Odešla atletická legenda. Zemřel diskař Imrich Bugár

Českou atletiku zasáhla velmi smutná zpráva. Krátce před 71. narozeninami zemřel legendární diskař Imrich Bugár, mistr světa a stříbrný olympijský medailista. Bugár je stále držitelem československého rekordu v hodu diskem.
O úmrtí sportovce, které nastalo ve středu 8. dubna, informovalo Armádní sportovní centrum Dukla. "Imrich Bugár navždy odešel, ale jeho stopa v československé atletice zůstává nesmazatelná. Byl sportovcem, který spojoval sílu s elegancí, a člověkem, který zůstal věrný hodnotám i lidem kolem sebe. Čest jeho památce," uvedlo centrum na webu.
Bugár se narodil 14. dubna 1955 v obci Ohrady u Dunajské Stredy na Slovensku. Původně se věnoval také házené, ale nakonec zvítězil hod diskem. Nadaný atlet se nejprve přesunul do Bratislavy. Když nastupoval na základní vojenskou službu, očekávalo se, že půjde do Dukly Banská Bystrica, ale nakonec zakotvil v pražské Dukle, kde se stal jeho trenérem Miloslav Vlček a pomohl mu k úspěchům.
První přišly v druhé polovině 70. let, ty největší následovaly v první polovině následující dekády. Bugár se stal mistrem Evropy i světa, na olympijských hrách v Moskvě získal v roce 1980 stříbro. O pět let později zaznamenal osobní rekord 71,26 metru. V Soulu byl v roce 1988 vlajkonošem československé výpravy. Kariéru ukončil jako čtyřicetiletý v roce 1995.
Bugár byl i po konci kariéry zaměstnancem Dukly. V roce 2006 neúspěšně kandidoval do Senátu na Jablonecku za ČSSD. Upozornil na sebe také úspěšnou účastí v taneční show StarDance, kde na podzim 2013 skončil třetí.
22. března 2026 19:19
Aktuálně se děje
před 59 minutami
před 1 hodinou
před 1 hodinou
před 3 hodinami
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
včera
