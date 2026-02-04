Průšvih pro pořadatelskou Itálii. Krátce před hrami byl zjištěn doping u biatlonistky

Biatlon, ilustrační fotografie.
Biatlon, ilustrační fotografie.

Do zahájení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo zbývají poslední dny a už se objevil první dopingový skandál. Naneštěstí pro pořadatelskou zemi se objevil tento případ v její olympijské výpravě, přičemž se konkrétně jedná o biatlonistku Rebeccu Passlerovou.

Zakázaná látka se u ní objevila více než týden poté, co v rámci podniku Světového poháru v Novém Městě na Moravě ve zkráceném vytrvalostním závodě dojela na 42. místě. Italská antidopingová agentura v reakci na toto zjištění pak italské čtyřiadvacetileté biatlonistce zastavila činnost.

U Passlerové byl nalezen letrozol, který se bere při hormonální léčbě rakoviny prsu a  stalo se tak při běžné mimosoutěžní kontrole. Tato látka na seznamu zakázaných proto, že může potlačovat vedlejší účinky anabolických steroidů.

Připomeňme, že co se týče Passlerové, tak ta je držitelkou hned pěti cenných kovů z juniorského světového šampionátu a ve Světovém poháru závodí již od roku 2021. V rámci individuálních závodů se nejlépe během své dosavadní kariéry umístila na jedenáctém místě a to hned dvakrát, v sezóně 2022/23 se pak se štafetou umístila dvakrát na třetím místě.

Pro Itálii jsou tak jejich domácí Zimní olympijské hry lemovány samými potížemi ať těmi sportovními (například, že se kvůli zranění Her nezúčastní alpská lyžařka Martha Bassinová), tak i těmi organizačními. Známé jsou problémy pořadatelů s hokejovou halou či se zpožděnou výstavbou lanovky propojující sportoviště v Cortině d´Ampezzo.

O rozruch kolem dopingu v biatlonu se postaral i Samuelsson

Velkým tématem je doping v biatlonu v posledních dnech i ve Švédsku. To poté, co veřejnoprávní média ve čtyřech severských zemí, tedy ve Švédsku, Norsku, Finsku a Dánsku, rozeslala mezi tamními závodníky dotazník, v němž se ptala na to, jak často byli jednotliví biatlonisté kontrolováni.

Z průzkumu vyplynul nečekaný závěr, že většina oslovených nebyla za poslední dva roky na žádné dopingové kontrole. Elitní švédský biatlonista Sebastian Samuelsson (držitel zlaté medaile ze závodu s hromadným startem z mistrovství světa v Oberhofu 2023) si v reakci na toto zjištění nebral servítky a komentoval to tak, že je dlouhodobě přesvědčen o tom, že závodí proti nadopovaným soupeřům.

„Vždycky jsem byl přesvědčen, že závodím proti nadopovaným soupeřům. Jde o trend, který trvá už několik let. Je to špatné, měli bychom testovat více,“ nechal se tedy slyšet konkrétně Samuelsson a pro švédskou televizi SNK Sport pokračoval: „Ptal jsem se, proč se netestuje, ale dostávám odpověď, že je to velmi drahé a stejně je většina testů negativních. Pak si můžete říct, jestli jsou dopingové testy tím správným řešením, jak chytit podvodníky.“

Česko vysílá sportovce na olympiádu. V Miláně a Cortině d´Ampezzo jich bude 114

