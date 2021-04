Slavia si z Londýna přiveze naději. S Arsenalem na Emirates Stadium remizovala 1:1

Do branky Slavie se postavil po menší pauze Ondřej Kolář, jenž nastoupil nejen s helmou, ale i s maskou po brutálním zákroku na jeho osobu ze strany hráče Glasgow Rangers Roofea během tři týdny staré osmifinálové odvety Evropské ligy.

Zpočátku bylo na hráčích Slavie znát, že chtějí hrát dostatečně daleko od své svatyně tak, aby si zvykl na tempo zápasu a několkikrát se zkoušel zapojovat do rozehrávky. Před uběhnutím první půlhodiny však musel být ve střehu. Tehdy po Bahově chybě se dostal domácí Saka do brejové přííležitosti, přesto ale nakonec nezamířil vůbec přesně.

Na hrací ploše byla z obou stran k vidění opatrná hra, obě mužstva nechtěla riskovat a tudíž tak nepředvést nějakou zásadní hrubici. Statistiky držení míče prozrazovaly, že více u balónu byli hráči Arsenalu, což se samozřejmě před utkáním očekávalo. Jenže to ještě neznamenalo, že by Londýňané předváděli nějaký ofenzivní koncert. Nekonala se tak žádná gólová přestřelka, kterou před zápasem předvídal i kouč sešvaných Jindřich Trpišovský. Před poločasem ještě měl Arsenal druhou příležitost, konkrétně se v ní ocitl Holding, jehož hlavičku gólman Kolář dokázal vytáhnout nad.

To ze strany Slavie toho moc směrem dopředu k vidění v první půli nebylo. Za zmínku snad stojí Provodovo zakončení nad branku Arsenalu a už tehdy, ve 13. minutě, tato akce ukázala, že se proti Kanonýrům určitě dá prosadit.

Po příchodu ze šaten tak tedy bylo vidět, že družina Jindřicha Trpišovského si řekla, proč to nezkoušet takto častěji. Ještě před tím než tedy k aktivnější hře přikročila, musela přečkat Willianovu trefu z volného přímého kopu, která zamířila do tyče. Pak už se tedy snažili i slávisté. Nejprve zakončoval Bořil, pak i střídající Ševčík a protože se kole 60. minuty hrálo nahoru dolu, za chvíli ut byla další obrovská příležitost Arsenalu. Po chybě Oscara se dostal do brejku Laacazette, jehož střela ale naštěstí pro Pražany skončila na spojnici břevna a tyče. Za chvíli se Lacazette dostal do šance znovu a opět neuspěl, když zakončoval ve skluzu po Sakově centru.

Stratég londýnských Mikel Arteta se pak rozhodl vyslat na hrací plochu hned několik čerstvých sil. Na hřišti přišli Aubameyang, Martinelli a Pépé a zatímco první dva fotbalisté ve svých šancích neuspěli, třetí už se konečě mohl radovat. V 86. minutě se proběhl kolem Zimy a narůstající tlak Arsenalu tak vyvrcholil jeho gólem, 1:0 pro Arsenal.

Se Slavií to tak v tu chvíli neypadalo vůbec dobře, ale do posledích minut zápasu šla s tím, že to všecho bude hnát dopředu. A přineslo to své ovoce. Nejprve se sice Provodovi dostat míč do sítě nepodařilo, ovšem po rohovém kopu, jenž na zadní tyč prodloužil Pépé se k hlavičce probojoval Tomáš Holeš a ten se takmohl radovat ze svého životního gólu.

Po remíze 1:1 na Arsenalu tak tedy žije stále velká naděje na to, aby slávistická pohádka v letošní Evropské lize nadále pokračovala.

Úvodní utkání čtvrtfinále Evropské ligy (8.4.2021):

Konečný výsledek:

Arsenal FC - Slavia Praha 1:1 (0:0)

Branky: 86. Pépé - 90. + 3. Holeš