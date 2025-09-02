Olomouc s Ostravou své odvety ve 4. předkole prohrály 0:2. Pro Baník to znamenalo konec v Evropě

Ve čtvrtek se snažili další dva čeští fotbaloví zástupci obohatit svou účastí v hlavních ligových fázích v některých z evropských pohárových soutěží a navázat tak Plzeň, která bude hrát na podzim Evropskou ligu, a na Spartu, která bude pro změnu český fotbal reprezentovat v Konferenční lize. Jenže jak Olomouc, tak i Ostrava své závěrečné vystoupení v předkolech nezvládly, když se svými soupeři prohrály oba týmy shodně 0:2. Protože ale Baník Ostrava hrál o účast v Konferenční lize, tato porážka se slovinským Celje pro něj znamenala konec působení v letošním ročníku evropských pohárů. To Olomouc po domácí prohře s Malmö ve 4. předkole Evropské ligy bude moct hrát na podzim Konferenční ligu.
Podobným způsobem, jakým se Olomouc prezentovala v prvním zápase v Malmö, tak i doma vstoupila do utkání. Tedy sympaticky ofenzivně a nezaostávala tak za svým Evropou protřelejším soupeřem ze Švédska praktikující také takovýto fotbal, což tak znamenalo, že v úvodu zápasu na Andrově stadionu byl k vidění útočný fotbal z obou stran.
Jako první se do šance v této odvetě dostali hosté, když na přesný centrovaný míč od Busanella naskočil Jansson a ten hned v úvodu trefil břevno. Poté se míč odrazil na brankovou čáru a hráči Malmö se jen marně u rozhodčího dožadovali gólu. Netrvalo to dlouho a na druhé straně došlo k naprosto identické akci, kdy se tentokrát do role centrujícího stylizoval Hadaš a do role hlavičkujícího Huk. Ten na rozdíl od před tím zakončujícího Janssona netrefil brankovou konstrukci, ale jen mířil nad.
Zápas pokračoval v podobném duchu i v následujících minutách. Do další olomoucké šance se dostal Michez, jenž dostal balon po přihrávce mezi obránce od Janoška. Michez však svým technickým zakončením zamířil pouze do gólmana Olsena. Na druhé straně to zkoušel ze strany Busanallo, ale trefil taktéž pouze brankáře Hrušku, bezbrankové skóre se neměnilo ani po následné dorážce Hakšabanoviče.
Po změně stran byl opět zaměstnán hostující brankář Olsen, když měl co dělat s Dumistrescuovou střelou. Poradil si však s ní stejně jako s pozdějším Janoškovým pokusem. V 62. minutě se už ale skóre změnilo, bohužel pro domácí v jejich neprospěch. Nejprve se sice brankáři Hruškovi podařilo vychytat Aliho, jenže na následnou Gudjohnsenovu dorážku už byl krátký, 0:1 pro Malmö.
Hanáci se tak po zbytek zápasu snažili alespoň o čestný úspěch v podobě vstřelené branky, když už se postup do Evropské ligy vzdálil. Ani to se jim ale nepovedlo, přestože své šance k tomu Vašulín i Růsek měli. Poté Gudjohnsen mohl zpečetit postup Malmö po rychlém brejku, ale tehdy se tak ještě nestalo. To až v první minutě nastavení střídajícímu Ekongovi se povedlo zvýšit na konečných 0:2 po dalším úniku.
I tak ale Olomouc díky své účasti v Konferenční lize zažije letos na podzim vůbec poprvé zápasy v hlavní fázi jakéhokoli evropského poháru.
Ostrava po selhání doma v pohárové Evropě končí
Navzdory velkému očekávání, že Ostrava si doma za vysněným postupem půjde, nakonec přišlo opět po roce velké zklamání. Už úvodní duel ve slovinském Celje ukázal, jak moc je tento slovinský soupeř nepříjemný a svou sílu ukázal i na vítkovickém stadionu.
Oproti úvodnímu zápasu sáhli Slezané ke změně rozestavení, což měla být jeden z kroků k tomu, aby si Ostrava konečně splnila sen a dostala se do pohárů poprvé po dlouhých 17 letech. Nejenže tak kouč Pavel Hapal vyztužil defenzivu čtyřmi obránci, navíc nechal do základní sestavy poprvé do evropského zápasu vyslat Rusnáka a Frýdka. Jindy ostravská opora Šín pak tentokrát začal jako jeden z náhradníků.
Samotný úvod zápasu odpovídal tomu, co baníkovští před utkáním slibovali. Od začátku se snažili jít za rychlým vedoucím gólem a tak si otevřít cestu k postupu. Jenže jejich první střely byly po většinu zblokován, až Prekop se jako první dostal do obrovské příležitosti, když to zkoušel z první zpoza vápna, ale pod břevno se mu míč dostat nepodařilo. To záhy byl na straně slovinského klubu daleko úspěšnější jejich ruský legionář Iosifov, když si dokázal míč srovnat na levou nohu, aby následně nádherným technickým obstřelem trefil přesně horní roh branky. Už po deseti minutách hry to tak bylo 0:1 pro Celje.
Ten moment jakoby nakopl hosty směrem ke snaze o navýšení vedení a zajištění si tak postupu, protože po čtvrthodině hry se o to pokoušel Kvesič, proti němuž ještě gólman Holec zakročil. Ve 21. minutě se ale přeci jenom do dvougólového vedení hosté dostali. Stalo se tak tehdy po kombinaci, na jejímž konci byl kapitán Karničik předvedl přesnou přízemní střelu k tyči, 0:2.
To už svěřence kouče Pavla Hapala srazilo ještě více na kolena a s tím vědomím, že Ostravané musí vstřelit čtyři branky, aby postoupili, se Slezanům jen těžko v dalších minutách hrálo. I proto tak domácí už ve 36. minutě poprvé v zápase vystřídali, když s úkolem oživit hru ostravského mužstva přišel oživit Plavšič. Možná i proto to netrvalo dlouho a po delší době se tak domácí dostali do příležitosti zásluhou Rusnáka a Buchty, který po přihrávce prvního jmenovaného trefil pouze brankáře Lebana. Buchta za chvíli hlavičkoval velice nepřesně navzdory dobrému postavení.
Už v 52. minutě mohl navýšit na 3:0 Šturm, jenž se tehdy dostal do brejkové příležitosti, ale v jejím závěru ztroskotal na Holcovi. Nicméně i přes tento dílčí neúspěch nadále pokračovalo Celje v cestě za vítězstvím na hostujícím hřišti, tedy tam, kde se jim poslední dobou daří. Vždyť sedm z posledních osmi venkovních soutěžních zápasů vyhrálo.
V době, kdy chybělo téměř dvacet minut do konce, se opět do dalšího brejku dostal Šturm, který sice na rozdíl od prvního brejku proměnil v gól, jenže následnou radost mu zkazil videorozhodčí, jenž odhalil předešlý faul. V poslední desetiminutovce mohl vstřelit čestný gól Frydrych, jehož dalekonosná střela ale neuspěla a stejně tak se to dá říct i o následné dorážce z kopačky Pira.
Protože v obou případech se zaskvěl gólman Leban, jenž pro toto utkání dokonale uzamkl svou svatyň, skóre 0:2 už se do závěrečného hvizdu nezměnilo a znamenalo to tak pro tuto sezónu konec působení Baníku v Evropě.
Konečné výsledky odvetných zápasů 4. předkol evropských fotbalových pohárů (28.8.2025):
Evropská liga UEFA:
Sigma Olomouc – Malmö FF 0:2 (0:0)
Branky: 62. Gudjohnsen, 90.+1 Ekong. Rozhodčí: Petrescu – Ghinguleac, Grigoriu – Coltescu (video, všichni Rum.). ŽK: Sylla, Huk – Djurič, Jansson, Ali. Diváci: 9508
První zápas: 0:3, postoupilo Malmö
Olomouc: Hruška – Hadaš (84. Chvátal), Sylla, Huk, Dumitrescu – Breite (46. Dolžnikov), Langer (63. Růsek) – Mikulenka, Janošek, Michez (73. Šíp) – Tijani (46. Vašulín). Trenér: Janotka
Malmö: Olsen – Stryger, Jansson, Rösler, Djurič – Hakšabanovič (65. Johnsen), Rosengren (76. Berg), Skogmar (84. Christiansen), Busanello – Ali (76. Ekong), Gudjohnsen. Trenér: Rydström
Konferenční liga UEFA:
Baník Ostrava – NK Celje 0:2 (0:2)
Branky: 10. Iosifov, 21. Karničnik. Rozhodčí: Sidiropulos – Kostaras, Dimitriadis – Evangelu (video, všichni Řecko). ŽK: Frydrych, Holec, Pira, Hapal (trenér) – Kotnik, Tutyškinas, Iosifov, Poplatnik, Nieto, Leban, Riera (trenér). Diváci: 14 288
První zápas 0:1, postoupilo Celje
Ostrava: Holec – Rusnák (68. Owusu), Frydrych, Pojezný, Kpozo (36. Plavšič) – Boula, Rigo – Buchta, Frýdek (68. Šín), Holzer – Prekop (76. Pira). Trenér: Hapal
Celje: Leban – Nieto, Vukliševič (78. Boben), Tutyškinas, Karničnik – Hrka (86. Jevšenak), Kvesič, Avdyli (46. Kotnik) – Iosifov, Kovačevič (46. Poplatnik), Šturm. Trenér: Riera
