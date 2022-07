Na Slovácko se Slavií čekají ve 3. předkole těžcí soupeři. A co Plzeň se Spartou?

Se Západočechy si pondělní los zahrál, jelikož nejenže po případném postupu do 3. předkola Ligy mistrů se svěřenci kouče Michala Bílka střetnou s někým z dvojice Maribor-Šeriff Tiraspol, ale i v případě, že by Plzeň prohrála dvojzápas s HJK Helsinky by na ni čekal neúspěšný ze stejné dvojice ve 3. předkole Evropské ligy.

Co se týče 3. předkola Ligy mistrů, tak jejich první zápasy se hrají 2. a 3. srpna, odvety pak 9. srpna. Třetí předkolo Evropské ligy je pa na programu 4. srpna, odvety se pak hrají o týden později. V případě úspěchu nad HJK Helsinkami ve 2. předkole Ligy mistrů nejenže Západočeši postupují do 3. předkola Ligy mistrů, ale zajistí si tím tak i účast ve skupinách Evropské konferenční ligy.

Zatímco se Šeriffem Tiraspol se navzdory předešlým zkušenotem tohoto moldavského klubu s českým fotbalem Plzeň v historii ještě nestřetla, s Mariborem v jednom z minulých předkol už ano. V roce 2013 přes tento slovinský celek dokázali plzeňští postoupit do hlavní fáze Ligy mistrů. Mimochodem, pokud se vrátíme k Šeriffu Tiraspol, v tomto případě se jedná o účastníka hlavní fáze Ligy mistrů z loňské sezóny, ve které dokázali ve skupině porazit Real Madrid na jeho stadionu 2:1.

Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů (první utkání 2. a 3. srpna, odvety 9. srpna):

Mistrovská část:

Maribor/Šeriff Tiraspol - HJK Helsinky/Viktoria Plzeň, Maccabi Haifa/Olympiakos Pireus - Apollon Limassol, Karabach/FC Curych - Ferencváros Budapešť/Slovan Bratislava, Ludogorec Razgrad/Shamrock Rovers (Ir.) - Dinamo Záhřeb/Škupi (Mak.), Linfield (Sev. Ir.)/Bodö/Glimt - Žalgiris Vilnius/Malmö, Crvena zvezda Bělehrad - Pjunik Jerevan/Dudelange (Luc.)

Nemistrovská část:

AS Monako - PSV Eindhoven, Dynamo Kyjev/Fenerbahce Istanbul - Štýrský Hradec, Saint-Gilloise (Belg.) - Glasgow Rangers, Benfica Lisabon - Midtjylland/AEK Larnaka

Slovácko při své druhé účasti v evropských pohárech na úvod potká velkoklub

O postup mezi evropskou elitu, tentokráte tu ve skupinách Evropské ligy, se letos pokusí i Slovácko coby vítěz českého poháru z uplynulé sezóny. K tomu, aby se ale do skupiny této soutěže dostalo, je potřeba aby uspěl proti někomu z dvojice Dynamo Kyjev-Fenerabahce Istanbul.

Je určitě zajímavostí, že Slovácko o víkendu hrálo přátelský zápas s tureckým mistrem Trabzonsporem a remizovalo s ním 2:2. Právě za Trabzonsporem v minulém ročníku skončilo v turecké lize Fenberbahce Istanbul. Dynamo Kyjev naopak vyhrál poslední dohraný ročník ukrajinské ligy 2020/21. Kvůli probíhající válce na Ukrajině nejenže hraje od února pouze přátelské zápasy, ale své domácí zápasy musí hrát v azylu v polské Lodži.

Los 3. předkola fotbalové Evropské ligy (první utkání 4. srpna, odvety 11. srpna):

Hlavní část:

Dynamo Kyjev/Fenerbahce Istanbul - Slovácko, Midtjylland/AEK Larnaka - Partizan Bělehrad

Mistrovská část:

Maribor/Šeriff Tiraspol - HJK Helsinky/Viktoria Plzeň, Žalgiris Vilnius/Malmö - Pjunik Jerevan/Dudelange (Luc.), Ludogorec Razgrad/Shamrock (Ir.) - Dinamo Záhřeb/Škupi (Mak.), Linfield (Sev. Ir.)/Bodö/Glimt - Karabach/FC Curych, Maccabi Haifa/Olympiakos Pireus - Ferencváros Budapešť/Slovan Bratislava

Slavia dostala neoblíbeného soupeře, Spartu může čekat výlet na Ostrovy

Jako den a noc budou podle všeho soupeři Slavie v následujících dvou předkolech Evropské konferenčí ligy. Zatímco v tom druhém se utká s gibraltarským trpaslíkem St. Joseph´s, v tom případném třetím na sešívané čeká přetěžký Panathinaikos Atény. tento řecký soupeř to odjakživa na české kluby v předkolech umí, taková Sparta by o tom mohla vyprávět. S tímto vědomím si tohoto soupeře také nikdo ve Slavii příliš nepřál. Pražané se s tímto aténským celkem, který v minulosti vedl i český kouč Zdeněk Ščasný, utkali pouze před 21 lety a tehdy s ním ve 3. předkole Ligy mistrů po výsledcích 1:2 a 0:1 neuspěli.

To pražskou Spartu v případě úspěchu proti Stavangeru, čeká ve 3. předkole Evropské konferenční ligy tvrdý boj, ať už proti ní nastoupí skotský Motherwell nebo irský Sligo Rovers, přičemž Motherwellu se jedná o pátý celek posledního ročníku skotské ligy. Sligo Rovers je pak pr české kluby naprostou neznámou. Pro Spartu by ale ani jeden tento klub eměl představovat žádný větší problém.

"Nejdůležitější jsou teď ty dva zápasy s Vikingem. Je mi jedno, kde hrajeme potom. Všechnu pozornost soustředíme na Viking," nechal se k případným soupeřům slyšet nový sparťanský kouč Brian Priske, přičemž ho v rámci předsezónní tiskové konference doplnil generální klubový ředitel František Čupr: "Pro nás je stejně důležité zvládnout předkola Konferenční ligy jako získat titul. V Evropě není prostor na opravu. Finanční stabilita klubu je zajištěna, vyřazení by nás ale bolelo sportovně."

Los 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Hlavní část: St Joseph's (Gibr.)/Slavia Praha - Panathinaikos Atény, Sparta Praha/Viking Stavanger - Motherwell/Sligo (Ir.), Trnava/Newtown (Wal.) - Čenstochová/Astana, Kuopio/Milsami Orhei (Mold.) - Liepaja/Young Boys Bern, Štětín/Bröndby Kodaň - Basilej/Crusaders (Sev. Ir.), AIK Stockholm/Poltava - Valmiera (Lot.)/Škendija Tetovo (Sev. Mak.), Ararat-Armenia/Paide Linnameeskond (Est.) - Anderlecht Brusel, Seinäjoki (Fin.)/Lilleström - Antverpy/Drita (Kos.), Suduva (Lit.)/Viborg - B36 Tórshavn/Tre Fiori (San Marino), CSKA Sofia/Makedonija Skopje - Saint Patrick's (Ir.)/Mura (Slovin.), Breidablik (Isl.)/Budučnost Podgorica - Istanbul Basaksehir/Maccabi Netanja, Hajduk Split - Guimaraes/Puskás Akadémia, Dundee United - Tuzla (Bos.)/Alkmaar, Botev Plovdiv/APOEL Nikósie - Kyzylzhar (Kaz.)/Osijek, Molde/Elfsborg - Kajrat Almaty/Kisvarda (Maď.), Luhansk - Vllaznia (Alb.)/Universitatea Craiova, Víkingur (Faer. ostr.)/Dunajská Streda - Saburtalo Tbilisi/FCSB, Aris Limassol/Neftči Baku - Rapid Vídeň/Gdaňsk, Koper/Vaduz - BATE Borisov/Konyaspor, Ružomberok/Riga - Gil Vicente, Lugano - Hapoel Beer Ševa/Dinamo Minsk, Sepsi (Rum.)/Olimpija Lublaň - Rijeka/Djurgaarden, Wolfsberger (Rak.) - Gzira United (Mal.)/Radnički Niš, Levski Sofia/PAOK Soluň - Velež Mostar (Bos.)/Hamrun Spartans (Mal.), Fehérvár/Gabala (Ázerb.) - Petrocub Hincesti (Mold.)/Laci (Alb.), Zira (Ázerb.)/Maccabi Tel Aviv - Gomel/Aris Soluň, Twente Enschede - Racing Lucemburk/Čukarički

Mistrovská část: Víkingur Reykjavík/The New Saints (Wal.) - Poznaň/Dinamo Batumi (Gruz.), RFS Riga - Hibernians (Mal.)/Levadia Tallinn, La Fiorita (San Marino)/Ballkani (Kos.) - Sutjeska (Č. Hora)/KÍ Klaksvík (Faer. ostr.), Tirana/Zrinjski Mostar (Bos.) - Tobol Kostanaj/Lincoln Red Imps (Gibr.), Soligorsk - Kluž/Inter Club d'Escaldes (And.)