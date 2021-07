Jachtař Lavický má za sebou první závodní den na OH v Tokiu

Karlovi se nejlépe vydařila úvodní rozjížďka, v níž skončil dvacátý. Ve druhé rozjížďce byl jediný český zástupce jachtingu v Tokiu po nevydařeném startu a úvodním křižování poslední a první den uzavřel 22. místem.

Zatím je v čele Švýcar Mateo Sanz, který vyhrál úvodní dvě jízdy, a nejhorší třetí, v níž byl devátý, se mu škrtá. Dnes foukal slabý vítr kolem 3–5 m/s, a to nejsou Karlovy oblíbené podmínky. Zítra by mělo foukat víc.

„Panuje tady horko, navíc dnes moc nefoukalo. Blížící tajfun ovlivnil jižní brízu, která zde pravidelně vane. V první rozjížďce jsem se zvládl procedit na 20. místo. Bohužel ve druhé jsem zůstal na špatné straně, kde zmizel vítr a dojížděl jsem v bezvětří, na hranici regulérnosti. Na rozjížďku číslo tři vítr zesílil a otočil se, ale já trochu bloudil v poryvech,“ hodnotil Karel první den.

„V marině je všude jen beton a nefouká tam vítr, takže je tam úmorné vedro. Na vodě sice trochu fouká, ale zase jsem pořád na slunci, které strašně pálí. Jsem rád, že už regata konečně začala, bylo to tady dlouhé. Nikam nemůžeme jít a sezení na pokoji a koukání na televizi už mě nebavilo. Z okna koukáme na pláž a na hotelové bazény, ale jít tam nesmíme. Nejde to ani potají, mezi Japonci by nás hned odhalili,“ směje se Karel.

„Snažili jsme se trávit co nejvíc času na vodě a v marině, ale i přesto to bylo dlouhé. Nakonec jsem se dostal na zahájení a užil jsem si ho, bylo to příjemné zpestření. Můžeme i do posilovny, ale tam je zase nutné mít i po dobu sportování nasazenou roušku. Každodenní testování na covid tady zatím probíhá v pohodě, ráno plivneme do zkumavky a pak už jen čekáme, jestli se někdo neozve. Zatím se nikdo neozval, mezi jachtaři zatím není žádný nakažený,“ dodává.

A jak to vypadá s počasím na další dny?

„Tajfun by měl naplno udeřit v úterý, ale to máme volný den. Zítra by mělo foukat určitě víc než dnes, ale nic dramatického by to být nemělo,“ předpovídá Karel.

Kde můžete závod sledovat?

Přenosy z jachtingu bude možné sledovat na Eurosportu, který má přenosová práva pro celou Evropu.