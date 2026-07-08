Španělé se gólem v závěru postarali o poslední Ronaldův zápas na MS. Američané končí

Fotbalový světový šampionát zná další čtvrtfinálovou dvojici, která se vygenerovala z pondělních osmifinálových zápasů. Pyrenejské derby, které bylo po většinu času až příliš opatrné z obou stran, zvládlo lépe Španělsko, když o vítězi rozhodla rychlá kombinace v první minutě nastavení, kterou zakončil úspěšně Merino. Rozhodl tak o tom, že právě proti Španělsku odehrál Cristiano Ronaldo s největší pravděpodobností svůj poslední zápas na MS. Daleko gólovější byl zápas mezi domácími USA a Belgií. Tento duel byl očekáván a hrál se pod rouškou napětí především poté, co vyšlo najevo, že i díky jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa se šéfem FIFA Giannim Infantinem mohl nastoupit útočník Folarin Balogun, přestože původně kvůli červené kartě ze šestnáctifinále neměl. Ani toto skandální zrušení trestu však Američanům nepomohlo, neboť i díky chybujícímu gólmanovi Freeseovi jasně zvítězila Belgie.
V Dallasu byl k vidění historicky třetí pyrenejské derby mezi Portugalskem a Španělskem na mistrovství světa a nabídl poločasy jako den a noc. Začátek byl ve znamení svižnosti, přičemž ale od začátku tahali za delší konec provazu Španělé. A tak už po osmi minutách hry se za portugalskou obranou zjevil Oyarzabal, ale v obrovské příležitosti střílel mimo. Na druhé straně se poté poprvé výrazněji ukázal Ronaldo, svým zakončením z úhlu ale pouze protáhl gólmana Simóna.
Krátce po úvodní čtvrthodině byli blízko k otevření skóre hned dvakrát Portugalci. Nejprve nechal vyniknout gólmana Costu Yamal a poté si portugalský muž v brance poradil s Baenovým pokusem. Ve své šanci pak selhal Španěl Olmo, když z hranice malého vápna dorážel hlavičkou vedle. Ve 41. minutě měli Portugalci asi nejblíže k brance. Tehdy z hranice šestnáctky se rozhodl vypálit Medes, aby jeho ránu ještě následně tečoval bránící Porro, od něhož se tak míč dostal na horní tyč španělské svatyně.
Tím však jakž takž koukatelný fotbal skončil. Ve druhé půli se totiž oba týmy uchýlili až k příliš opatrnému fotbalu. V ojedinělých šancích nejprve španělský talent Yamal trefil jen prostředek portugalské branky, kde stál Costa a v 76. minutě pro změnu trefil boční síť španělské branky Fernandes.
Závěr zápasu byli ve znamení až neuvěřitelné pasivity ze strany Portugalska až si říkalo o zasloužený trest a ten přišel. Hned v úvodu nastaveného času provedli Španělé rychlou kombinační akci středem, na jejíž konci byla Torresova kolmice na vyběhnuvšího Merina vstříc portugalské brance a právě Merino udeřil, 1:0. Portugalci se sice následně snažili o vyrovnání, v sedmé minutě nastavení však Silva ve velké příležitosti hlavičkoval jen těsně nad.
A tak zatímco portugalský gólman Costa inkasoval v ten nejnevhodnější moment, jeho španělský protějšek Simón nadále pokračuje ve své neprůstřelnosti na turnaji MS. Mimochodem, na scéně světového šampionátu Simón neinkasoval už 609 minut, pokud k tomu přičteme i minulé mistrovství světa.
Tím, že Portugalci tento duel prohráli a vypadli tak z turnaje, s největší pravděpodobností pak fotbalový svět viděl poslední vystoupení Cristiana Ronalda na mistrovství světa. Už se moc nepočítá, že se představí na dalším za čtyři roky.
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O duelu USA s Belgií se začalo mluvit ještě dříve než se rozehrál a to kvůli již známému skandálnímu rozhodnutí Mezinárodní fotbalové federace FIFA o zrušení trest pro Folarina Baloguna za červenou kartu, kterou dostal tento americký útočník v předešlém šestnáctifinále. Skandálním toto rozhodnutí bylo především proto, že se do případu vložil samotný prezident USA Donald trump, jenž kvůli tomu volal šéfovi FIFA Giannimu Infantinovi.
A tak se i proto většina fotbalové veřejnosti nejspíše zaradovala společně s belgickými fanoušky už v 9. minutě, kdy se poprvé představil De Ketelaere, jenž tak už tehdy dal najevo, že by tohle mohl být jeho zápas, když dostal přihrávku od Raskinu a tu zužitkoval beze zbytku, otevíracím gólem zápasu, 1:0 pro Belgii. Toto vedení ještě nevedlo k jistotě vítězství, jelikož po půlhodině hry se podařilo vyrovnat na 1:1 Tillmanovi z přímého kopu. Už ve 33. minutě ale vrátil Belgičanům vedení opět De Ketelaere, jenž druhý gól dopravil do americké sítě hlavou.
Svoji auru neztratil De Ketelaere ani po změně stran. V 57. minutě to byl právě on, který donutil vyběhnuvšího amerického gólmana Freeseho zazmatkovat, získat tak od něj míč, předat ho Vanakenovi a ten už měl snadnou úlohu i z dálky trefit odkrytou branku, 3:1 pro Belgii.
To byl definitivně rozhodující moment zápasu, který Američany položil. Na nic se ve zbytku zápasu nezmohli, navíc v závěru přišel s navyšující brankou Lukaku, který skóroval opět po další chybě v americké rozehrávce. Právě ta mu tak otevřela cestu k osmé přesné trefě na tomto turnaji, která znamenala úpravu skóre na konečných 4:1.
Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (6.7.2026):
Osmifinále:
Portugalsko – Španělsko 0:1 (0:0)
Branka: 90.+1 Merino. Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (všichni Angl.) – Dankert (video, Něm.). ŽK: B. Silva, Veiga – Torres. Diváci: 70 649 (vyprodáno)
Portugalsko: D. Costa – Cancelo (71. Dalot), Dias, Veiga, Mendes (56. Semedo) – Vitinha (83. B. Silva), J. Neves – Neto (83. Conceicao), Fernandes, Félix (71. Leao) – Ronaldo. Trenér: Martínez
Španělsko: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (85. Ruiz) – Yamal, Olmo (85. Merino), Baena (75. Torres) – Oyarzabal (90.+7 Iglesias). Trenér: de la Fuente
USA – Belgie 1:4 (1:2)
Branky: 31. Tillman – 9. a 33. De Ketelaere, 57. Vanaken, 90+3. Lukaku. Rozhodčí: Machádma – Kaláf, Ruajlí (všichni Jord.) – Al-Marri (video, Kat.). ŽK: McKennie, Tillman (oba USA). Diváci: 66 925
USA: Freese – Freeman, Richards, Ream – Dest (46. Reyna), McKennie, Adams (72. Pepi), Tillman, Robinson (90+2. Arfsten) – Balogun (90+2. Wright), Pulisic (59. Berhalter). Trenér: Pochettino
Belgie: Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, de Cuyper – Onana (21. Vanaken), Tielemans – Trossard (89. Saelemaekers), Raskin (89. Witsel), Lukebakio (67. Doku) – de Ketelaere (67. Lukaku). Trenér: Garcia
6. července 2026 16:24
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Zdroj: Jan Hrabě