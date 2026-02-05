ZOH: České hokejistky na úvod poznaly sílu favoritek z USA. Prohrály 1:5

Zatímco mužský hokejový turnaj začne v rámci letošních Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo začne později, ten ženský začal ještě den před oficiálním zahájením Her. Na úvod letošní olympiády se svěřenkyně koučky Carly MacLeodové utkaly s Američankami, tedy s jedněmi z favoritek celého turnaje. Duel skončil sice vysokým vítězstvím USA 5:1, i tak se ale Češky proti těmto silným soupeřkám neztratily a místy favorita i potrápily.
Pro mnoho nejen českých hokejistek se jednalo o vůbec první jejich vystoupení pod pěti kruhy a na klidu jim tak určitě nepřidala ani ta skutečnost, že mezi čestnými hosty na tomto zápase byli i americký viceprezident J.D. Vance se svou manželkou a také americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Už od úvodního vhazování bylo jasné, že to Češky nebudou mít proti Američankám vůbec jednoduché, neboť se zámořské hokejistky i hned dostaly do tlaku, ze kterého se Češkám ne a ne se několik minut vymanit. Pro brankářku Peslarovou tak tedy duel – i celá olympiáda – začala ostře, už po 39 vteřinách totiž musela předvést svůj první zákrok. Navzdory počátečnímu tlaku ze strany Američanek ale Češky postupem času hru vyrovnali a to i díky svému trpělivému a obezřetnému hokeji, díky kterému se jim povedlo pokrývat bezpočet amerických dorážek. To český tým se ke svému prvnímu zakončení dostal až po sedmi minutách hry.
První změna skóre nakonec přišla kvůli nedisciplinovanosti, jelikož byla vyloučená jako první hráčka v zápase Lásková poté, co úvod naznačoval, že rozhodčí sáhly k benevolentnějšímu rozhodování. Avšak právě tuto první početní výhodu Američanky dokázaly ihned využít, když střelu Kellerové úspěšně tečovala Carpenterová, 1:0 pro USA. Co naplat, že před tím Peslarová vychytat Bilkaovou.
Zatímco první dvacetiminutovka byla spíše takovou zahřívací a seznamovací s olympijskými hrami, ta druhá už předvedla daleko svižnější hokej a to z obou stran. Blízko k vyrovnání měla ve 22. minutě Plosová, ovšem po prvním z brejků v této části hry vystřelila přesně do břevna. Mnutu a půl na to si brejkovou situaci vyzkoušeli i Američanky, když se konkrétně osamocená Janeckeová hnala na Peslarovou. Tehdy to ještě gólem neskončilo, za chvíli se ale puk vrátil zpátky k Janeckeové, která ho následně předala Dunneové a právě té se povedlo skórovat, 2:0. Když o minutu později Američanky zvýšily na 3:0 zásluhou překvapivého zakončení Scamurraové, bylo už tehdy jasné, že se duel vyvíjí jasným směrem.
Češky se ale nevzdávaly a jako správné lvice nesvěšovaly hlavy. Ve 29. minutě se totiž udál další z českých brejků, do něhož se dostala Juřičková ihned po návratu z trestné lavice. Přihrávku od Mlýnkové zužitkovala dokonale, snížením na 1:3. Právě tento moment dal ještě Češkám síly k tomu, aby byly více než důstojnými soupeřkami. Američankám dělaly problémy, když způsobily závar v jejich brankovišti. Pak tu byl další brejk, tentokrát v podání Vanišové, která ale střílela mimo. Podobná akce na druhé straně ale bohužel skončila úspěšněji, když se o navýšení na 4:1 postarala Knightová.
Když pak v závěrečné třetině přidala poslední pátou americkou branku a svou druhou v zápase Scamurraová, už bylo opravdu definitivně jasno. Zvlášť, když se Češkám nedařilo proměňovat své šance.
Dalšími soupeřkami budou pro Češky Švýcarky (v pátek ve 14:30) a Finky. Ty momentálně trápí virus a proto tak pořadatelé jejich dnešní střet s Kanadou přesunuly na náhradní termín 12. února.
Konečný výsledek ženského turnaje na ZOH v Miláně a Cortině d´Ampezzo (5.2.2026):
USA – Česko 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 16. Carpenterová (Kellerová, Edwardsová), 24. Dunneová (Janeckeová), 25. Scamurraová (Janeckeová), 38. Knightová (Carpenterová, Bilkaová), 45. Scamurraová (Panneková) – 29. Juříčková (Mlýnková). Rozhodčí: Kainbergerová (Rak.), Toddová – Murrayová (obě Kan.), Lundgrenová (Švéd.). Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 3766
USA: Frankelová – Edwardsová, Kellerová, Winnová, Harveyová, Barnesová, Steckleinová, Guildayová – Knightová, Carpenterová, Bilkaová – Murphyová, Heiseová, Curlová-Salemmeová – Simmsová, Panneková, Coyneová Schofieldová – Zumwinkleová, Janeckeová, Dunneová – Scamurraová. Trenér: Wroblewski
Česko: Peslarová – Čajanová, Tejralová, Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Trnková – Mlýnková, Mrázová, Vanišová – Plosová, Pejzlová, Křížová – Hymlárová, Kaltounková, Přibylová – Vocetková, Pištěková, Přibylová – Juříčková. Trenérka: Macleodová
