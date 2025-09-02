Olomouc s Ostravou své odvety ve 4. předkole prohrály 0:2. Pro Baník to znamenalo konec v Evropě

David Holub

2. září 2025 21:26

Baník Ostrava
Baník Ostrava Foto: wikipedia.org

Ve čtvrtek se snažili další dva čeští fotbaloví zástupci obohatit svou účastí v hlavních ligových fázích v některých z evropských pohárových soutěží a navázat tak Plzeň, která bude hrát na podzim Evropskou ligu, a na Spartu, která bude pro změnu český fotbal reprezentovat v Konferenční lize. Jenže jak Olomouc, tak i Ostrava své závěrečné vystoupení v předkolech nezvládly, když se svými soupeři prohrály oba týmy shodně 0:2. Protože ale Baník Ostrava hrál o účast v Konferenční lize, tato porážka se slovinským Celje pro něj znamenala konec působení v letošním ročníku evropských pohárů. To Olomouc po domácí prohře s Malmö ve 4. předkole Evropské ligy bude moct hrát na podzim Konferenční ligu.

Podobným způsobem, jakým se Olomouc prezentovala v prvním zápase v Malmö, tak i doma vstoupila do utkání. Tedy sympaticky ofenzivně a nezaostávala tak za svým Evropou protřelejším soupeřem ze Švédska praktikující také takovýto fotbal, což tak znamenalo, že v úvodu zápasu na Andrově stadionu byl k vidění útočný fotbal z obou stran.

Jako první se do šance v této odvetě dostali hosté, když na přesný centrovaný míč od Busanella naskočil Jansson a ten hned v úvodu trefil břevno. Poté se míč odrazil na brankovou čáru a hráči Malmö se jen marně u rozhodčího dožadovali gólu. Netrvalo to dlouho a na druhé straně došlo k naprosto identické akci, kdy se tentokrát do role centrujícího stylizoval Hadaš a do role hlavičkujícího Huk. Ten na rozdíl od před tím zakončujícího Janssona netrefil brankovou konstrukci, ale jen mířil nad.

Zápas pokračoval v podobném duchu i v následujících minutách. Do další olomoucké šance se dostal Michez, jenž dostal balon po přihrávce mezi obránce od Janoška. Michez však svým technickým zakončením zamířil pouze do gólmana Olsena. Na druhé straně to zkoušel ze strany Busanallo, ale trefil taktéž pouze brankáře Hrušku, bezbrankové skóre se neměnilo ani po následné dorážce Hakšabanoviče.

Po změně stran byl opět zaměstnán hostující brankář Olsen, když měl co dělat s Dumistrescuovou střelou. Poradil si však s ní stejně jako s pozdějším Janoškovým pokusem. V 62. minutě se už ale skóre změnilo, bohužel pro domácí v jejich neprospěch. Nejprve se sice brankáři Hruškovi podařilo vychytat Aliho, jenže na následnou Gudjohnsenovu dorážku už byl krátký, 0:1 pro Malmö.

Hanáci se tak po zbytek zápasu snažili alespoň o čestný úspěch v podobě vstřelené branky, když už se postup do Evropské ligy vzdálil. Ani to se jim ale nepovedlo, přestože své šance k tomu Vašulín i Růsek měli. Poté Gudjohnsen mohl zpečetit postup Malmö po rychlém brejku, ale tehdy se tak ještě nestalo. To až v první minutě nastavení střídajícímu Ekongovi se povedlo zvýšit na konečných 0:2 po dalším úniku.

I tak ale Olomouc díky své účasti v Konferenční lize zažije letos na podzim vůbec poprvé zápasy v hlavní fázi jakéhokoli evropského poháru.

Ostrava po selhání doma v pohárové Evropě končí

Navzdory velkému očekávání, že Ostrava si doma za vysněným postupem půjde, nakonec přišlo opět po roce velké zklamání. Už úvodní duel ve slovinském Celje ukázal, jak moc je tento slovinský soupeř nepříjemný a svou sílu ukázal i na vítkovickém stadionu.

Oproti úvodnímu zápasu sáhli Slezané ke změně rozestavení, což měla být jeden z kroků k tomu, aby si Ostrava konečně splnila sen a dostala se do pohárů poprvé po dlouhých 17 letech. Nejenže tak kouč Pavel Hapal vyztužil defenzivu čtyřmi obránci, navíc nechal do základní sestavy poprvé do evropského zápasu vyslat Rusnáka a Frýdka. Jindy ostravská opora Šín pak tentokrát začal jako jeden z náhradníků.

Samotný úvod zápasu odpovídal tomu, co baníkovští před utkáním slibovali. Od začátku se snažili jít za rychlým vedoucím gólem a tak si otevřít cestu k postupu. Jenže jejich první střely byly po většinu zblokován, až Prekop se jako první dostal do obrovské příležitosti, když to zkoušel z první zpoza vápna, ale pod břevno se mu míč dostat nepodařilo. To záhy byl na straně slovinského klubu daleko úspěšnější jejich ruský legionář Iosifov, když si dokázal míč srovnat na levou nohu, aby následně nádherným technickým obstřelem trefil přesně horní roh branky. Už po deseti minutách hry to tak bylo 0:1 pro Celje.

Ten moment jakoby nakopl hosty směrem ke snaze o navýšení vedení a zajištění si tak postupu, protože po čtvrthodině hry se o to pokoušel Kvesič, proti němuž ještě gólman Holec zakročil. Ve 21. minutě se ale přeci jenom do dvougólového vedení hosté dostali. Stalo se tak tehdy po kombinaci, na jejímž konci byl kapitán Karničik předvedl přesnou přízemní střelu k tyči, 0:2.

To už svěřence kouče Pavla Hapala srazilo ještě více na kolena a s tím vědomím, že Ostravané musí vstřelit čtyři branky, aby postoupili, se Slezanům jen těžko v dalších minutách hrálo. I proto tak domácí už ve 36. minutě poprvé v zápase vystřídali, když s úkolem oživit hru ostravského mužstva přišel oživit Plavšič. Možná i proto to netrvalo dlouho a po delší době se tak domácí dostali do příležitosti zásluhou Rusnáka a Buchty, který po přihrávce prvního jmenovaného trefil pouze brankáře Lebana. Buchta za chvíli hlavičkoval velice nepřesně navzdory dobrému postavení.

Už v 52. minutě mohl navýšit na 3:0 Šturm, jenž se tehdy dostal do brejkové příležitosti, ale v jejím závěru ztroskotal na Holcovi. Nicméně i přes tento dílčí neúspěch nadále pokračovalo Celje v cestě za vítězstvím na hostujícím hřišti, tedy tam, kde se jim poslední dobou daří. Vždyť sedm z posledních osmi venkovních soutěžních zápasů vyhrálo.

V době, kdy chybělo téměř dvacet minut do konce, se opět do dalšího brejku dostal Šturm, který sice na rozdíl od prvního brejku proměnil v gól, jenže následnou radost mu zkazil videorozhodčí, jenž odhalil předešlý faul. V poslední desetiminutovce mohl vstřelit čestný gól Frydrych, jehož dalekonosná střela ale neuspěla a stejně tak se to dá říct i o následné dorážce z kopačky Pira.

Protože v obou případech se zaskvěl gólman Leban, jenž pro toto utkání dokonale uzamkl svou svatyň, skóre 0:2 už se do závěrečného hvizdu nezměnilo a znamenalo to tak pro tuto sezónu konec působení Baníku v Evropě.

Konečné výsledky odvetných zápasů 4. předkol evropských fotbalových pohárů (28.8.2025):

Evropská liga UEFA:

Sigma Olomouc – Malmö FF 0:2 (0:0)
Branky: 62. Gudjohnsen, 90.+1 Ekong. Rozhodčí: Petrescu – Ghinguleac, Grigoriu – Coltescu (video, všichni Rum.). ŽK: Sylla, Huk – Djurič, Jansson, Ali. Diváci: 9508
První zápas: 0:3, postoupilo Malmö

Olomouc: Hruška – Hadaš (84. Chvátal), Sylla, Huk, Dumitrescu – Breite (46. Dolžnikov), Langer (63. Růsek) – Mikulenka, Janošek, Michez (73. Šíp) – Tijani (46. Vašulín). Trenér: Janotka

Malmö: Olsen – Stryger, Jansson, Rösler, Djurič – Hakšabanovič (65. Johnsen), Rosengren (76. Berg), Skogmar (84. Christiansen), Busanello – Ali (76. Ekong), Gudjohnsen. Trenér: Rydström

Konferenční liga UEFA:

Baník Ostrava – NK Celje 0:2 (0:2)
Branky: 10. Iosifov, 21. Karničnik. Rozhodčí: Sidiropulos – Kostaras, Dimitriadis – Evangelu (video, všichni Řecko). ŽK: Frydrych, Holec, Pira, Hapal (trenér) – Kotnik, Tutyškinas, Iosifov, Poplatnik, Nieto, Leban, Riera (trenér). Diváci: 14 288

První zápas 0:1, postoupilo Celje

Ostrava: Holec – Rusnák (68. Owusu), Frydrych, Pojezný, Kpozo (36. Plavšič) – Boula, Rigo – Buchta, Frýdek (68. Šín), Holzer – Prekop (76. Pira). Trenér: Hapal

Celje: Leban – Nieto, Vukliševič (78. Boben), Tutyškinas, Karničnik – Hrka (86. Jevšenak), Kvesič, Avdyli (46. Kotnik) – Iosifov, Kovačevič (46. Poplatnik), Šturm. Trenér: Riera

30. srpna 2025 19:25

Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy

Související

AC Sparta Praha

Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy

Pražská Sparta nebude ani třetí rok po sobě chybět v evropských pohárech a po Evropské lize a Lize mistrů, kterou si loni zahrála poprvé po dlouhých 19 letech, si nyní vyzkouší i Konferenční ligu. To i přesto, že v závěrečném duelu v rámci předkol nikterak nezářila a nakonec prohrála 0:1. Protože však v úvodním domácím zápase před týdnem vyhrála 2:0, znamenala tak i tato středeční porážka kýžený postup do hlavní ligové fáze Konferenční ligy.
Slavia

Slavia se dočkala jmen soupeřů v Lize mistrů. Bude hostit Arsenal i Barcelonu

Zatímco loni nejprestižnější evropskou klubovou fotbalovou soutěž hrála po dlouhých 19 letech pražská Sparta, letos se bude týkat fotbalová smetánka pražské Slavii. Úřadujícímu českému šampionovi čtvrteční los v Monaku přisoudil nelehký los, avšak o to více atraktivnější. Na podzim se tak totiž můžou slávističtí fanoušci těšit, že doma v Edenu mohou spatřit třeba Barcelonu a Arsenal, zároveň mohou začít připravovat výjezdy do Itálie, jelikož se tam střetnou s Interem Milán a Atalantou Bergamem nebo do Anglie, kde se utkají pro změnu s Tottenhamem, kde se tak mohou zase potkat s gólmanem Antonínem Kinským.

Více souvisejících

Fotbal FC Banik Ostrava

Aktuálně se děje

před 9 minutami

před 10 minutami

Baník Ostrava

Olomouc s Ostravou své odvety ve 4. předkole prohrály 0:2. Pro Baník to znamenalo konec v Evropě

Ve čtvrtek se snažili další dva čeští fotbaloví zástupci obohatit svou účastí v hlavních ligových fázích v některých z evropských pohárových soutěží a navázat tak Plzeň, která bude hrát na podzim Evropskou ligu, a na Spartu, která bude pro změnu český fotbal reprezentovat v Konferenční lize. Jenže jak Olomouc, tak i Ostrava své závěrečné vystoupení v předkolech nezvládly, když se svými soupeři prohrály oba týmy shodně 0:2. Protože ale Baník Ostrava hrál o účast v Konferenční lize, tato porážka se slovinským Celje pro něj znamenala konec působení v letošním ročníku evropských pohárů. To Olomouc po domácí prohře s Malmö ve 4. předkole Evropské ligy bude moct hrát na podzim Konferenční ligu.

před 1 hodinou

Zdeněk Hřib Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Piráti zahájili horkou fázi předvolební kampaně

Pirátská strana dnes oficiálně odstartovala horkou fázi své předvolební kampaně s heslem „Máme společného víc, než si myslíte“. Představila plán prvních 100 dnů vlády a apeluje na voliče, aby se k nim připojili.

před 3 hodinami

Zemětřesení, ilustrační foto

Afghánistán zasáhlo další zemětřesení

Ve východním Afghánistánu v úterý udeřilo další zemětřesení o síle 5,2 stupně Richterovy škály, a to nedaleko oblasti, kterou v neděli zasáhlo zemětřesení o síle 6,0 stupně. Původní otřesy si vyžádaly přes 1 400 obětí a tisíce zraněných. Podle France24 zatím není známo, zda nové otřesy způsobily nějaké další ztráty na životech.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Zima se blíží. Rusko opět stupňuje útoky na energetickou síť Ukrajiny

Po nedávných summitech s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a s ukrajinskými a evropskými lídry ve Washingtonu se objevila naděje na oživení diplomatického procesu. Tato naděje však pohasla poté, co Putin zahájil jeden z největších útoků války na civilní infrastrukturu Ukrajiny, zejména na energetickou síť. Rusko se tak snaží zlomit vůli ukrajinského lidu, aby s blížící se zimou přistoupil na ruské požadavky.

před 5 hodinami

François Bayrou

Národní sdružení Bayroua nepodpoří. Francie se chystá na pád vlády

Předseda francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení, Jordan Bardella, oznámil, že jeho strana nepodpoří menšinovou vládu premiéra Françoise Bayroua, což s největší pravděpodobností povede k jejímu pádu. Ačkoliv se premiér pokusil o poslední záchranná jednání, zázrak se podle Bardelly nekoná. Vláda se má podle očekávání zhroutit příští týden.

před 6 hodinami

Kateřina Konečná

Proč roste podpora antisystémových a extremistických stran? Emoce vítězí nad fakty, upozorňuje politolog Charvát

Rétorika „utlačované většiny“ či sliby rychlých řešení přinášejí antisystémovým stranám, jako je koalice Stačilo, rostoucí podporu. Politolog Jan Charvát z Univerzity Karlovy upozornil, že jde o kombinaci cílené práce s emocemi a selhání tradičních stran, které nedokážou srozumitelně reagovat na obavy veřejnosti. Pro EuroZprávy.cz rozebral i roli médií, svobody slova a digitálních platforem.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Volodymyr Zelenskyj s Jun Sok-jolem a Naréndra Módím, Summit skupiny G7, Hirošima, Japonsko, 19.–21. května 2023

Vztahy USA s Indií se zhroutily. Módí už Američanům ani nezvedá telefon

Vztahy mezi Spojenými státy a Indií jsou nyní na nejnižší úrovni za posledních pětadvacet let. Ještě před pár měsíci se zdálo, že partnerství obou zemí pod vedením Donalda Trumpa a Narendry Modiho bude vzkvétat. Nyní je situace tak napjatá, že indický premiér podle médií už více než dva měsíce odmítá přijmout telefonáty od svého amerického protějšku. Napětí vyvolaly Trumpovy výroky, v nichž označil obchodní vztahy s Indií za „zcela jednostrannou katastrofu“.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

Ilustrační foto

Americké CDC se pod Trumpem rozpadá. Co to znamená pro zbytek světa?

Vzhledem k turbulentní situaci v americkém Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se objevují obavy, co to může znamenat pro globální veřejné zdraví. Po jmenování Roberta F. Kennedyho Jr. do funkce ministra zdravotnictví a sociálních služeb USA je CDC pod tlakem, aby opustilo své tradiční, na důkazech založené postupy.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

Ilustrační fotografie

Kam se v USA poděla demokratická strana?

Politické klima ve Spojených státech se na podzim zahušťuje. Prezident Donald Trump si upevňuje svou moc, často na hraně ústavnosti, zatímco opoziční demokraté hledají účinnou strategii, jak se mu postavit. Vládní administrativa se prezentuje v nekompromisním tónu, což se projevuje v řadě opatření, od hrozby vyslání Národní gardy do demokraty řízených měst, přes zrychlování deportací až po propouštění vědců z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

před 14 hodinami

Příroda

Zářijové počasí bude příjemné, potvrzuje dlouhodobý výhled

Pondělním dnem začalo září a meteorologům také podzim. Při té příležitosti naznačili, jaké budou jeho první čtyři týdny. Počasí by mělo být relativně teplé a chudší na srážky, vyplývá z nového dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Pendolino zaznamenalo nový rekord. V Česku už se jezdí až dvoustovkou

Česká železnice prolomila dosavadní rychlostní limit 160 km/h v pravidelné dopravě. Vysokorychlostní jednotka Pendolino Českých drah na lince z Prahy do Českých Budějovic poprvé dosahuje rychlosti až 200 km/h. Cestující se tak dostanou do jihočeské metropole v rekordním čase 95 minut, v opačném směru bude vlak ještě o pět minut rychlejší. Pendolino dosahuje své maximální rychlosti díky technologii naklápění vozů na dvou úsecích jižního koridoru, mezi Voticemi a Sudoměřicemi a mezi Doubím a Soběslaví.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy