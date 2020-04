V případě nedohrání české fotbalové ligy nebude žádný mistr ani sestupující

„V okamžiku, kdy by soutěž nemohla být dohrána, tak by v podstatě došlo k tomu, že by to nebylo určeno. Nebyl by vyhlášen ani vítěz ligy ani sestupující,“ řekl konkrétně Svoboda pro web ČT sport a připomněl, že by se pak mselo rozhodnout o účastnících následující sezóny evropských pohárů.

Do nich by měly postoupit po případném předčasném ukončení ligy ty týmy, jež by byly v okamžiku ukončení na odpovídajících příčkách v ligové tabulce. O nich by mělo být rozhodnuto Ligovým výborem LFA čítající celkem sedm členů. „A tam bychom striktně dodržovali doporučení UEFA, která v tom jsou dána. Ta říkají jasně, že v okamžiku, kdy vyšší moc znemožní dohrání soutěžního ročníku do konce července, tak pak se má vycházet z aktuálního pořadí z tabulky,“ řekl Svoboda.

V těchto dnech jedná vedení LFA s ministerstvem zdravotnictví o souboru opatření, v rámci kterých by se měly jednotlivé zápasy uskutečnit. „Je to velká technikálie. Velmi se inspirujeme manuálem pro německou bundesligu, protože se domnívám, že asi nic preciznějšího bychom nevymysleli,“ prozradil Svoboda.

Připomeňme tedy na závěr, že začátkem tohoto týdne rozhodl Ligový výnor LFA o restartu ligy počínajícím 25. květnem. Dvanáctého května je pak na programu zasedání Ligového grémia profesionálních klubů, kde budou zástupci 32 účastníků první a druhé ligy schvalovat prodloužení sezóny přes jinak oficiální konec sezóny 2019/20 , tedy přes 30. červen.