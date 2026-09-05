Návrat ztraceného syna. Českou ligu si opět zahraje bývalý reprezentant Čvančara

Do české fotbalové nejvyšší soutěže míří nečekané jméno. Ve čtvrtek se potvrdila zpráva, která překvapila tuzemskou fotbalovou veřejnost. Hradec Králové totiž posílí bývalý český reprezentant Tomáš Čvančara. To, že v dosavadním bundesligovém působišti Mönchengladbachu už nemají zájem o jeho služby, bylo známé delší dobu. Až nyní přišla televize Sky odkazující se na zdroje německých médií s tím, že v posledních dnech o českého fotbalistu projevil zájem právě východočeský klub.
„Tomášovým příchodem získáváme hráče s výraznou kvalitou a zkušenostmi z velkých zápasů. Věříme, že nám pomůže posunout tým zase o kus dál, a že v Hradci bude pravidelně potvrzovat svůj potenciál,“ uvedl k nejnovější překvapivé akvizici v Hradci Králové klubový sportovní ředitel Petr Pojezný.
Připomeňme, že v budesligovém celku působil Čvančara od roku 2023, kdy tam přestoupil z pražské Sparty. Podle původní smlouvy měl v Monchengladbachu hrát ještě další dva rok\y, avšak i proto, že zůstal daleko za svými očekáváními (za 54 odehraných zápasů vstřelil pouhých osm branek). Může za to i fakt, že jej brzdilo i několik zranění.
Minulou sezónu 2025/26 prožil proto na hostování jak v tureckém Antalyasporu, tak i na prestižnější adrese ve skotském Celticu Glasgow. V jeho dresu pomohl dvěma brankami k tomu, aby se tam mohli nakonec radovat ze zisku ligového titulu. Vedle něj tento skotský velkoklub tehdy získal i domácí pohár. Nicméně, těchto radostí si příliš neužil vzhledem k tomu, že sezónu nedohrál v plné polní kvůli zranění v podobě netrženého přitahovače, kvůli němuž musel jít na operaci.
„Jsem moc rád, že se můžu připojit k týmu, a že mi Hradec podal pomocnou ruku. Jsem za to moc vděčný. Myslím si, že teď mohu klubu také pomoci, protože jsem se chtěl vrátit domů. Věřím, že společně můžeme dosáhnout pěkných úspěchů,“ neskrýval radost z návratu do české ligy Čvančara.
Dodejme, že Čvančara má na svém kontě i osm startů za národní tým, během kterých stihl vstřelit jednu branku. Odehrál je v letech 2023 a 2024.
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Zdroj: Libor Novák