Pešán končí, Nedvěd zůstává. Český hokej bude znát nového trenéra národního týmu

O konci Filipa Pešána u kormidla českého národního týmu se spekulovalo ještě před Zimními olympijskými hrami v Pekingu. Tehdy byl vzat na pškál především kvůli nevydařené přípravě na olympiádu, v rámci které český tým nevyhrál ani jeden zápas. Na olympiádě se pak nedostal národní tým poprvé v hstorii do čtvrtfinále turnaje a zaznamenal tak tedy svůj nejhorší výsledek pod pěti kruhy vůbec.

Svou funkci si před výkonným výborem udržel generální manažer Petr Nedvěd, jenž má od této sezóny hlavní zodpovědnost za to, jaké mužstvo se vyšle na vrcholné akce. Stejně tak i za jeho následné výsledky na turnajích. A právě osoba Petra Nedvěda má za úkol nyní vybrat nový trenérský tým. Je při tom na něm, jaká jména do něj nakonec vybere. Nad jeho finálním návrhem se pak sejde výkonný výbor 17. března.

Čtvrtečního jednání výkonného výboru se z jedenácti celkových členů nezúčastnil akorát Jiří Šindler, jenž řeší věci spojené s parahokejisty chystající se na paralympijské hry. I tak ale bylo všech deset přítomných členů jednoznačně pro odvolání Filipa Pešána z funkce. Co se týče hlasování o Petru Nedvědovi, tak tam vyslovilo pro jeho setrvání devět členů s tím, že jeden další byl proti a jeden se pak ještě zdržel. Mimochodem, pro Pešána neznamená dnešní rozhodnutí jeho konec ve funkci šéftrenéra svazu. V této funkci bude minimálně až do konce května, do kdy má smlouvu.

Mezi největšími kandidáty na nově uvolněný post jsou pak Miroslav Hořava, ale také i finský stratég Kari Jalonen, jehož možný nástup na lavičku umocňuje ten fakt, že je v současnosti v Praze. To potvrdil i sám Petr Nedvěd."Dnes večer nebo zítra se s ním mám potkat," uvedl k tomu. "Ten užší kruh čítá pět šest jmen. Mohu říct, že Miloš Hořava i Kari Jalonen jsou mezi kandidáty," prozradil pak ještě Nedvěd, s kým mimo jiné počítá. Nechal se i slyšet, že by byl pro někoho, kdo národní tým ještě netrénoval.

"Vnímám to jako možnost pro takový čerstvý start, takže spíš bych raději, aby to byl někdo nový," sdělil dále Nedvěd na tiskové konferenci po jednání výkonného výboru. Mělo by se pak i jednat o takového trenéra, s nímž by se počítalo na delší dobu a nejen pro letošní MS ve Finsku. "Toho bych se rád vyvaroval, aby to bylo jen do šampionátu, i když i to se může stát. Raději bych ale našel trenéra, jenž by měl smlouvu na dva a půl roku do mistrovství světa v Praze," zakončil Nedvěd.