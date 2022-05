Pastrňák a Kämpf novými posilami. To Simon tým opustil po konfliktu s Hronkem

Před středeční třetí hodinou odpoledne dorazil do Tampere nejočekávanější český hokejista David Pastrňák, jehož jako první přivítaql ve Finsku jeho kolega z NHL Tomáš Hertl a to ve společnosti s Jiiřím Smejkalem nebo Matějem Blümelem.

Právě přítomnost Davida Pastrňáka na tomto mistrovství světa by mohla pozvednout dosavadní nikterak oku lahodící výkon českého týmu. "Věřím, že nám dodá energii a pomůže týmu v pravý čas," věří v to samé i kouč národního týmu Kari Jalonen.

Generální manažer národního týmu Petr Nedvěd pak finského kormidelníka směrem k Pastrňákově startu doplnil: „Nemá cenu něco uspěchat. Rozhodnout se musí v první řadě trenéři a Pasta. Dáme mu prostor, uvidíme, jak se bude po příletu cítit. David měl po konci Bostonu v playoff NHL velký zájem přijet na mistrovství, a přestože byl ke konci základní části zraněný, výstupní zdravotní testy u něj proběhly bez problémů a od Bruins tak dostal zelenou."

Nemá to být ale jediný David ze zámoří, který v těchto dnech posílí reprezentaci. Do Finska má namířeno podle Petrat Nedvěda i sedmadvacetiletý forvard Toronta. Ten dostal svolební od tohoto kandského klubu v noci na středu. „David je vynikající hráč do obrany i útoku. Ukazoval to celou sezonu v Torontu. Hraje proti těm nejlepším lajnám soupeře a je to přesně hráč, kterého potřebujeme," řekl k němu Nedvěd.

Protože právě jeho příchodem se zaplní poslední volné místo na soupisce, znamená to rozloučení se s několika hráči, kteří dosud na svou příležitost čekali, jedná se především o Petra Holíka a Petra Kodýtka. „Oběma hráčům moc děkujeme za profesionální přístup a za jejich práci, kterou odvedli v průběhu celé přípravy i tréninků tady v dějišti mistrovství," uvedl Nedvěd.

Na šampionátu končí i Simon. Důvodem je jeho konflikt s Hronkem

Velikým tématem se stává podibvný konec na šampionátu Dominika Simona. Nikdo přesně dosud nevěděl, proč se k tomuto kroku realizační tým rozhodl, nyní vyplouvají na povrch příčiny. Podle serveru deníku Sport mělo dojít k fyzickému incidentu během duelu s Rakouskem mezi ním a Filipem Hronkem. Podle serveru sport.cz pak kromě toho trápili v Tampere psychické potíže a odjezd z Finska bylo pro něj vysvobozením.

Kouč Jalonen zůstal k tomuto tématu tajemný. "Omlouváme se, ale vzhledem k tomu, že jde o citlivou osobní věc, nemůžeme se k tomu více vyjadřovat. Prosíme v tomto směru i vás média, abyste respektovali naše rozhodnutí celou záležitost dále nekomentovat," řekl konkrétně.

"Vše už bylo řečeno. Prosím, respektujte jeho soukromí," řekl pak pro sport.cz jenhráčský agent Dominika Simona, jenž zároveň zastupuje i Filipa Hronka, Michal Sivek.

Později během odpoledne už ale rodina Dominika Simona ve své prohlášení prozradila, co za jeho koncem na šampionátu stojí. "Dominik po náročné sezoně opustil kvůli osobním a rodinným důvodům mistrovství světa po dvou zápasech v národním mužstvu. Nervy a emoce z ledu a osobního života vynesl i mimo led, když zkoušel vyvolat potyčku se spoluhráčem. Dominika to jako týmového hráče moc mrzí a omlouvá se týmu i vedení. I když nešlo o nic osobního, bohužel došlo i na fyzično. I proto se Dominik z osobních důvodů se štábem české reprezentace dohodl na opuštění šampionátu. Teď je doma, kde odpočívá a dává se do kupy na budoucnost," píše se v prohlášení.

Není pak divu, že v týmu není po tomto incidentu nejlepší nálada. "Všichni hráči, kteří tady jsou, a i ti, kteří prošli tréninkovými kempy, patří do naší hokejové rodiny. A i v rodině ctíte zásadní pravidla. Tak to děláme taky. Chápeme sledovanost mistrovství světa a snahu o co největší informovanost směrem k našim fanouškům. Ale vše má své limity. Děkujeme za pochopení," zakončil Jalonen.