Za dva roky se bude hrát Liga mistrů nově. V základní fázi bude každý hrát osm zápasů

Poprvé byl tento nový model Ligy mistrů představen jen pár dní na to, co debatu ve fanouškovské fotbalové obci po celé Evropě rozvířila elitářská uzavřená Superliga, které se mělo podle původních plánů účastnit dvanáct evropských velkoklubů, ovšem den po jejím vzniku většina plánovaných účastníků ze soutěže odešla a tím tak zanikla.

Podle původních plánů ze strany UEFA mělo 36 účastníků v základních skupinách odehrát 10 zápasů, nakonec se jejich počet snížil na osm. Ty se odehrají během deseti hracích týdnů. Nejvíce viditelnou novinkou pak bude to, že už týmy nebudou rozděleny do skupin, ale budou hrát základní fázi ligovým formátem.

Za dva roky se poprvé mezi dodatečné čtyři účastníky, kteří tedy celkový počet navýší na zmiňovaných 36, dostanou dva týmy reprezentující ty asociace, jejichž kluby zaznamenají v sezóně Ligy mistrů 2023/24 nejlepších výsledků. Kdyby se toto pravidlo přeneslo do současnosti, znamenalo by to, že by na základě tohoto pravidla tato dodatečná místa dostaly Anglie a Nizozemsko. A tak by se místo současných čtyř týmů z Premier League kvalifikovalo do Ligy mistrů hned pět.

Původní plán UEFA také počítal s tím, že tato dodatečně se do základní fáze mělo dostat na základě historického pořadí pětiletých klubových koeficientů UEFA, čímž by ale byly zvýhodněny tradiční evropské velkokluby, jelikož by se dostaly doLigy mistrů i třeba přesto, že by na to sportovně neměla nárok. Proto tak tento návrh padl.

Mezi dodatečné účastníky se pak dostane i klub ze soutěže, která by se ocitala na pátém místě žebříčku UEFA. V současnosti tuto pozici okupuje francouzská liga.

Zkrátka nepřijdou rozhodně ani vítěz české ligy, jelikož nový systém počítá s vícero účastníky v mistrovské části kvalifikace.