Stejně jako v Helsinkách. Plzeň si i z Moldavska veze výhru 2:1 do domácí odvety

Protože klub Sheriff Traspol hraje jinak své domácí zápasy v separatistické prouské oblasti samozvané Podněstřské republiky, Evropská fotbalová unie UEFA před časem rozhodla, že domácí duely pod její hlavičkou bude hrát Sheriff Tiraspol v moldavském hlavním městě Kišiněv.

Tam také ke svému prvnímu duelu v rámci 3. předkola Ligy mistrů přijela i Viktoria Plzeň a její úkol byl jasný. Odvézt si odtamtud podobně slibný výsledek do domácí odvety, jaký si odvezli Západočeši v předešlém předkole z Helsinek. Podařilo se jim to nakonec do puntíku naprosto stejným způsobem.

Kouč Michal Bílek se tentokrát rozhodl rozestavět svou jedenáctku do formátu 4-4-2 s Chorým a Klimentem vepředu. Kromě toho pak byl Sýkora k vidění jako levý bek.

Že to rozhodně pro plzeňské nebude zrovna jednoduché utkání, to bylo znát už po dvou minutách zápasu. Už tehdy musel gólman Staněk poprvé zasahovat proti Lukšjaově zakončení a že chytat umí na druhé straně i Abalora, tak to ukázal za chvíli proti Buchovi. Prakticky od úvodních minut se hrál v Kišiněvě až nečekaně ofenzivní fotbal z obou stran, do další domácí šance se dostal Guedes, jehož střela z dálky šla mimo. Podobně úspěšný pak byl na druhé straně i Kopic a Abalora se pak zaskvěl proti Mosquerově střele.

Následně se hra trochu zklidnila, ovšem větší vzrušení pak přilo na pořadu dne ve 36. minutě, kdy Sýkora nešťastně zahrál rukou. Kopala se tak tedy penalta, kterou s naprostým přehledem proměnil Akanbi, 0:1 pro Tiraspol. Jenže naštěstí pro Západočechy tento nepříznivý stav nevydržel nikterak dlouho, ještě před poločasem se jim totiž podařilo vyrovnat. A taktéž z penalty, která byla nařízena po zhlédnutí systému VAR po faulu gólmana Abalory na Havla. Z puntíku se pak trefi stejně jako v Helsinkách Chorý, 1:1.

Krátce po obrátce se domácí snažili co nejdříve dostat se zase zpátky do vedení a především díky Staňkovi mohla Plzeň dál pomýšlet na úspěch. Tehdy totiž zasáhl jak proti Pernambucovi z volného přímého kopu, tak proti jeho další střele ze hry. Proto pak mohli hosté opět vyrazit do protiútoku a nakonec z toho byl v 55. minutě vedoucí gól. Po Mosquerově centru zleva se mířč v šestnáctce následně odrazi k dobíhajícímu Buchovi a tomu se hlavou podařilo dokonat obrat, 2:1 pro Plzeň.

Vzhledem k tomu, že v závěrečných minutách plzeňští poctivě bránili, hráli stylem "jeden za všechny, všichni za jednoho", zdvojovali až ztrojovali domácí fotbalisty v nebezčných prostorech, kdykoli to bylo možné, Sheriff se k ničemu podstatnému bnaštěst už nedostal a po závěrečném hvizdu sudího Makkelieho mohla vypuknout plzeňská radost z velmi nadějného výsledku do odvety.

Konečný výsledek prvního zápasu 3. předkola Ligy mistrů UEFA (2.8.2022):

Šeriff Tiraspol - Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)

Branky: 36. Rasheed (z pen.) - 41. Chorý (z pen.), 55. Bucha. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Kpozo, Kiki, Abalora, Rasheed - Kalvach, Hejda, Kopic

Sestavy:

Tiraspol: Abalora - Renan Guedes, Kiki, Radeljič, Kpozo - Luškja (72. Botos), Kyabou, Badolo - Pernambuco, Tejan, Rasheed (89. Ouattara). Trenér: Tomas

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Sýkora - Kopic, Kalvach, Bucha (90.+2 Qose), Mosquera (75. Holík) - Kliment (75. Trusa), Chorý (67. Dedič). Trenér: Bílek