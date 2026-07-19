Lístek za dva miliony dolarů? Skutečným vítězem MS ve fotbale je FIFA, ceny vstupenek jsou nejdražší v historii

Libor Novák

19. července 2026 10:48

Na stadionech, které hostí letošní MS, se běžně hraje spíš americký fotbal.
Na stadionech, které hostí letošní MS, se běžně hraje spíš americký fotbal. Foto: Pixabay

Nedělní finále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Španělskem na MetLife Stadium v New Jersey je na nejlepší cestě stát se nejnákladnější sportovní událostí historie, co se týče cen lístků. Původní částky stanovené federací FIFA přitom už při spuštění prodeje šokovaly veřejnost, když nejlevnější místa na horní palubě vyšla na 4 210 dolarů a lístky blíže k hrací ploše stály 6 730 dolarů. Postupně je navíc organizátoři u nejvyšší kategorie zvýšili až na 10 990 dolarů.

Na sekundárním trhu sice ceny oproti svému červnovému vrcholu kolem 12 tisíc dolarů mírně klesly, přesto ale oficiální částky zastiňují. Podle údajů společnosti SeatGeek dosáhla průměrná cena zakoupené vstupenky na finále 12 751 dolarů, čímž o více než dva tisíce dolarů překonala dosavadní historické maximum Super Bowlu z roku 2024. Výjimečnost této situace podtrhuje fakt, že MetLife Stadium má kapacitu přes 80 tisíc míst, což je výrazně více než stadiony pro Super Bowl či finále NBA, kde menší počet sedadel obvykle šroubuje ceny nahoru.

Nejlevnější dostupná vstupenka na zápas se na přeprodejních webech pohybovala kolem 7 600 dolarů, což je více než u jakéhokoli poválečného Super Bowlu nebo nedávných finálových zápasů NBA v New Yorku. Na oficiální platformě FIFA byl nejlevnější lístek k sehnání za 8 280 dolarů, a to až v jedné z posledních řad horního sektoru. Na StubHubu se sice objevilo zhruba 135 nabídek pod deset tisíc dolarů, všechny se však nacházely ve středních či nejvyšších patrech stadionu.

Jedním z hlavních faktorů stojících za masivním zájmem je globální charakter akce. Zatímco u Super Bowlu v roce 2024 tvořili zahraniční kupci pouhých 4,5 procenta, u finále fotbalového šampionátu to bylo bezmála 20 procent. Lákadlem je bezpochyby také přítomnost Argentiny a pravděpodobně poslední zápas Lionela Messiho na mistrovství světa, vysoká poptávka však provázela turnaj dávno před potvrzením finalistů.

Americký trh s lístky, který je obecně jen minimálně regulovaný, pomohl federaci FIFA ospravedlnit její bezprecedentní cenovou politiku. Přestože v některých případech ceny nadhodnotila, většina zápasů se na sekundárním trhu prodala nad nominální hodnotu, což ukazuje, že stadiony by se zaplnily i při ještě vyšších částkách. Celý turnaj nakonec překonal historické rekordy v návštěvnosti s průměrnou obsazeností stadionů přes 99 procent a nedělní zápas, který má u televizních obrazovek sledovat přes miliardu lidí, bude zcela vyprodán.

Ceny vstupenek na finále mistrovství světa za ta nejprestižnější místa navíc překročily na oficiální platformě FIFA hranici 2,3 milionu dolarů. Méně než 24 hodin před výkopem zápasu mezi Argentinou vedenou Lionelem Messim a Španělskem s mladou hvězdou Laminem Yamalem tak ceny dosáhly astronomických výšin. Zatímco ještě v pátek byly k dispozici poslední kusy přímo od FIFA za přibližně 32 tisíc dolarů, v sobotu již byly k sehnání pouze lístky z druhé ruky v rozmezí od necelých 10 tisíc do zmíněných více než dvou milionů dolarů.

Tento turnaj provázely extrémně vysoké ceny již od začátku, kdy základní vstupenky na zápasy ve skupinách stály 575 dolarů, což byl více než dvojnásobek oproti šampionátu v roce 2022. FIFA navíc poprvé zavedla systém dynamického oceňování, kvůli kterému ceny kolísaly podle aktuální poptávky, což u fanoušků i odborníků vyvolalo kritiku kvůli netransparentnosti. Navzdory obavám z drahých lístků, vízových restrikcí či vnitřních nepokojů v USA byla kapacita stadionů během skupinové fáze naplněna z 99,7 procenta.

Podle odborníků na prodej vstupenek FIFA záměrně využívala strategii postupného uvolňování lístků do oběhu, aby uměle navyšovala poptávku na trhu. Růst cen podpořila také benevolentní americká legislativa, která na rozdíl od spolupořadatelského Mexika nijak neomezuje finanční přirážky překupníků na sekundárním trhu. Průměrná cena finálové vstupenky na platformě SeatGeek dosáhla 11 tisíc dolarů, čímž o 8 procent překonala dosavadní rekord Super Bowlu z roku 2024.

Vysoký zájem o závěr turnaje podpořilo i to, že se do semifinále poprvé v historii probojovaly čtyři nejvýše postavené týmy žebříčku a pro devětatřicetiletého Messiho jde pravděpodobně o jeho poslední start na mistrovství světa. Kvůli finanční náročnosti a přísným americkým vízovým procesům však organizace na ochranu lidských práv a fanouškovská sdružení kritizují, že se slibovaný nejinkluzivnější šampionát stal ve skutečnosti akcí pouze pro vybranou skupinu bohatých příznivců, zejména z Evropy.

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