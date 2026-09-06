Postup do Evropské ligy a ještě tři posily. Do Plzně přišli Gabriel, Vavro a Pališčák

Turbulentní začátek nové sezóny 2026/27 zažívá fotbalový klub Viktorie Plzeň. Vzhledem k tomu, že výkony ani výsledky nebyly uspokojivé, musel kvůli tomu po venkovní prohře v Bělehradě 0:3 v rámci 4. předkola Evropské ligy klub opustit trenér Martin Hyský. Ten byl po pár dnech nahrazen Radoslavem Kováčem a ten se hned stal miláčkem plzeňského publika, když v odvetě dokázal se Západočechy vyhrát po neuvěřitelném průběhu 5:1 po prodloužení a postoupit tak do ligové fáze EL. A právě s vidinou zápasů v této soutěži se vedení Viktoriánů rozhodlo kádr posílit hned třemi novými hráči.
Od postupu do Evropské ligy tak tedy na západ Čech přišli postupně pravý obránce Adam Gabriel, stoper Denis Vavro a naposledy talentovaný obránce Tobiáš Pališčák. Zároveň zůstává otázkou, zda se do Plzně nevrátí jedno velké jméno – útočník Tomáš Chorý.
Jak se blíží letní přestupové okno v české lize ke konci, nelze se divit tomu, že nejeden český klub finišuje mohutně se svým posilováním. Výjimkou v tomto ohledu není ani Viktoria Plzeň, která ví, že po nevydařeném vstupu do nové sezóny musí svůj kádr určitě posílit.
Jako první se v týdnu na přelomu srpna a září se novým plzeňským fotbalistou stal obránce Adam Gabriel. Tento pětadvacetiletý pravý bek, jenž je odchovancem pražské Sparty, podepsal se Západočechy tříletý kontrakt. Do Plzně přichází z dánského Midtjyllandu. „Zájem Viktorky mi udělal radost a nebylo nad čím váhat. Jde o klub s obrovskými ambicemi, čeká jej i Evropská liga. Vnímám to v mé kariéře jako krok vpřed. Strašně se na tohle angažmá těším a udělám maximum, abych byl přínosem,“ nechal se slyšet Gabriel pro klubový web FC Viktoria Plzeň.
Jakkoli je tedy, jak bylo výše zmíněno, odchovancem Sparty, za kterou hrál už od deseti let, rozhodně nepřichází do cizího prostředí. To proto, že v plzeňské akademii působil jeho bratr Šimon. „Byl jsem tady s ním často, znám tedy i stadion a fanoušky. A moc se těším na první zápas,“ pokračoval Gabriel.
Jeho silné stránky vyjmenoval nový plzeňský kouč Radoslav Kováč. „Adama zdobí pracovitost, běžecká náročnost i soubojovost. Důležité jsou i jeho fyzické parametry, pomůže nám zvýšit výšku týmu,“ nechal se slyšet. Klubový sportovní ředitel Martin Vozábal ho pak doplnil následovně: „Jde o moderního krajního obránce, rychlostní typ s velkým potenciálem. I přes stále mladý věk má již zkušenosti ze zahraničního angažmá, působil v kvalitním klubu, se kterým hrál evropské poháry, a má na svém kontě i reprezentační start. Vidíme v něm obrovský potenciál, proto jsme si jej vytipovali a jsem rád, že jej nyní můžeme přivítat v našem týmu.“
Pokud jde o jeho dosavadní angažmá v Midtjyllandu, tak tam Gabriel hrál od léta roku 2023. Hned v první sezóně v tomto působišti získal dánský ligový titul a díky tomu si tak mohl v následující sezóně s Midtjyllandem zahrát i Ligu mistrů. Během celkových 64 odehraných zápasů za tento celek zaznamenal čtyři přesné trefy.
Po Gabrielovi v posledním týdnu přišel i další obránce Denis Vavro, o kterém se mluvilo v posledních dnech především jako o možné nové sparťanské posile. Nakonec si tento zkušený třicetiletý stoper vybral právě Viktoriány, s níž se dohodl na dvouleté smlouvě. Dosud působil v dosud bundesligovém Wolfsburgu, který ale po předešlé sezóně bundesligovou příslušnost ztratil. „S Denisem k nám přichází obrovská zkušenost. Působil ve velkých klubech v prestižních soutěžích, patří k pilířům slovenské reprezentace. Jde o prototyp bojovníka, který na hřišti nechá všechno a přesně tyto vlastnosti se nám během náročné sezony budou hodit,“ nechal se o něm slyšet Vozábal.
„Přichází hráč se silným leadershipem, obouchaný velkými soutěžemi. Určitě nám hodně pomůže s organizací hry,“ předvídá kouč Kováč.
„Těším se na tuhle výzvu. Viktorku dobře znám, nastoupil jsem proti ní i v přípravných zápasech. A samozřejmě se velmi dobře známe i s klukama z nároďáku, Páťou Hrošovským a Dávidem Krčíkem,“ uvedl při příchodu do klubu Vavro, jenž si v českém prostředí neudělal příliš přátel ve Spartě, neboť právě on v jednom z přátelských duelů před dvěma lety v dresu FC Kodaň tvrdě zfauloval někdejší sparťanskou modlu Lukáše Haraslína.
Vavro má ale jinak bezpochyby jistě velmi zajímavé zahraniční štace – vedle FC Kodaň oblékal také dresy takových klubů jako byly Lazio Řím, Huesca a naposledy Wolfsburg. Kromě římského angažmá všude platil za klíčové postavy v defenzivě.
Zatím posledním výrazným plzeňským posílením je další obránce Tobiáš Pališčák, jenž pro změnu přišel ze Žiliny. Zatímco předešlá dvě jména patří do kategorie těch s nejlepším fotbalovým věkem či do kategorie zkušených, v tomto případě se jedná nepochybně o stále ještě neobjevený fotbalový talent. Tento teprve osmnáctiletý slovenský fotbalista už má za sebou 41 startů za žilinský klub, v němž se stal jedním z jeho členů. Kromě toho také je reprezentantem do 21 let. „Jde o mimořádný talent, který sledovala řada evropských klubů. I proto jsme rádi, že se nám podařilo Tobiáše přivést do Viktorky. Společně jsme si nastavili plán jeho dalšího rozvoje a chceme rozvíjet obrovský potenciál, který v sobě má. Je urostlý, rychlý, má dobré čtení hry. Věříme, že skvěle zapadne do našeho týmu,“ uvedl k němu Vozábal.
O tom, že Pališčák platí opravdu za talent, svědčí i to, že se o něm na Slovensku mluví jako dalším podobném stoperovi jakými jsou Dávid Hancko či Milan Škriniar. „Přestupuju do velkého klubu, který pravidelně hraje evropské zápasy a má vysoké ambice. Myslím, že je to pro mě krok správným směrem, a budu se chtít nadále zlepšovat, makat každý den na maximum,“ řekl při příchodu na západ Čech. Těší ho zároveň, že se tam setká se svými krajany. „V mém rozhodování samozřejmě hrálo roli i to, že ve Viktorce působí hodně kluků ze Slovenska. Už se těším, až se s nimi osobně setkám na prvním tréninku. Cítím se skvěle, věřím, že dobře zapadnu a budu moci týmu pomoct,“ dodal Pališčák.
Mluvilo se i o návratu Chorého. Slavia s ním ale počítá pro Ligu mistrů
Během prvního zářijového týdne se také spekulovalo možném návratu útočníka Tomáše Chorého z pražské Slavie. Deník Sport informoval o údajných sporech mezi tímto kontroverzním fotbalistou na tuzemské scéně a slávistickým vedením, což mělo vyústit v zájem Plzně o Chorého služby. Vedle deníku Sport i zdroje serveru sport.cz tvrdily: „Ano, Plzeň chce přivést Chorého zpět. Sportovní management na této záležitosti usilovně pracuje.“
Až do květnového nechvalně proslulého pražského derby „S“ to nikterak nevypadalo na to, že by měl snad Chorý ve Slavii problémy. Po zmíněném derby, které bylo ukončeno předčasně kvůli vběhnutím slávistických fanoušků na hřiště, kde napadali sparťany a po kterém padaly tresty, si trest vyslechl i Chorý, jenž společně s Davidem Douděrou kvůli jejich chování dostali volnou ruku k přestupu a byli na čas vyřazeni z kádru. Chorý byl kritizován za svou hru, jelikož tehdy dostal v sezóně už třetí červenou kartu a to většinou za nezvládnutí svých emocí.
Stále je otázkou, jak to celé mezi Plzní a Chorým dopadne. Slávistický dlouhán v útoku totiž nově figuruje v soupisce pro nadcházející ligovou fázi Ligy mistrů. Nicméně, letní přestupové okno v českém fotbalovém prostředí končí až 8. září a do té doby se může toho stát ještě mnoho.
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Zdroj: Lucie Podzimková