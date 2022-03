Český národní tým pod taktovkou Fina? Nedvěd má již připraven seznam pro svaz

O navržených jménech, nad kterými zasedne výkonný výbor ČSLH 17. března, informoval v úterý server isport.cz. Sám Petr Nedvěd k tomuto svému návrhu řekl: "Variant je víc, ale v momentální chvíli mi tohle přijde jako nejlepší řešení."

O jménu Kariho Jalonena se spekulovalo od samého začátku, spekulace navíc zesílily ve chvíli, kdy se minulý týden právě tento stratég objevil v Praze. Podle zákulisních informací stál za původním návrhem tohoto jména dvazový viceprezident Libor Zábranský. Zprvu sice ještě nevědělo, zda Jalonen bude vůbec ochoten převzít kormidlo v české reprezentaci, poté, co se však minulý týden setkal s Petrem Nedvědem bylo už jasné, že je. „Šlo o příjemnou schůzku, z Kariho slov a postojů jsem okamžitě vycítil zájem pomoci našemu hokeji,“ nechal se slyšet Nedvěd pro isport.cz.

Nejtěžší na celé záležitosti byla ta skutečnost, že Jalonen měl podle původních plánů od letošního května převzít finské hráče do dvaceti let, přičemž na tom už byl s finskou federací Jalonen domluven již od loňského podzimu. Jak však zjistil deník Sport, tohle všechno bylo vyřešeno poté, co se rychle spojili šéfové českého a finského hokeje.

V neděli pak byl Jalonen spolu k vídění na extraligovém zápase v O2 Areně mezi Spartou a Libercem. Zřejmě za účelem setkání s asistentem kouče Sparty Josefa Jandače Miloslavem Hořavou.

Kari Jalonen nejde do neznámého prostředí, jelikož v Praze v minulosti trénoval někdejší klub KHL Lev Praha. S ním dokázal dojít až do finále play-off, kde až v sedmém zápase nakonec nestačil na Magnitogorsk. Není to ale zdaleka jeho jediný úspěch v roli stratéga. Před šesti lety se mu s finským A-týmem podařilo postoupit až do finále MS, pak ve Švýcarsku vyhrál tamní ligu s Bernem. Vedle toho ve finské lize triumfoval hned sedmkrát.

Druhým asistentem Kariho Jalonena se má stát ústecký rodák Pavel Gross s velikými zkušenostmi z německého hokeje. Právě v Německu Gross půdobí přes dlouhých 30 let, v roce 2003 po sončení hráčské kariéry se tam vrhnul rovnou na trenérskou. Od roku 2005 je znám jako trenér tamních elitních ligových týmů. Aktuálně je v klubu Adler Mannheim, se kterým získal před třemi roky ligový titul, pravidelně hraje v Lize mistrů. Teď je tento celek na třetím místě. Společně s Hořavou pak vedl německý Wolfsburg v sezóně 2016/17.

Podle zákulisních informací deníku Sport sice existují ve výkonném výboru ČSLH lidé, kteří by neradi viděli zahraničního kouče. Protože by ale měli být v menšině, zřejě Kari Jalonen projde. A mohlo by k tomu dojít i dřív než 17. března. „Čas nás lehce tlačí, mistrovství světa se blíží, hledáme nejvhodnější možné řešení. Ruku v ruce s tím vnímám důležitost tohoto rozhodnutí, které je obrovské. Nechceme nic šít horkou jehlou, činit zbrklá řešení. Nicméně takto seskupené trio mi přijde velmi silné a v danou chvíli jako výborné řešení,“ zakončil pro deník Sport Nedvěd.