Čeští hokejisté hráli poprvé pod koučem Jalonenem. Nad Rakouskem v přípravě vyhráli

Na začátku přípravy má realizační tým v čele s Kari Jalonenem k dispozici mladý výběr včetně devíti nováčku v národním týmu. A těm všem dal příležitost ve středečním zápase ve Znojmě. Nejenže se na ledě objevilo všech osm obránců ve všech čtyřech pětkách, ale také i třináctý útočník Matěj Blümel.

Úvod zápasu byl možná z českého pohledu poněkud nervózní, ale časem se tým na ledě rozkoukal a začal na něm postupně dominovat. To bvše za klidného pohledu Kariho Jalonena, přičemž jinak oba jeho asistenti a celý tým očividně na lavičce žili zápasem. Rakušani postupem času nenacházeli vůbec recept na českou rychlost a již výše zmiňovaný tlak do branky, což byla viditená změna, kterou do mužstva přinesl finský stratég. Právě díky těmto skutečnostem se Češi dostali k prvnímu gólu poté, co na branku v tandemu jeli Fridrich s Černochem, přičemž druhý jmenovaný byl ten, který dokončil předešlou Fridrichovou akci,1:0.

Černoch nebyl pak jediným českým hokejistou, který se v národním mužstvu trefil poprvé v kariéře. To setejné si po tomto zápase může totiž říct i Hladoník, jemuž se podařilo zvýšit zakončením z pravého kruhu na 2:0 ve 13. minutě poté, co mu nevyšel jeho předešlý brejk. Pak byl blízko gólu i Martin Lang, jenže ten trefil tyč, ovšem pak tu byl další brejk, ze kterého byl úspěšný pro změnu Patrik Zdráhal, 3:0.

Ve druhé dvacetiminutovce si mohli zkontrolovat diváci práci jednoho z nových asistentů Martina Erata. Právě on má totiž na starost přesilové hry a těch bylo právě v této části hry dostatek. Ovšem až ve třetí přesilovce se podařilo překonat rakouského gólmana Madlenera, přičemž se to povedlo tvrdou střelou z pravého kruhu Ciencalovi, 4:0. Byla to ale jediná přesilovka, kterou Češi využili, v dalších byla k vidění z české strany spíše nedotažené kombinace. Minutu po Ciencalově trefě se i tak mohli Češi v zápase popáté radovat z gólu, když se pro změnu z levého kruhu trefil další debutant v týmu Fridrich.

Co měly všechny třetiny v tomto zápase společné, tak to byly jejich nepodařené začátky z pohledu českého týmu. Díky gólmanu Lukešovi ale žádný začátek třetiny neskončil inkasovaným gólem. ten přeci jen v zápase přišel. Ve 48. minutě se z mezikruží odhodlal ke střele Feldner a jeho zakočení zaplulo za Lukešova záda, 5:1.

Aktivní hra Čechů se sice postupem času ze zápasu vytrácela a ve třetí třetině pomalu nebyla moc k vidění, ale i tak Češi nakonec dovedli první přípravný zápas do vítězného konce a postarali se tak tedy o vítěznou premiéru pro kouče Kariho Jalonena.

Konečný výsledek zápasu Euro Hockey Challenge ve Znojmě (6.4.2022):

ČR - Rakousko 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Černoch (Fridrich), 13. Hladonik (Navrátil), 15. P. Zdráhal, 31. Cienciala (P. Zdráhal), 32. Fridrich (Černoch) - 48. Feldner (Haudum, Unterweger). Rozhodčí: Hradil, Jeřábek - Hlavatý, Rampír. Vyloučení: 0:7. Využití: 1:0. Diváci: 4200.

Sestavy:

ČR: Š. Lukeš - Ščotka, Jordán, Demel, Kaňák, Krejčík, Budík, Bartejs, Kučeřík - Cienciala, P. Holík, Flek - O. Beránek, Černoch, Fridrich - P. Zdráhal, Kodýtek, M. Lang - Bambula, Hladonik, Navrátil - Blümel. Trenéři: K. Jalonen, Zábranský a M. Erat

Rakousko: Madlener - Lindner, Unterweger, Jakubitzka, Kirchschläger, Schnetzer, Kragl, Steffler, Kernberger - Feldner, Haudum, Ganahl - Macierzynski, Van Ee, Bär - Preiser, Obersteiner, Kraus - Pöschmann, Bretschneider, Antonitsch. Trenéři: Bader, Del Curto, Latusa a Lukas