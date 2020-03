Rozhodnuto! Po fotbalovém ME se letos neuskuteční ani hokejové mistrovství světa

Aktualizováno 16:30 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Trvalo to, ale přeci to nakonec přišlo. Po ftbalovém evropském šampionátu, jenž byl o tomto týdnu Evropskou fotbalovou unií UEFA odložen o rok, se kvůli pandemii koronaviru neuskuteční letos v květnu další velká původně planovaná akce v tomto roce, tedy hokejové mistrovství světa. V sobotu o tom rozhodla rada Mezináordní hokejové federace IIHF, přičemž proti pořádání této akce ve Švýcarsku byl i ten fakt, že ve Švýcarsku platí zákaz všech akcí do konce dubna a to i přesto, že samotný hokejový turnaj se měl konat od 8. do 24. května.