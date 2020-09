Slavii po roce v Lize mistrů fanoušci neuvidí. Opakovaná penalta načala tragédii

Když se psala třetí minuta odvetného duelu Slavie na hřišti Midtjyllandu, zdálo se, že by se snad mohla po roce psát krásná pohádka o postupu sešívaných do Ligy mistrů, v níž by se zase mohli střetnout s fotbalovými velikány. Nakonec to ale byla pohádka psaná od Hanse Christiana Andersena.

Vraťme se tedy na úvod duelu, kdy se kopal rohový kop, po kterém se balón dostal k Olayinkovi a právě jemu se na podruhé podařilo strefit do míče tak, že vsítil rychlý úvodní gól, který mohl dodat kild a naději nejen hráčům, ale i fanouškům českého fotbalu. Mimochodem, právě Olayinka byl očividně nejlepším hráčem Slavie během prvního poločasu. Tehdy ho totiž bylo plné hřiště. Nejenže se nabízel a odskakoval si pro míč, defenziva Midtjyllandu si díky jeho nepohybu zkrátka nevěděla rady.

Jenomže do nějaké další větší gólové příležitosti se Slávisté nedostali a to byla možná předzvěst toho, že by to nemuselo být úplně ku prospěchu. Na Midtjyllandu bylo vidět, že se postupně dostávají více do hry a když se krátce po přestávce z hranice šestnáctky do branky netrefil Bořil, bylo tu otřepané "nedáš, dostaneš!".

V 65. minutě přišel do slávistické šestnáctky centr zleva a protože si gólman Kolář křikl, že míč má on, slávistická obrana spoléhala na něj. Jenomže se u něj rázem zjevil Kaba a ten hlavou srovnal na 1:1. Za tohotostavu by ještě Slavia postupovala.

Do závěrečného hvizdu zbývalo jedenáct minut, když však přišel rozhodující moment celého tohoto dvojutkání. Poté, co se Slavii nepodařilo odkopnout balón, míč padl na ruku Traorého a zkušený sudí Damir Skomina ze Slovinska odpískal penaltu. Tu Kaba neproměnil, Kolář ji chytnul, ovšem radost z tohoto úspěchu netrvala dlouho. Sudí totiž po hovoru s videorozhodčím nechal penaltu nepochopitelně zopakovat, údajně proto, že Kolář předčasně vyběhl z brankové čáry. Nic takového zásadního ale žádný opakovaný záběr neodhalil. K opakované penaltě se pro změnu postavil Scholz a i když i tady Kolář vystihl směr, tentokrát úspěšný nebyl, 1:2 pro Midtjylland.

A pak už se to sypalo z pohledu Slavie jak domeček z karet. Po Holešově hrubce zanedlouho vstřelil třetí gól dánského klubu Onyeka a když v závěru trefil čtvrtý gól Dreyer, bylo už definitivně vymalováno. Slavia se tak bude muset pro letošen spkojit pouze s Evropskou ligou.

Konečný výsledek:

Midtjylland - Slavia 4:1 (0:1)

Branky: 65. Kaba, 84. Scholz z pen., 88. Onyeka, 90.+1 Dreyer - 3. Olayinka.