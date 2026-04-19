S diskařem Bugárem se loučili Šebrle, Kratochvílová či Fibingerová

Jan Hrabě

19. dubna 2026 17:56

Imrich Bugár Foto: David Sedlecký

Sportovci i další lidé si v pátek nenechali ujít možnost se naposledy rozloučit s legendárním diskařem Imrichem Bugárem. Slovenský rodák zemřel minulý týden, bylo mu 70 let. Bugár se během úspěšné kariéry stal mistrem světa a stříbrným olympijským medailistou. 

Poslední rozloučení uspořádala rodina ve strašnickém krematoriu v Praze, kam dorazila spousta lidí. Nechyběly mezi nimi opravdové legendy české atletiky a sportu. Podle informací deníku Sport přišli Roman Šebrle, Jarmila Kratochvílová, Helena Fibingerová, Ondřej Synek či Barbora Špotáková. 

O úmrtí sportovce, které nastalo ve středu 8. dubna, informovalo Armádní sportovní centrum Dukla. "Imrich Bugár navždy odešel, ale jeho stopa v československé atletice zůstává nesmazatelná. Byl sportovcem, který spojoval sílu s elegancí, a člověkem, který zůstal věrný hodnotám i lidem kolem sebe. Čest jeho památce," uvedlo ASC na webu.

Bugár se narodil 14. dubna 1955 v obci Ohrady u Dunajské Stredy na Slovensku. Původně se věnoval také házené, ale nakonec zvítězil hod diskem. Nadaný atlet se nejprve přesunul do Bratislavy. Když nastupoval na základní vojenskou službu, očekávalo se, že půjde do Dukly Banská Bystrica, ale nakonec zakotvil v pražské Dukle, kde se stal jeho trenérem Miloslav Vlček a pomohl mu k úspěchům. 

První přišly v druhé polovině 70. let, ty největší následovaly v první polovině následující dekády. Bugár se stal mistrem Evropy i světa, na olympijských hrách v Moskvě získal v roce 1980 stříbro. O pět let později zaznamenal osobní rekord 71,26 metru. V Soulu byl v roce 1988 vlajkonošem československé výpravy. Kariéru ukončil jako čtyřicetiletý v roce 1995.

Bugár byl i po konci kariéry zaměstnancem Dukly. V roce 2006 neúspěšně kandidoval do Senátu na Jablonecku za ČSSD. Upozornil na sebe také úspěšnou účastí v taneční show StarDance, kde na podzim 2013 skončil třetí. 

9. dubna 2026 9:06

Odešla atletická legenda. Zemřel diskař Imrich Bugár

Imrich Bugár úmrtí

Aktuálně se děje

před 17 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

Donald Trump

USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu

Americký prezident Donald Trump poprvé reagoval na nejnovější události na Blízkém východě, kde Írán kvůli pokračující námořní blokádě opět uzavřel Hormuzský průliv. USA se podle nejvyššího představitele nenechají vydírat. 

včera

včera

včera

Další zprávy