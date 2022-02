Vítězná olympijská premiéra českých hokejistek. Nad Číňankami vyhrály 3:1

Po většinu zápasu to byly právě Češky, které měly více ze hry. Vždyť proti Číňankám byly jasnými favoritkami a navíc k tomu napomohly i přesilovky v úvodu zápasu. Ani jednu z nich ale tehdy Češky nedokázaly přetavit v gól. První velkou příležitost však měly Číňanky, konkrétně v 6. minutě se do ní dostala jedna z naturalizovaných Američanek Segedionová, gólmanka Peslarová jí ale vychytala.

Další historický moment nastal v 11. minutě, kdy se Češkám poprvé vb historii na olympiádě podařilo skórovat. O tento gól se tehdy postarala obránkyně Radová tečující předešlé zakončení Tejralové. "Vůbec mi to zatím nedochází, takže ten gól beru jako kterýkoliv jiný. Myslím ale, že pár hodin po zápase, nejpozději druhý den, mi dojde, co se mi povedlo. Snad po mně holky nebudou chtít něco do kasy...," okomentovala svůj výkon v zápase Radová.

Následovalo vyloučení Pejzlové, během kterého se i bv oslabení Češkám podařilo zaútočit, ovšem Hymlárové se skórovat nepovedlo. Ve 24. minutě se Češky dočkaly druhé branky, která padla po bezchybné kombinaci, na jejímž konci byla přesná střela Křížové. Poté se opět Češkám nevydařilo využít početní výhodu a tak byli za to potrestáni. Přesilovku za chvíli totiž dokázaly potrestat Číňanky, na 2:1 snížila Millerová.

Běžela 34. minuta a Češky už mohly rozhodnout. To by ale po rychlém protiútoku Mrázová musela trefit, naštěstí se následně na druhé straně z brejku neprosadila ani Wooová. Na výtečnou gólmanku Peslarovou prostě neměla. Před druhou přestávkou se ještě na ledě objevila i Mlýnková, která se stala součástí týmu v Pekingu až později kvůli potížím kolem covidových testů. "Kvůli pozitivnímu testu jsem se vůbec nezapojila do bubliny. Nastoupila jsem pětidenní karanténu a musela čekat na pět negativních testů v řadě. Přiletěla jsem v úterý večer, stihla jsem jeden trénink a dopingovku. Bylo to docela hektické, rovnou jsem šla do zápasu," svěřila se Mlýnková.

I ve třetí třetině měla obě družstva příležitosti ke skórování, podařilo se to ale pouze Pejzlové ve 47. minutě, kdy zužitkovala přihrávku Horálkové. "Bylo to trošku nervózní. Jsem samozřejmě ráda, že jsme vyhrály, ale zároveň vím, že náš tým může hrát o hodně lépe, takže se těším na další zápasy i na to, že se z toho poučíme. Máme za sebou premiéru, nějaké nervy i natěšení opadne a budeme hrát celých 60 minut naši hru," okomentovala výkon spoluhráček kapitánka týmu Alena Mills. Ta má mimochodem zkukšenosti s čínským ženským hokejem, neboť na klubové úrovni působí v čínském klubu Vanke Ray hrající ruskou mezinárodní ligu.

"Holky se trochu unáhlily. Naše třetí hráčka ve slotu nebyla dostatečně nahoře. Puk se jí dotkl, ale stejně prošel na tu Kanaďanku a naše bekyně nevystoupila, jak má, a střela šla na zadní tyč. Na takových akcích detaily rozhodují. Hráčky to vědí, trénovali jsme to. Ale nesplnili jsme role, jak jsme měli, a 2:1 je nepříjemný stav. Třetí třetinu jsme ovšem zvládli bravurně," řekl pak na adresu svých svěřenkyň kouč Pacina.

Další utkání má jeho tým v Pekingu na programu v sobotu, kdy budou soupeřkami Švédky.

Hokejový turnaj žen - ZOH v Pekingu (3.2.2022):

Skupina B:

Čína - Česko 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. Millerová (Lumová, Wongová) - 11. Radová (Tejralová, Vanišová), 24. Křížová (Neubauerová, Čajanová) , 47. Pejzlová (Horálková)