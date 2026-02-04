Průšvih pro pořadatelskou Itálii. Krátce před hrami byl zjištěn doping u biatlonistky

Do zahájení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo zbývají poslední dny a už se objevil první dopingový skandál. Naneštěstí pro pořadatelskou zemi se objevil tento případ v její olympijské výpravě, přičemž se konkrétně jedná o biatlonistku Rebeccu Passlerovou.
Zakázaná látka se u ní objevila více než týden poté, co v rámci podniku Světového poháru v Novém Městě na Moravě ve zkráceném vytrvalostním závodě dojela na 42. místě. Italská antidopingová agentura v reakci na toto zjištění pak italské čtyřiadvacetileté biatlonistce zastavila činnost.
U Passlerové byl nalezen letrozol, který se bere při hormonální léčbě rakoviny prsu a stalo se tak při běžné mimosoutěžní kontrole. Tato látka na seznamu zakázaných proto, že může potlačovat vedlejší účinky anabolických steroidů.
Připomeňme, že co se týče Passlerové, tak ta je držitelkou hned pěti cenných kovů z juniorského světového šampionátu a ve Světovém poháru závodí již od roku 2021. V rámci individuálních závodů se nejlépe během své dosavadní kariéry umístila na jedenáctém místě a to hned dvakrát, v sezóně 2022/23 se pak se štafetou umístila dvakrát na třetím místě.
Pro Itálii jsou tak jejich domácí Zimní olympijské hry lemovány samými potížemi ať těmi sportovními (například, že se kvůli zranění Her nezúčastní alpská lyžařka Martha Bassinová), tak i těmi organizačními. Známé jsou problémy pořadatelů s hokejovou halou či se zpožděnou výstavbou lanovky propojující sportoviště v Cortině d´Ampezzo.
O rozruch kolem dopingu v biatlonu se postaral i Samuelsson
Velkým tématem je doping v biatlonu v posledních dnech i ve Švédsku. To poté, co veřejnoprávní média ve čtyřech severských zemí, tedy ve Švédsku, Norsku, Finsku a Dánsku, rozeslala mezi tamními závodníky dotazník, v němž se ptala na to, jak často byli jednotliví biatlonisté kontrolováni.
Z průzkumu vyplynul nečekaný závěr, že většina oslovených nebyla za poslední dva roky na žádné dopingové kontrole. Elitní švédský biatlonista Sebastian Samuelsson (držitel zlaté medaile ze závodu s hromadným startem z mistrovství světa v Oberhofu 2023) si v reakci na toto zjištění nebral servítky a komentoval to tak, že je dlouhodobě přesvědčen o tom, že závodí proti nadopovaným soupeřům.
„Vždycky jsem byl přesvědčen, že závodím proti nadopovaným soupeřům. Jde o trend, který trvá už několik let. Je to špatné, měli bychom testovat více,“ nechal se tedy slyšet konkrétně Samuelsson a pro švédskou televizi SNK Sport pokračoval: „Ptal jsem se, proč se netestuje, ale dostávám odpověď, že je to velmi drahé a stejně je většina testů negativních. Pak si můžete říct, jestli jsou dopingové testy tím správným řešením, jak chytit podvodníky.“
30. ledna 2026 20:33
Česko vysílá sportovce na olympiádu. V Miláně a Cortině d´Ampezzo jich bude 114
Související
Český biatlonový tým počítá pro olympiádu i s Markétou Davidovou
Vysočina Aréna na nohou. Díky finiši Krčmáře vybojovala smíšená biatlonová štafeta bronz
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Občanští demokraté udělali změny v poslaneckém klubu. Benda je přečkal
před 1 hodinou
Průšvih pro pořadatelskou Itálii. Krátce před hrami byl zjištěn doping u biatlonistky
před 1 hodinou
Klempíř chtěl mluvit s umělci, ale poté couvl. Pozvání platí i nadále
před 2 hodinami
Policie vyšetřuje vraždu ženy na Kladensku. Zadržela podezřelého
před 2 hodinami
Plán ukrajinské armády eliminovat 50 000 ruských vojáků měsíčně znepokojil odborníky
před 3 hodinami
Kyjev chystá strategii „ocelový dikobraz.“ Pokud zůstane proti Rusku opuštěný, aktivuje plán B
před 4 hodinami
Macinka dál fanaticky bojuje za Turka, opozice si ho maže na chleba
před 4 hodinami
Hrad čeká na jiného kandidáta na ministra. Žádný další nebude, vzkázal Turek
před 5 hodinami
Ruský dezertér uprchl z fronty na Ukrajině do Německa. Nic mu doma nehrozí, tvrdí úřady a posílají ho zpět
před 6 hodinami
Sněmovna druhý den jedná o vyslovení nedůvěry. Opozice tepe Macinku i Babišův postoj k němu
před 7 hodinami
Uzavřeno, Turek ministrem nebude. Ruší se i schůzky ústavních činitelů, oznámil Babiš po jednání s Pavlem
před 8 hodinami
Druhé kolo ukrajinsko-ruských rozhovorů začíná. Podle Rubia vázne mír na jediném bodě
před 8 hodinami
Nebezpečné počasí na větším území. Meteorologové rozšířili výstrahu
před 8 hodinami
OBRAZEM: Pavel s Babišem schůzku na Hradě nekomentovali, přesunuli se na jednání Bezpečnostní rady
před 9 hodinami
Španělsko chce zakázat sociální sítě mladým, oznámil Sánchez. Tyran, zrádce fašistický totalitář, zuří Musk
před 10 hodinami
Americká letadlová loď sestřelila íránský dron, který se k ní blížil „agresivním způsobem“
před 10 hodinami
Babiš dorazil na Pražský hrad na jednání s Pavlem
před 11 hodinami
Ozbrojené komando zabilo syna bývalého libyjského vůdce Kaddáfího
před 12 hodinami
Počasí: Do konce týdne bude déšť střídat sněžení, příští týden se situace nezlepší
včera
OBRAZEM: Chování Macinky je „extrémní případ buranství“, tepe vládu opozice před hlasováním o nedůvěře
Pětice opozičních stran se dnes pokouší o první svržení koaliční vlády Andreje Babiše, složené ze zástupců hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě. Přestože schůze k vyslovení nedůvěry začala v ostrém tempu a poslanci si odhlasovali jednání dlouho do noci, očekává se, že kabinet díky své stabilní většině 108 hlasů útok ustojí.
Zdroj: Libor Novák