Skoky ze středního můstku nabídly překvapivé medailisty, big air vyhrála Muraseová

Po ženách se na skokanském můstku v Predazzu představili na letošních Zimních olympijských hrách v rámci pondělního programu i muži, kteří svůj první závod na těchto Hrách absolvovali na středním můstku. Tedy na můstku, na kterém se už v rámci Světového poháru příliš neskáče, i proto se dalo očekávat, že o medaile nakonec nebudou bojovat jinak zavedená jména. Už před tímto závodem se příliš nepočítalo s tím, že by mohl o nejvyšší příčky bojovat veterán Roman Koudelka, jemuž se skok v prvním kole nepovedl a do druhého kola se tak nedostal. Závod nakonec ovládl Němec Philipp Raimund. V big airu se pak po mužském finále konalo i to ženské a stejně jako mezi muži i v ženách byla vidět na nejvyšší příčce japonská vlajka. Konkrétně zásluhou Kokomi Muraseové.
Jeden z rekordmanů v české olympijské výpravě co se týče počtu účastí na olympijských hrách, jelikož ta letošní je jeho pátá, Roman Koudelka potřeboval k přiblížení se postupu překonat stometrovou hranici. Jediný český skokanský reprezentant mezi muži však skočil pouhých 99 metrů, od rozhodčích zato získal 115,8 bodu a na postupovou příčku ztrácel nakonec 6,7 bodu. Se závodem se tak rozloučil hned po prvním kole.
„Mně na tomhle malém můstku tréninky moc nesedly od začátku, v létě jsem tu ani nepostoupil z kvalifikace. Byla to pro mě velká výzva, ale bohužel se to nepovedlo. Byl to jeden z lepších skoků na tomhle můstku, a stejně to nestačilo,“ okomentoval po závodě v rozhovoru pro ČT sport svůj výkon Koudelka. Mimochodem, byli i na Hrách v Turíně před dvaceti lety, ovšem ještě jako předskokan.
V závodě nakonec došlo k nečekanému souboji o medaile, protože v první desítce po prvním kole nefiguroval například ani jeden z Rakušanů. Zlato tak tedy putuje k našim západním sousedům do Německa zásluhou Philippa Raimunda, přestože ve Světovém poháru ještě nevyhrál ani jediný závod. Nyní mu k triumfu stačily skoky daleké 102 a 106,5 metru.
I stříbrný medailista je senzační. Z tohoto cenného kovu se totiž pro změnu radoval Polák Kacper Tomasiak. Bronzy se rozdávaly hned dva a to Japonci Renu Nikaidovu a Švýcarovi Gregoru Deschwandenovi. Tradičním jménům, která se pohybují vysoko v průběžném pořadí Světového poháru, se tolik nedařilo. Slovinec Domen Prevc skončil až šestý, minulý olympijský vítěz ze středního můstku Rjoju Kobajaši byl tentokrát až osmý.
Big air na letošní olympiádě patří Japoncům
Ženský finálový závod v big airu navázal na ten mužský a na 55 metrů vysoké rampě byl nejlepší opět reprezentant Japonska, respektive v tomto případě reprezentantka. Konkrétně se ovládnout tento závod povedlo teprve jednadvacetileté snowboardistce Muraseové. Ta si tak vylepšila bronzovou příčku z poslední pekingské olympiády. Druhá skončila Novozélanďanka Zoi Sadowská-Synottová, třetí Korejka Ju Sung-un, které se tak tedy nepovedlo obhájit zlato z posledních Her.
Šanci stát se první závodnicí v této disciplíně, která by získala třetí olympijské zlato v řadě, odmítla Rakušanka Anna Gasserová. A to proto, že se jí nepovedl jak první, tak ani druhý skok. V konečném pořadí ji nalezneme až na osmém místě.
Dodejme, že již v neděli se kvalifikace zúčastnila česká reprezentantka Laura Záveská, která tehdy skončila sedmnáctá a do dvanáctičlenného finále se tak neprobojovala. I tak ale své umístění vnímá jako úspěch.
