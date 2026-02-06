Olympijské hry 2026 jsou tady. Vše, co o nich potřebujete vědět

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo roku 2026 jsou tady a Itálie je – téměř – připravena hostit největší sportovní show světa. Během následujících 16 dnů bude na sněhu a ledě soupeřit přibližně 2 900 sportovců z více než 90 zemí světa. Hry jsou rozprostřeny na stovkách kilometrů v severní Itálii, od módního Milána přes šik Cortinu d'Ampezzo až po regiony Predazzo, Tesero, Livigno a Bormio.
Oficiální zahajovací ceremoniál se koná tento pátek na ikonickém milánském stadionu San Siro, i když některé soutěže začaly již ve středu. Na slavnostním zahájení se očekává účast hvězd první velikosti, jako jsou zpěvačka Mariah Carey či italský tenorista Andrea Bocelli.
Kvůli obrovským vzdálenostem mezi jednotlivými centry her se ne všichni sportovci mohou ceremoniálu v Miláně zúčastnit. Proto se paralelní slavnost s vlastním olympijským ohněm uskuteční v Cortině a další doprovodné akce proběhnou v Predazzu a Livignu.
Česká výprava vyslala do Itálie 114 reprezentantů, což je vyrovnaný rekord v počtu účastníků pro samostatnou Českou republiku. Mezi 57 muži a 57 ženami nechybí největší hvězdy jako Ester Ledecká, Martina Sáblíková či Eva Adamczyková.
Výraznou část týmu tvoří hokejisté a hokejistky, jelikož se kvalifikovaly oba národní výběry. Vlajkonoši britské výpravy byli jmenováni krasobruslařka Lilah Fearová pro ceremoniál v Miláně a bobista Brad Hall pro akci v Cortině.
Program her přináší také novinky, poprvé od roku 2002 byl do kalendáře zařazen zcela nový sport – skialpinismus, který se odehraje v Bormiu. V tomto sportu budou uděleny medaile v mužském a ženském sprintu a ve smíšené štafetě.
Kromě toho se diváci mohou těšit na nové disciplíny v rámci stávajících sportů, jako jsou paralelní boule (dual moguls), ženský závod na velkém můstku ve skocích na lyžích či smíšená štafeta ve skeletonu.
Přípravy na hry provázely i určité komplikace. Zatímco koryto pro bobsleje a skeleton v Cortině se podařilo včas zrekonstruovat za více než 72 milionů liber, hokejový stadion Milano Santagiulia se potýkal s výraznými průtahy.
Pořadatelé ještě těsně před startem přiznali, že hala nebude úplně dokončena pro první zápasy, ačkoliv věří, že se všechny plánované duely odehrají. Kritiku sklidily i rozměry kluziště, které jsou menší, než vyžadují pravidla NHL, což vyvolalo obavy o bezpečnost hráčů kvůli možným střetům ve vysoké rychlosti.
Diskuse vyvolává také účast 20 sportovců s ruským a běloruským pasem, kteří startují jako individuální neutrální sportovci (AIN). Tito závodníci museli splnit přísné podmínky, včetně prokázání, že aktivně nepodporují válku na Ukrajině a nemají vazby na armádu.
Přesto se objevila podezření u čtyř ruských reprezentantů – krasobruslaře Petra Gumennika, běžců na lyžích Savelije Korosteleva a Dariji Neprjajevové a rychlobruslařky Ksenije Koržovové –, u nichž média poukazují na možné aktivity podporující invazi.
