Vicemistr z Plzně začne svou pouť do Ligy mistrů v Nizozemsku. Narazí na Alkmaar

Nizozemský AZ Alkmaar jako soupeř rozhoddně západočeské fotbalisty nepotěšil a zvláště pak ani to, že letos jednokolový duel 2. předkola Ligy mistrů odehraje v Nizozemsku. I když se v Nizozemsku kvůli pandemii koronaviru tamní nejvyšší fotbalová soutěž nedohrála, Alkmaar do té doby patřil k největším favoritům soutěže a figuroval na druhém místě hned za vedoucím Ajaxem Amsterdam, se kterým měl stejný počet bodů. Amsterdamský celek byl nakonec vyhlášen mistrem díky lepšímu skóre.

Tak vysoko v nizozemské soutěži byli především díky výkonům nizozemského reprezentanta Rona Vlaara se zkušenostmi z Aston Villy a pak také díky Jordymu Clasiemu. I on je nejen nizozemským reprezentantem, ale i fotbalistou, jenž taktéž prošel anglickou Premier League. Tentokrát v dresu Southamptonu. Ovšem nejen oni táhnli Alkmaar. Za připomínku stsojí i takoví hráči jako gólman Marco Bizota, záložník Teun Koopmeiners, Maročan Oussam Idriss se 13 brankami na kontě či Nor Fredrik Midtsjø. Právě tito čtyři se dostali do ideální jedenáctky nizozemské ligy.

V minulosti působil v Alkmaaru i Ondřej Mihálik, který tam skončil nakonec po ročním hostování, po němřž se pak zase vrátil do Plzně.

Střet s Plzní nebude pro Alkmaar oprvní zkušeností s českým soupeřem. V minulosti se v Evropské lize a v jejím předkole se potkal s Libercem a Jablonec.

Protože nizozemská liga začne až 12. září a ta česká už 22. srpna, mohlo by to v jednokolovém předkole znamenat jistou výhodu pro český celek. S Alkmaarem by se totiž Plzeň měla utkat buď 25. nebo 26. srpna.

Další dvojice v nemistrovské části 2. předkola Ligy mistrů pak tvoří PAOK Soluň s Besiktasí Istanbul a Lokomotiv Záhřeb s Rapidem Vídeň. Dalším celkem, který by se mohl v této části 2. předkola Ligy mistrů představit, by mohl být bratislavský Slovan. Ten má ale ještě před sebou 1. předkolo, kde má za soupeře Kí Klaksvík z Faerských ostrovů. Po překonání tohoto soupeře by se utkal se švýcarským Young Boys Bern.

Dodejme, že dalším českým celkem, jenž se představí v předkole Liugy mistrů bude český mistr pražská Slavia, která by se mohla představit poprvé až ve 4. předkole.Ovšem jen v případě, že by nedohranou sezónu 2019/20 Ligy mistrů vyhrál tým, jenž by si účast v této soutěži zároveň zajistil ze své národní soutěže.

Los 2. předkola fotbalové Ligy mistrů

Mistrovská část:

Floriana Valletta (Malta)/Kluž - Dinamo Záhřeb, Young Boys Bern - Klaksvík (Faer. o.)/Slovan Bratislava, Celtic Glasgow/KR Reykjavík - Ferencváros Budapešť/Djurgaarden, Flora Tallinn/Suduva (Lit.) - Maccabi Tel Aviv/FC Riga, Legia Varšava/Drita (Kos.)/Linfield (Sev. Ir.) - Ararat-Armenia (Arm.)/Omonia Nikósie, Celje (Slovin.)/Dundalk (Ir.) - Molde (Nor.)/Kuopio (Fin.), Budučnost Podgorica/Ludogorec Razgrad - Midtjylland (Dán.), Dinamo Brest (Běl.)/FC Astana - Connah's Quay Nomads (Wal.)/FK Sarajevo, Karabach (Ázerb.)/Sileks Kratovo (Mak.) - Šeriff Tiraspol (Mold.)/Fola Esch (Luc.), Dinamo Tbilisi/KF Tirana - Crvena zvezda Bělehrad/FC Europa (Gibr.).

Nemistrovská část:

Alkmaar - Plzeň, PAOK Soluň - Besiktas Istanbul, Lokomotiva Záhřeb - Rapid Vídeň.