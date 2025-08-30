Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy

Pražská Sparta nebude ani třetí rok po sobě chybět v evropských pohárech a po Evropské lize a Lize mistrů, kterou si loni zahrála poprvé po dlouhých 19 letech, si nyní vyzkouší i Konferenční ligu. To i přesto, že v závěrečném duelu v rámci předkol nikterak nezářila a nakonec prohrála 0:1. Protože však v úvodním domácím zápase před týdnem vyhrála 2:0, znamenala tak i tato středeční porážka kýžený postup do hlavní ligové fáze Konferenční ligy.
Prvních 35 minut odvety v lotyšském hlavním městě bylo navzdory celkového dojmu ze sparťanského výkonu v tomto zápase přeci jen v znamení kontroly ze strany Pražanů. Navíc si dokázali během této pasáže vytvořit dvě možnosti. První z nich přišla po uběhnutí čtvrthodiny hry, kdy gólman Zviedris vyrazil na roh střelu sparťanského kapitána Haraslína. Ve 35. minutě pak spolupracoval v šestnáctce domácích Kuchta s Birmančevičem, když ten první tomu druhému sklepl balon tak, aby mohl srbský legionář ve službách Sparty zakončovat z výhodné pozice, ovšem i tak nakonec přestřelil.
Pak už ale začali přebírat iniciativu domácí a do první větší příležitosti se tak na jejich straně dostal Ramires, k němuž se dostal balon po odrazu a domácí kapitán následně trefil naštěstí jen bránícího Uchennu. Za chvíli zahrozil pro změnu Jurkovskis, který ve své šanci přestřelil, v sérii domácích příležitostí pak pokračoval Galo, který ale zamířil jen do náruče brankáře Vindahla. Ten měl práci i po Siquieiraově střele z přímého kopu, po níž dokázal míč vyrazit nad branku konečky prstů.
Aktivita domácích neutichla ani po změně stran. Krátce po návratu na hrací plochu se do své další možnosti dostal opět Galo, jenž poté, co kombinoval s Ramiresem, rozhodl se k přízemní střele, ovšem i tentokrát se svým zákrokem zaskvěl brankář Vindahl. Ten udržel čisté konto i po Musahově následném zakončení, které mířilo nad sparťanskou svatyň.
Nakonec se ale přeci jen domácí kýženého gólového úspěchu dočkali. Stalo se tak v 68. minutě, kdy se Siqueira rozhodl k zakončení zpoza šestnáctky, to bylo na cestě ke sparťanské brance ještě tečované jedním z bránících hráčů a díky tomu se tak míč dostal do sítě za Vindahlova záda, 1:0 pro Rigu. Dánský brankář se tehdy nezmohl ani k zákroku vzhledem ke zmiňované změně střely.
Pokud se do té doby sparťani dívali na tento zápas s obavami, od tohoto momentu bylo jasné, že do závěrečného hvizdu to mohou být ještě daleko větší nervy. V 79. minutě se toto napětí u svých příznivců snažili sparťanští fotbalisté zmírnit snahou o vyrovnání. Další střela kapitána Haraslína v tomto zápase byla tentokrát zblokována na roh. Ani střídajícímu Rrahmanimu se tentokrát nepovedlo navázat na týden starý zápas na Letné, kdy tehdy navýšil na konečných 2:0, a v nastavení ho nyní vychytal gólman Zviedris. Naopak za chvíli na druhé straně byl blízko ke skórování střídající Regža, jehož střela ale minula branku a neposlal tak duel do prodloužení.
Přestože tak Sparta prohrála poprvé s nějakým lotyšským celkem na evropské scéně, neznamenalo to premiérový postup FC Rigy do hlavní fáze jakéhokoli evropského poháru.
"Nebyl to pro nás dobrý zápas. Hlavním cílem ale bylo postoupit do Konferenční ligy. Velký respekt hráčům. Nepovedlo se jim to hezkým fotbalem, ale dali do toho tu mentalitu, která je v odvetném utkání potřebná. Mám radost a jsem velmi hrdý na hráče, realizační tým a klub, že budeme hrát evropské poháry. Je to pro nás klíčové," uvedl na pozápasové tiskové konferenci kouč Sparty Brian Priske, jenž tak mimo jiné uznal, že se nejednalo o zrovna nejpovedenější výkon jeho týmu.
Že Pražané mohli hrát v Lotyšsku lépe, toho si byl vědom i kapitán Haraslín: "Myslím si, že zápas jsme opět mohli zavřít dříve a nedělat z toho takové drama až do konce. Věděli jsme už před začátkem toho dvojzápasu, že bude nejtěžší, který nás čeká," zakončil.
Konečný výsledek odvetného zápasu 4. předkola fotbalové Konferenční ligy UEFA (27.8.2025):
FC Riga – Sparta Praha 1:0 (0:0)
Branka: 68. Siqueira. Rozhodčí: Delajod – Finjean, Evrard – Vernice (video, všichni Fr.). ŽK: Mankenda – Zelený, Ryneš, Birmančevič. Diváci: 5633
První zápas: 0:2, postoupila Sparta
Riga: Zviedris – Toniševs, Ngom, Musah, Jurkovskis – Siqueira, Ankrah, Galo (60. Contreras) – Mankenda (60. Diop), Ramires, Grimaldo (78. Regža). Trenér: Guľa
Sparta: Vindahl – Uchenna, Vydra, Zelený – Preciado (90.+6 Suchomel), Mannsverk (62. Eneme), Kairinen, Ryneš (73. Mercado) – Birmančevič, Haraslín – Kuchta (61. Rrahmani). Trenér: Priske
