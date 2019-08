Slavia bude prapor českého fotbalu držet dál. Bořil pojistil účast v Lize mistrů

Se dvěma změnami v základní sestavě oproti té, která nastoupila před týdnem v rumunské Kluži, přišel kouč sešívaných Jindřich Trpišovský. Jednak se ve středu pole místo traorého objevil Alex Král, na hrotu útoku pak místo Micka van Burena nastoupil Milan Škoda.

Hned od začátku zápasu bylo na slávistech vidět, že nechtějí ponechat nic náhodě a nechtěl tak následovat ostatní české kluby, které se v této sezóně ukázaly v předkolech evropských pohárech, jež ztroskotaly na svých soupeřích a už v úvodu tak vyzkoušel Stanciu gólmana Artauskise svou střelou, kterou rumunský brankář zneškodnil až na dvakrát. Jenže netrvalo to však dlouho a za chvíli to byly fotbalisté Kluže, kteří o sobě chtěli dát vědět a kteří museli, protože k postupu potřebovali vstřelit dvě branky. Obrovskou příležitiost měli po sedmnácti minutách hry, kdy na Omraniho centr zleva naštěstí nedosáhl před brankou Rondón. Ten svým skluzem netrefil balón, ale pouze gólmana Koláře.

Sešívaní dokázali odpovědět svou velkou šancí, do které se po přihrávce Stanciua dostal Masopust, jenže ten po brejku pak obloučkem minul branku a nenávazal tak na svou gólovou trefu z voleje z prvního zápasu.

I do druhého poločasu šli domácí aktivně, výsledkem toho byla Stanciuova pumelice pod břevno, kterou ale brankář Artauskis skvělým zákrokem dokázal vytáhnout nad branku. V 66. minutě se nakonec brankáře hostí překonat podařilo. Hovorka tehdy i přes tlak napadajících protihráčů vysunul dopředu Jana Bořila a ten i přesto, že byl stíhán a atakován ze strany soupeře, v šestnáctce nepadl a ještě vystřelil. Jeho ránu si pak obránce Muresan dostal do své branky sám, i tak by ale míč od Bořilovy kopačky mířil do sítě. To v Edenu propukla první radost večera.

Sám Bořil se radoval asi nejvíc, protože nejen, že to byl jeho určitě životní gól, ale i proto, že je ve Slavii spíše svátečním střelcem. Toto totiž byla jeho dosud čtvrtá přesná trefa. A co se týče evropských pohárů, v nich se doposud nikdy netrefil.

Od té doby si sešívaní svůj náskok v Edenu hlídali, soupeře moc do ničeho nepouštěli, naopak. Kluž byla čím dál nervóznější, hráči rumunského celku spíše faulovali a dohadovali se. V závěru se sice pokoušeli o tlak dopředu, ale k něčemu podobnému, co Kluž v předešlém předkole předvedla na hřišti Celtiku Glasgow, je slávisté nepustili.

Takže zatímco vloni se o čest českého fotbalu v Lize mistrů starala Plzeň, letos na podzim Ligu mistrů okusí Slavie, jako jediný český účastník v evropských pohárech. A na koho Pražané v základní skupině narazí, to se tuzemští fotbaloví fanoušci dozví ve čtvrtek, kdy je los základních skupin na programu v 18:00.

Konečný výsledek odvetného zápasu 4. předkola Ligy mistrů UEFA (28.8.2019):

Slavia Praha - CFR Kluž 1:0

Branka: 66. Bořil

První zápas: 1:0, postupuje Slavia

Nasazení do losovacích košů pro čtvrteční losování skupin Ligy mistrů:

1. Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus Turín, Bayern Mnichov, Paris St. Germain, Zenit Petrohrad.

2. Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Neapol, Šachtar Doněck, Tottenham, Ajax Amsterodam, Benfica Lisabon.

3. Olympique Lyon, Bayer Leverkusen, FC Salcburk, Olympiakos Pireus, FC Bruggy, Valencie, Inter Milán, Dinamo Záhřeb.

4. Lokomotiv Moskva, Racing Genk, Galatasaray, RB Lipsko, Slavia Praha, CZ Bělehrad, Atalanta Bergamo, OSC Lille