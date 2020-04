Vrátí se fotbalová liga na scénu dříve než 8. června? Podle ministra Vojtěcha by mohla

Pokud by měla první i druhá liga začít podle původního zmíněného pětifázového vládního scénáře uvolňování, soutěže by tak nezačaly v polovině května, jak by si ideálně představovala LFA. Ta také uvádí, že pro odehrání jednotlivých fotbalových zápasů je potřeba, aby na jednom zápase bylo maximálně 100 osob a ne původně uvedených 50.

V podnělí večer tedy ministr zdravotnictví Adam Vojtěch poprvé připustil, že by fotbalové soutěže mohly dostat výjimku a mohly by se tak tedy znovu rozehrát dřív. Tedy možná už v květnu. "Pokud jde o zápasy, které by byly bez diváků, to si představit dokážu. Ale budeme o tom ještě vést debatu v závislosti na vývoji epidemiologické situace," řekl konkrétně Vojtěch na úterní tiskové konferenci po jednání vlády a pokračoval: "Nejsem úplně znalec, kolik lidí je potřeba. Samozřejmě vím počet hráčů, ale nevím, kolik musí být trenérů, asistentů, týmu okolo, který je ještě jako podpora fotbalistů na místě přítomen. To budeme muset diskutovat se zástupci Ligové fotbalové asociace a dalšími organizacemi."

Právě v pondělí 20. dubna se tuzemští profesionálnmí fotbalisté mohli poprvé od zavedení vládních opatření společně trénovat, ovšem s jistými omezeními. Pouze ve skupinkách po osmi, s dvoiumetrovými rozestupy a tudíž se tak nemohly a stále ještě nemůžou trénovat souboje a tedy trénovat plnohodnotně, což fotbalisté před zápasy potřebují. Do tohoto dne se jinak všichni fotbalisté museli více než měsíc spokojit s infividuálními tréninky.

Fotbalové sprfesionální soutěže jsou pak v Česku jedinými kolektivními sportovními soutěžemi, které mohou ještě pokračovat. Kvůli pandemii koronaviru jinak všechny ostatní byly předčasně ukončeny, stejně fotbalové soutěže pod patronátem Fotbalové asociace Če, tedy od třetí ligy níže.

Připomeňme, že dosud se odehrálo nekompletních 24 kol ze základní části, přičemž Slavia vede osm bodů před Plzní a vedle zbývajících šesti kol ještě zbývá odehrát nadstavba a baráž. LFA se nkaždopádně od začátku řídí doporučením ze strany Evropské fotbalové unie UEFA, která vyzvala všechny evropské národní fotbalové asociace, aby se snažily své soutěže nechat dohrát na hřištích a předčasně je tak neukončovaly. Dohrát je je možné především díky odložení mitrovství Evropy o rok.