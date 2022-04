Češi předešlou prohru s Němci neodčinili. Po nevýrazném výkonu podlehli i Slovensku

Poprvé od slovenského zisku bronzových medailí na letošní zimní olympiádě v Pekingu se právě se Slováky utkali čeští hokejisté. Ti byli tentoktáte oslabeni hned o své dva asistenty trenéra Kariho Jalonena, neboť Martin Erat musel z rodinných důvodů do USA a Libor Zábranský pak čeká na výsledek PCR testu na covid.

Nicméně v sestavě Slováků byly jen čtyři držitelé olympijského bronzu, i tak ale slovenský tým dělal tomu českému po většinu zápasu potíže. A to i přesto, že to byli právě naši východní sousedé, kteří začali zápas opatrně. Postupem času se ale osmělovali a když dostali první možnost přesilové hry, dokázali ji využít. Při Kodýtkově trestu se ke kotouči dostal na levé straně kluziště Krištof, který ho následně posunul Čerešňákovi, ktrý si mohl dovolit vyjet na osu hřiště a následně prostřelit vše co mu stálo v cestě včetně gólmana Kváči, 1:0 pro Slovensko.

Radost z vedení však domácím vydržela sedmdesát vteřin, neboť za tak krátkou dobu se Čechům podařilo vyrovnat. To Holík předal puk Blümelovi, kterému se nepozorovaně povedlo dostat se za slovenskou obranu a který pak díky bekhendové kličce překonal brankáře Tomka, 1:1. Za chvíli se mohli Jalonenovi svěřenci dostat i do vedení, když poté, co Cienciala objel slovenskou klec nahrál Zdráhalovi. Jeho zakočení ale tentokrát gólman Tomek vychytal. Jen krátce před odchodem do kabin na první přestávku se hosté ocitli v další početní nevýhodě, v rámci které se ale dostal do šance Flek, jenže těsně netrefil zařízení.

Na kluzišti byl k vidění stále lepší pohyb Slováků, což se nakonec ukázalo nejvíce ve druhé třetině. Jen 107 vteřin od jejího začátku Kollár poslal kotouč Tamášimu, jemuž se po zbavení se jednoho z branících Čechů podařilo dostat na levý kruh, odkud vypálil a zaznanemal tak svou premiérovou trefu v národním týmu, 2:1 pro Slovensko.

Do karet českému týmu nehrálo ani vylučování a během jedné z přesilovek Slovenska se Tamáši dostal opět do další příležitosti. Poté, co puk nejprve cinkl o tyčku, ho raději v brankovišti zalehl gólman Kváča. Třetí branka Slováků ale přeci jenom přišla. Poté, co byl Minárík rychlejší než Ščotka a a poté, co následně s pukem objel českou branku, předal ho na levém kruhu přítomnému Rosandičovi a ten tak tedy zvýšil na 3:1.

Naděje na to dostat se do kontaktu se zvedly poté, co ve 33. minutě Hladoník dostal do brejku, ve kterém byl faulován. Bylo tak nařízeno trestné střílení, ve kterém ale Hladoník nic nevymyslel a Tomkovi stačilo jen vypíchnout českému hráči kotouč.

Dál pak byla vidět řada nepřesností na českých hokejkách a když gólman Kváča vychytal Faško-Rudáše i Lántošiho, na vítězství Slováků 3:1 se už pak nic nezměnilo.

Další možnost, vrátit se na vítěznou vlnu v příparavě na MS budou mít Češi v sobotu, kdy se v Trenčíně opět střetnou se Slovenskem.

Konečný výsledek zápasu Euro Hockey Challenge ve Spišské Nové Vsi (21.4.2022):

Slovensko - Česko 3:1 (1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Čerešňák (Krištof, Liška), 22. Tamáši (Kollár, Ivan), 29. Rosandič (Minárik, Sukeľ) - 10. Blümel (Holík, Kaňák). Rozhodčí: Snášel, Korba - Šoltés, Štencel (všichni SR). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0.

Sestavy:

Slovensko: Tomek - Rosandič, Čerešnák, Jánošík, Bučko, Ivan, Mudrák, Koch, Romančík - Liška, Krištof, Lantoši - Mucha, Sukeľ, Faško-Rudáš - Valach, Tamáši, Kollár - Honzek, Mikúš, Minárik. Trenér: Craig Ramsay

Česko: Kváča - Zábranský, Ščotka, Jeřábek, Krejčík, Jiříček, Sklenička, Budík, Kaňák - Blümel, Holík, Smejkal - Zdráhal, Černoch, Cienciala - Kousal, Kodýtek, Flek - Beránek, Hladonik, Fridrich. Trenér: Kari Jalonen