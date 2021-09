Wenger navrhl konání fotbalového MS každé dva roky. Čeferin chce jednat s Infantinem

„Po MS 2026 by další šampionát mohl přijít už v roce 2028,“ uvedl Wenger při zveřejnění svého návrhu s tím, že by i při kratším intervalu mezi světovými šampionáty měl být zachován poměr mezi klubovým a mezistátním fotbalem na 80:20. A že i tehdy by měli hráči k dispozici každý rok 25 dní volna v letních měsících.

„Hraje se teď velké množství zápasů, náš systém by do všeho vnesl větší efektivitu. Když přeskupíme a omezíme kvalifikace, hráči to v konečném důsledku přivítají. Garantovali bychom jim potřebný odpočinek,“ pokračoval Wenger, jenž tak připomněl, že by se měly v tomto případě zjednošit kvalifikační cykly, které by se tak konaly vždy v lichém roce.

Mimochodem, tento Wengerův návrh byl vypracován na základě žádosti ze strany fotbablového svazu Saúdské Arábie a hned 166 dalších zemí ho již mělo podpořit, především pak ty z Afriky a Asie.

Není ale divu, že tento návrh zvedl ze židle činovníky UEFA. Pod hlavičkou této organizace se totiž jak známo koná mistrovství Evropy a tento svátek se dosud střídá v sudých letech se světovým šampionátem. V lichých rocích se pak žádný velký fotbalový turnaj nekonal, pokud nepočítáme ten letošní, kdy se hrál o rok odložený evropský šampionát kvůli koronavirové pandemii.

Už před několika dny se proti návrhu Arséna Wengera vyjádřili i zástupci profesionálních lig. Důvodem je ta skutečnost, že by profesionální ligy spolu s UEFA výrazněji přišly o vlastní příjmy, pokud by se MS konalo každé dva roky. Naopak FIFA by si zase výrazně přilepšila, vždyť MS sledují v televizi po celém světě až 4 miliardy lidí.

I když první reakce samotného šéfa UEFA Aleksandera Čeferina byla nejprve taktéž jasně nesouhlasná, poté, co se předsedové a generální sekretáři jednotlivých členských asociací tento týden v úterý nad tímto tématem sešli prostřednictvím videokonference, se přeci jen i on přiklání k jednání s FIFA.

„Výsledkem celého jednání je společný postup všech 55 členských asociací UEFA. Rozhodli jsme se, že se prostřednictvím UEFA obrátíme společně na orgány FIFA, aby nám celý projekt představily ještě blíže než dosud,“ řekl pak po onom úterním jednání předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek a pokračoval: „Chtěli bychom od FIFA přesnější informace o termínech, o finančních záležitostech a dalších podrobnostech nejrůznějšího druhu. Teprve až si tyto věci zpřesníme a vyjasníme, zaujmeme k věci nějaké stanovisko.“

Fousek má za to, že by se o tomto tématu mělo jednat a rozhodnout co nejrychleji. „Následné zásadní jednání mezi UEFA a FIFA na toto téma očekávám v průběhu října,“ prozradil.

Až na kongresu FIFA v roce 2022 by však mělo být jasné finální stanovisko ohledně tohoto návrhu.

Samotný Fousek se pak moc nechtěl vyjadřovat k tomu, jak je to aktuálně s tím, kdo všechno návrh Arséna Wengera podporuje a nepodporuje ze strany jednotlivých kontinentů a ani k tomu, co by následovalo v případě krachu jednání mezi UEFA a FIFA. Zda by tak náhodou FIFA nerozjela tento navrhovaný projekt s tím, že by ho bojkotovaly evropské země. „Takové úvahy jdou příliš daleko, nemá smysl něco takového nyní komentovat. Vyžádali jsme si bližší informace, až se s nimi seznámíme, vyjádříme se k věci blíže,“ řekl pouze Fousek.

Připomeňme, že nejbližší světový šampionát je na programu příští rok a to netradičně v prosinci kvůli tomu, že se koná v Kataru. Další MS se odehraje v roce 2026, kdy se o jeho pořádání pro změnu podělí hned tři země a to USA, Kanada a Mexiko. Nově se pak tohoto turnaje zúčastní místo dosavadních 32 hned 48 zemí.