Z olympiády byl vyloučen ukrajinský skeletonista. Měl na helmě sportovce zabité během války

Libor Novák

12. února 2026 11:53

Vladyslav Heraskevyč
Vladyslav Heraskevyč Foto: Instagram Vladyslav Heraskevyč

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026. Důvodem je jeho odmítnutí podřídit se pravidlům Mezinárodního olympijského výboru (MOV) ohledně projevů sportovců. Heraskevyč trval na tom, že během závodu nastoupí s helmou, na které jsou vyobrazeni ukrajinští sportovci zabití během probíhající války na Ukrajině.

K dramatickému vyvrcholení sporu došlo ve čtvrtek ráno, kdy se s Heraskevyčem osobně setkala předsedkyně komise sportovců MOV Kirsty Coventry. Cílem schůzky bylo najít kompromis, který by ukrajinskému reprezentantovi umožnil startovat. Heraskevyč však zůstal neoblomný a odmítl helmu vyměnit nebo upravit, což vedlo k jeho okamžitému vyloučení ze soutěže.

Mezinárodní bobslejová a skeletonová federace (IBSF) vydala prohlášení, v němž uvádí, že rozhodnutí o diskvalifikaci učinila soutěžní porota. Podle nich helma, se kterou chtěl pilot startovat, nebyla v souladu s technickými ani etickými pravidly pro olympijské sportoviště. MOV následně s politováním oznámil, že sportovci odebírá akreditaci pro zbytek her.

Samotný Heraskevyč se s tímto verdiktem nehodlá smířit. V rozhovoru pro CNN Sports potvrdil, že plánuje podat odvolání ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS). V jeho boji ho podporují i další výpravy; například lotyšský trenér skeletonu Ivo Steinbergs uvedl, že jejich federace již zaslala IBSF oficiální protest a žádá o Heraskevyčovo znovuzařazení do závodu.

Představitelka MOV Kirsty Coventry byla po schůzce viditelně emotivní. Novinářům sdělila, že nikdo nerozporuje sílu a hloubku Heraskevyčova poselství, které označila za mocný akt uctění památky padlých. Problémem je však striktní výklad pravidel, která na sportovištích zakazují jakákoli politická či pietní prohlášení, aby bylo zachováno neutrální prostředí pro všechny účastníky.

Ukrajinský sportovec své rozhodnutí zdůvodnil morální povinností. Na helmě měl vyobrazeny tváře konkrétních osobností, mezi nimiž byli vzpěračka Alina Perehudova, boxer Pavlo Iščenko, hokejista Oleksij Loginov či střelec Oleksij Habarov. Heraskevyč prohlásil, že tito lidé obětovali své životy, a díky této oběti může on dnes stát na olympijském startu. „Nezradím je,“ dodal rezolutně.

Zpráva o diskvalifikaci zastihla fanoušky přímo v areálu Cortina Sliding Centre. Mnoho Ukrajinců, kteří cestovali tisíce kilometrů, aby svého favorita podpořili, neskrývalo šok a zklamání. Jedna z fanynek pro CNN uvedla, že pro ně je Vladyslav vítězem bez ohledu na výsledek, protože vyhrál „medaili v jejich srdcích“ tím, že dal přednost uctění památky před samotným sportem.

MOV se v posledních dnech snažil najít cestu, jak nechat Heraskevyče závodit. Mluvčí výboru Mark Adams ještě ve středu zdůrazňoval, že MOV cítí s ukrajinským lidem a chápe jejich žal, ale místo pro vyjádření takových emocí nemůže být přímo v ledovém korytě během olympijského závodu. Navrhovali jiné formy vyjádření piety mimo oficiální přenos, což ale sportovec odmítl.

Sportovní tragédií je i fakt, že Heraskevyč patřil k největším favoritům na zisk cenného kovu. V pátém tréninkovém kole před samotným závodem dokonce zajel nejrychlejší čas ze všech startujících. Ukázal tak, že je ve špičkové formě, kterou ale kvůli svému postoji nemohl v ostrém závodě prodat. Mužská soutěž ve skeletonu tak pokračuje bez něj. 

včera

Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno

Související

Lucie Charvátová

Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová

České biatlonistky ve středečním patnáctikilometrovém vytrvalostním závodě, který byl součástí pátého soutěžního dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, napravili den staré vystoupení českých mužů v jejich vytrvalostním závodě, který se jim vůbec nepovedl. Mezi ženami se postarala o nejlepší český výsledek překvapivě olympijská debutantka Tereza Vinklárková, když skončila jedenáctá. Ve druhé desítce se navíc umístila i další česká reprezentantka Tereza Voborníková (15. místo). Po smíšené štafetě získala Francie další biatlonové zlaté olympijské medaile, jelikož s nejlepším časem do cíle dojela Julie Simonová. Stříbro brala její krajanka Lou Jeanmonnotová. Bronz pak nečekaně putuje do Bulharska zásluhou Lory Christovové. Smolařkou byla Němka Franziska Preussová, která si stupně vítězek odstřelila v poslední střelbě.
Martina Sáblíková

Dobrá zpráva z Milána. Sáblíková se rozhodla nastoupit do příštího závodu

Až bude ve čtvrtek na programu v rámci Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo pětikilometrový rychlobruslařský závod žen, čeští fanoušci v něm budou moct fandit loučící se legendě Martině Sáblíkové. Ta totiž dostala svolení od lékařů, že se může závodu zúčastnit poté, co nemohla kvůli nemoci závodit na tříkilometrové trati.

Více souvisejících

Olympijské hry 2026 Vladyslav Heraskevyč

Aktuálně se děje

před 54 minutami

Vladyslav Heraskevyč

Z olympiády byl vyloučen ukrajinský skeletonista. Měl na helmě sportovce zabité během války

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026. Důvodem je jeho odmítnutí podřídit se pravidlům Mezinárodního olympijského výboru (MOV) ohledně projevů sportovců. Heraskevyč trval na tom, že během závodu nastoupí s helmou, na které jsou vyobrazeni ukrajinští sportovci zabití během probíhající války na Ukrajině.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Jak najít závadné kojenecké výživy

Hygienici stahují z trhu kojenecké výživy. Mohou být kontaminované

Hlavní hygienička České republiky Barbory Macková varovala před konzumací vybraných šarží několika značek kojenecké výživy, které byly staženy z trhu kvůli riziku kontaminace toxinem cereulid. Podle dostupných informací byly do Česka od poloviny prosince dovážena balení těchto produktů z Francie, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Irska. Problém se týká výrobků značek Nutrilon, Babybio, Bebelo, Beba, Aptamil či Alfamino.

před 3 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Hluboká krize důvěry. Lidé už ve spojenectví s USA nevěří, co bude po odchodu Trumpa nikdo netuší

V době, kdy se světoví lídři sjíždějí do Německa na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, ukazují nové výsledky průzkumu The Politico Poll hluboký úpadek důvěry v USA. Snahy prezidenta Donalda Trumpa o přepsání dlouhodobých mezinárodních vztahů, zejména v Evropě, odrazují i ty nejvěrnější partnery. Eroze americké pověsti vyvolává vážné otázky o stabilitě globálního řádu, který fungoval po celá desetiletí, i o skutečné síle Spojených států na světové scéně.

před 3 hodinami

Bern, Švýcarsko

10 milionů, jinak konec dohod s EU. Švýcarsko čeká v létě bizarní hlasování

Švýcarsko bude v létě rozhodovat o návrhu krajně pravicové Švýcarské lidové strany (SVP), která požaduje omezení počtu obyvatel země na deset milionů. Tento krok by mohl vážně ohrozit klíčové dohody s Evropskou unií a podle odpůrců z řad podnikatelů i ochromit národní hospodářství. Vláda ve středu oznámila, že referendum o iniciativě s názvem „Ne desetimilionovému Švýcarsku“ se uskuteční 10. června.

před 4 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump

Šestice republikánských zákonodárců se otevřeně postavila proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho celní politice vůči Kanadě. V rámci hlasování, kterému se vedení strany snažilo do poslední chvíle zabránit, tito zástupci vyslali jasný signál nesouhlasu s pilířem Trumpova druhého funkčního období. Skupina se spojila s demokraty, aby podpořila zrušení těchto cel, což odráží dlouhodobější nespokojenost uvnitř strany s probíhající obchodní válkou.

před 5 hodinami

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě

Prezidentské volby na Ukrajině se staly ústředním tématem diplomatických kuloárů, přestože země nadále čelí plnospektrální ruské invazi. Prezident Volodymyr Zelenskyj dnes popřel spekulace, že by se chystal vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě u příležitosti čtvrtého výročí začátku války, tedy 24. února. Podle zdrojů z prezidentské kanceláře zůstává prioritou bezpečnost, bez níž je konání jakéhokoli hlasování nereálné.

včera

Americká sjezdařská hvězda Lindsey Vonnová

Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno

Americká legenda alpského lyžování Lindsey Vonnová psala svůj letošní olympijský příběh ještě před začátkem právě probíhajícího sportovního svátku v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Závodnice, která se ve svých 41 letech před touto sezónou vrátila už po jednom konci své kariéry do kolotoče Světového poháru, v němž několikrát udivovala svými výkony atakující nejvyšší příčky, cílila právě na tyto olympijské hry jako na vrchol svého comebacku. Jenže vše se začalo komplikovat už při generálce na tyto Hry v Crans Montaně, kde při sjezdu spadla a zpřetrhala přední zkřížený vaz. Přesto se chtěla vrátit na velkou mezinárodní scénu pod pěti kruhy, jenže hned při svém prvním vystoupení ve sjezdu taktéž zažila karambol po pouhých dvanácti vteřinách od startu. Vrtulník ji následně musel převézt do nemocnice, kde zjistily zlomenou nohu a kde musely provést už tři operace. Jak to všechno ovlivní její kariéru v budoucnu, zatím nevíme, její otec má ale v této otázce docela jasno.

včera

J. D. Vance

Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích

Bílý dům smazal příspěvek na sociálních sítích, ve kterém viceprezident JD Vance označil historické masakry Arménů za genocidu. Tento krok vyvolal ostrou vlnu kritiky ze strany arménské diaspory i opozičních politiků po celých Spojených státech. Příspěvek byl zveřejněn během Vanceovy dvoudenní cesty do Arménie, kdy společně s manželkou Ushou navštívil památník obětí masového vyvražďování, kterému před více než stoletím podlehlo až 1,5 milionu Arménů.

včera

Benjamin Netanjahu

Netanjahu opět míří za Trumpem. Už se s ním setkal vícekrát než jakýkoliv jiný lídr

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přivítá izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Jejich setkání se uskuteční v době narůstajícího napětí na Blízkém východě a zintenzivňujících se jednání o omezení íránského programu jaderných zbraní. Pro Netanjahua jde již o šestou návštěvu Spojených států od Trumpova návratu do úřadu, což je více, než kolik jich absolvoval kterýkoli jiný světový lídr.

včera

Kyjev

Ideologie ustupuje, prim hrají peníze. Ukrajinci, kteří zrazují svou vlast, končí na dlouhé roky ve vězení

Kristýna Garkavenko, devatenáctiletá dcera kněze z východoukrajinského Pokrovsku, dorazila 19. července 2024 krátce po poledni do otcova kostela. Ačkoliv byla věřící, jejím cílem tentokrát nebyla modlitba. Díky postavení svého otce budovu dobře znala, a tak bez problémů vystoupala do druhého patra. V jedné z místností pak u okna zakrytého žaluziemi tajně nainstalovala mobilní telefon.

včera

Lucie Charvátová

Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová

České biatlonistky ve středečním patnáctikilometrovém vytrvalostním závodě, který byl součástí pátého soutěžního dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, napravili den staré vystoupení českých mužů v jejich vytrvalostním závodě, který se jim vůbec nepovedl. Mezi ženami se postarala o nejlepší český výsledek překvapivě olympijská debutantka Tereza Vinklárková, když skončila jedenáctá. Ve druhé desítce se navíc umístila i další česká reprezentantka Tereza Voborníková (15. místo). Po smíšené štafetě získala Francie další biatlonové zlaté olympijské medaile, jelikož s nejlepším časem do cíle dojela Julie Simonová. Stříbro brala její krajanka Lou Jeanmonnotová. Bronz pak nečekaně putuje do Bulharska zásluhou Lory Christovové. Smolařkou byla Němka Franziska Preussová, která si stupně vítězek odstřelila v poslední střelbě.

Aktualizováno včera

Kanadská policie

Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých

Tragická střelba se v úterý odehrála v malém městě Tumbler Ridge v kanadském státě Britská Kolumbie. Sedm lidí zemřelo v budově střední školy, další dva lidé přišli o život na jiném místě. Po smrti je i útočník. O události informovala americká stanice NBC News. 

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš v Rakousku a na Slovensku. S Ficem a Stockerem řešil evropské priority

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil Rakousko, kde ve Vídni jednal se spolkovým kancléřem Rakouska Christianem Stockerem o konkurenceschopnosti Evropské unie, energetické bezpečnosti a společném postupu v oblasti nelegální migrace. Součástí programu byla také návštěva školy českého Školského spolku Komenský a katedrály sv. Štěpána. Následně český premiér odcestoval do Bratislavy, kde se zúčastnil setkání lídrů zemí Slavkovského formátu. Jednání se uskutečnilo za účasti českého premiéra Andreje Babiše, slovenského premiéra Roberta Fica a rakouského kancléře Christiana Stockera.

včera

včera

Martina Sáblíková

Dobrá zpráva z Milána. Sáblíková se rozhodla nastoupit do příštího závodu

Až bude ve čtvrtek na programu v rámci Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo pětikilometrový rychlobruslařský závod žen, čeští fanoušci v něm budou moct fandit loučící se legendě Martině Sáblíkové. Ta totiž dostala svolení od lékařů, že se může závodu zúčastnit poté, co nemohla kvůli nemoci závodit na tříkilometrové trati.

včera

Věda, ilustrační fotografie

Zapsaly se do historie. Ženy, které obětovaly život pro vědu

Jedenáctý únorový den je Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Osoby něžného pohlaví se v minulosti velmi obtížně prosazovaly na poli vědy. Musely se potýkat s předsudky či urážkami. A některé pro milovanou vědu dokonce obětovaly svůj život.

včera

Fiala prozradil, jak bude pokračovat jeho politická kariéra

Expremiér Petr Fiala (ODS) ve středu reagoval na spekulace o možné kandidatuře ve volbách do Senátu či prezidentských volbách. Fiala oznámil, že bude pokračovat jako politik v Poslanecké sněmovně. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy