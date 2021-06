Velšané na úvod se Švýcary měli na mále, nakonec remizovali. Belgie přehrála Rusy

Cesta za obhajobou semifinálové účasti z před pěti let budou mít Velšané pravděpobně daleko trnitější než by očekávali. Jejich úvodní duel proti Švýcarsku na letošním ME, jenž se uskutečnil v ázerbajdžánském Baku, sice začali nadějně, když po čtvrthodině hry James centroval na Moorea, po jehož zakončení musel gólman Sommer předvést až akrobatický zákrok a vyškrábnout tak míč nad branku, ale pak to byli Švýcaři, kteří byli postupem času daleko aktivnější.

Ve 20. minutě zahrával Shaqiri rohový kop, jenž nakonec zakončoval patičkou Schär. Jenže ten proti brankáři Wardovi neuspěl. Po chvíli se pro změnu ke střele dostal Seferovic, ovšem ten pro změnu zase střílel mimo. V nastaveném šase první půle se pak tento střlec z Benfiky Lisabon dostal ještě do další příležitosti, ale ani tehdy nedokázal přetavbit v gól tentokrát Emboleho přihrávku.

V aktivitě pokračovala země helvétskéhob kříže i po návratu z poločasové přestávky a zanedlouho po obrátce to konečně přišlo. Ve 49. minutě sice nejprve brankář Ward zasáhl proti Embolemu, po následném rohovém kopu Embolo Shaqiriho centr zakončil do branky, 1:0 pro Švýcary. Embolo si mohl připsat gólovou asistenci, kdyby ale Mbabu trefil.

Na Velšanech bylo pak znát, jak moc chtějí duel alespoň vyrovnat, jenže dlouho se mu to nedařilo. Po hodině hry střílel například Davies, jehož projektil, ale švýcarská obrana srazila na roh. Když do konce zápas chybělo čtvrthodiny, Morell centroval a našel Moorea, jenž tak konečně překonal gólmana Sommera, 1:1.

Do konce zápasu se sice za Švýcary trefil Seferovic, ovšem jeho branka nakonec po přezkoumání VARem nebyla uznána kvůli ofsajdu. Blízko k druhému gólu v utkání byl opět Embolo, ale tentokrát byl proti němu War úspěšnější. A tak se tedy oba týmy rozešly po bodu.

Jasnou výhru Belgie nad Ruskem řídili Lukaku s Meunierem

Že to v souboji skupiny B nebudou mít Rusové před domácím publikem rozhodně jednoduché se ukázalo hned po deseti minutách. Po Semjonově chybě se tehdy přízemní střelou prosadil Lukaku a do kamery pk při oslabvě gól volal "Chrisi, I ove you!" na podporu dánskéhob záložníka Christiana Eriksena.

Sborná se snažila na nepodařený monent z úvodu rychle zapomenout tím, že se pokoušela zatlačit na nějaký čas Belgičany a z tohoto tlakuk nakonec vyústila nebezpečná hlavička Mária Fernandese po rohovém kopu. Tu ale dokázal gólman Courtois bez problémů zneškodnit. Ve 34. minutě už se ale radovali v zápase zase Belgičané. Všechno to tehdy začalo u Thorgana Hazarda, jenž poslal míč do vápna, v němž ho ruský brankář Šunin ale vyrazil pouze ke střídajícímu Meunierovi a ten tak zvýšil na 2:0.

Přestože Belgičanům chyběl v tomto utkání zraněný De Bruyne, nakonec jim ani tak nechyběl, nebeoť pak po většinu času kontrolovali hru proti čím dál více bezzubým Rusům. Nakonec ještě jeden gól vstřelil za Belgii Lukaku a to v 88. minutě, kdy Meunier vybídl svého kolegu z útoku nádhernou kolmou přihrávkou za obranu. Belgie tak tedy vyhrála 3:0.

Mistrovství Evropy ve fotbale - konečné výsledky (12.6.2021):

SKUPINA A:

Wales - Švýcarsko 1:1 (0:0)

Branky: 74. Moore - 49. Embolo

SKUPINA B:

Belgie - Rusko 3:0 (2:0)

Branky: 10. a 88. Lukaku, 34. Meunie