít, je možné ho využít jako útočícího záložníka," vysvětlil Moyes jeho zájem o českého fotbalistu.

Jeho příchod však neznamená, že by měl West Ham zároveň opustit Declan Ricee, to samozřejmě Moyes ví. „Bude potřebovat čas, aby se usadil. Aby někdo očekával, že přivedeme v lednu hráče, který začne okamžitě nastupovat, změní celou sezonu a všichni z něho budou ohromeni, to by musel být někdo přímo z Premier League. Anebo ještě lépe rovnou Messi," pokračoval s úsměvem stratég West Hamu.

Ten hraje svůj nejbližší zápas již ve středu večer, kdy se v rámci Premier League utká se suverénním Liverpoolem. Tento duel se hraje na londýnském Olympijském stadionu, domácím stánku Wesat Hamu, jenž tak bude bojovat nyní i s Tomášem Součkem o udržení se v Premier League. Proti Liverpoolu se ale již bývalý fotbalista Slavie ještě v dresu Kladivářů neobjeví.