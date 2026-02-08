České hokejistky se dočkaly první výhry na olympijském turnaji. Finky porazily 2:0

Po prohrách 1:5 se Spojenými státy a 3:4 po nájezdech se Švýcarskem měl být třetí duel v pořadí tím, který už měl přinést lepší náladu do týmu koučky Carly MacLoedové. Navíc se hrálo proti Finkám, se kterými se v posledních letech přetahují o bronz na světových šampionátech. Nakonec Češky v tomto zápase působily nejuvolněněji od začátku turnaje a kontrolovaným způsobem si došly k vítězství 2:0.
Podobně jako v předešlém duelu se Švýcarkami, tak i v duelu s Finkami, které trápil norovirus, kvůli kterému vstoupily do turnaje později, začaly Češky lépe. Už po třech minutách tu byla česká akce, na jejímž začátku Juříčková našla najíždějící Pištěkovou, která na konci této akce zvolila střelu pod horní tyč, 1:0 pro Češky.
V první dvacetiminutovce nezůstalo jenom u jediného českého gólu. V 18. minutě se jako druhá do střelecké listiny tohoto zápasu zapsala Mlýnková, která poté, co dostala kotouč od modré, zrychlila a vše zakončila krásnou bekhendovou kličkou, 2:0.
Podobnost s duelem se Švýcarkami naštěstí skončila jen vydařeným vstupem. Obrat ze strany soupeřek jako v předešlém zápase se tentokrát nekonal, přestože Finky k tomu měly příležitosti, ale ztroskotaly na klidně chytající Peslarovou. Tak jako třeba krátce po pauze z trestné lavice vracející se Karvinenová, která tak svůj únik v kýženou branku nepřetavila. Téměř po uběhnutí půlhodiny hry se Mlýnková dostala do další pěkné akce, ale tentokrát byla na konci bez gólového úspěchu. Ve 31. minutě pak na tuto akci navázala Vanišová, která trefila tyčku.
I v závěrečném třetím dějství pokračovaly Češky aktivním hokejem s potřebným forčekingem, nicméně ke změně skóre do závěrečné sirény nedošlo. A to ani na druhé straně, přestože chyby v české defenzivě byly také vidět. Třeba ve 46. minutě po jedné takové zahrozila Holopainenová, kterou vychytala Peslarová a ta za chvíli vynikla i proti Nylundové. Finky nedaly gól ani při hře bez brankářky, prázdnou klec však přitom netrefila na druhé straně unikající Vanišová, kterrá trefila brusli už ležící bránící soupeřky.
České hokejistky se tak mohly konečně radovat ze zisku tří bodů na tomto olympijském turnaji a další zápas, v němž na výhru můžou navázat, hrají v pondělí večer. Budou to v něm mít ale těžké, soupeřkami budou Kanaďanky.
V Norsku začal ostře sledovaný soudní proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Høibym, který je obviněn z více než tří desítek trestných činů. Čtyři ženy měl podle obžaloby znásilnit. Kauza se k soudu dostává jen krátce poté, co se jméno jeho matky Mette-Marit objevilo v tzv. Epstein Files.
