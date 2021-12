Fiasko je na světě. IIHF musela kvůli koronaviru zrušit mistrovství světa juniorů

První spadli do karantény kvůli pozitivním testům Američané, kterým tak musel být direktoriátem turnaje zkontumován zápas se Švýcarskem, se kterým tak tedy prohráli 0:1. Ve středu ze stejného důvodu nenastoupili Češi proti Finsku a záhy musel být kvůli ruským případům zkontumován i duel Slovensko vs. Rusko. Už v přípravě na turnaj pak koronavirus zkolil týmy Švýcarska a Rakouska.

Ke kroku spočívajícím ve zrušební turnaje se IIHF rozhodla poté, co jí to bylo doporučeno její lékařskou komisí. Ta k tomuto závěru dospěla kvůli ochraně zdraví a bezpečnosti vvšech zúčastněných na tomto světovém šampionátu. "Na začátku turnaje jsme plně důvěřovali všem covidovým protokolům, které jsme s ohledem na šířící se variantu omikron upravili tak, abychom se pokusili zabránit šíření nemoci. Udělali jsme maximum, aby se mistrovství mohlo uskutečnit. Bohužel to nestačilo," nechal se slyšet šéf IIHF Luc Tardif.

"Ty pocity jsou samozřejmě nepříjemné. Jsou to pocity úzkosti, pocity v letošní sezoně nedodělané práce," uvedl k nepříjemné informaci o zrušení turnaje trenér českého výběru Karel Mlejnek. Ten věřil, že se celý turnaj nakonec dohraje a že i přes zkontumovaný zápas s Finy nastoupí jeho svěřenci ve čtvrtek proti Rakousku. "Připravovali jsme se na to a těšili se na zápas, i když bychom nastoupili přímo z pokoje. Věřili jsme, že to dobře dopadne. Ale tohle je jedna dlouhá, nekonečná frustrace," řekl.

Úkolem federace je tak nyní dopravit bezpečně všechny účastníky MS zpátky domů. "Je to velmi nepříjemná situace pro nás všechny. Ale vzhledem k tomu, že už druhým rokem absolvujeme mistrovství světa juniorů ve ztížených covidových podmínkách, byli jsme připraveni i na scénář, že nějaká taková situace může přijít," uvedl Mlejnek, jenž na základě svých zkušeností se mu zdáa protiepidemická opatření méně přísná než jak tomu bylo v Kanadě před rokem. "Mohu však říct, že náš tým určitě dodržoval přesně to, co jsme dodržovat měli. Tedy trasa hotel, autobus, aréna... Že ta kritéria a přísnost nebyly tak velké jako loni, to je samozřejmě jasné. Loni bylo kolem hotelu pletivo a do hotelu opravdu nikoho nepustili. Také však mohu říct, že naše patro bylo vyhrazené jen pro nás. A stejně to měli i Rakušani," zamezil jakýmkoli spekulacím Mlejnek.

Připomeňme, že Češi stihli nastoupit na MS ke dvěma zápasům, v nichž nejprve 3:6 prohráli s Kanadou, následně 1:2 po prodloužení s Německem.

Ještě před startem turnaje IIHF rozhodla, že kvůli koronavirové situaci z turnaje tentokrát nikdo nesestoupí a že se tak v dalším ročníku po postupu Běloruska představ na MS juniorů netradičně jedenáct týmů.