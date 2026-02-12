Z olympiády byl vyloučen ukrajinský skeletonista. Měl na helmě sportovce zabité během války

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026. Důvodem je jeho odmítnutí podřídit se pravidlům Mezinárodního olympijského výboru (MOV) ohledně projevů sportovců. Heraskevyč trval na tom, že během závodu nastoupí s helmou, na které jsou vyobrazeni ukrajinští sportovci zabití během probíhající války na Ukrajině.
K dramatickému vyvrcholení sporu došlo ve čtvrtek ráno, kdy se s Heraskevyčem osobně setkala předsedkyně komise sportovců MOV Kirsty Coventry. Cílem schůzky bylo najít kompromis, který by ukrajinskému reprezentantovi umožnil startovat. Heraskevyč však zůstal neoblomný a odmítl helmu vyměnit nebo upravit, což vedlo k jeho okamžitému vyloučení ze soutěže.
Mezinárodní bobslejová a skeletonová federace (IBSF) vydala prohlášení, v němž uvádí, že rozhodnutí o diskvalifikaci učinila soutěžní porota. Podle nich helma, se kterou chtěl pilot startovat, nebyla v souladu s technickými ani etickými pravidly pro olympijské sportoviště. MOV následně s politováním oznámil, že sportovci odebírá akreditaci pro zbytek her.
Samotný Heraskevyč se s tímto verdiktem nehodlá smířit. V rozhovoru pro CNN Sports potvrdil, že plánuje podat odvolání ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS). V jeho boji ho podporují i další výpravy; například lotyšský trenér skeletonu Ivo Steinbergs uvedl, že jejich federace již zaslala IBSF oficiální protest a žádá o Heraskevyčovo znovuzařazení do závodu.
Představitelka MOV Kirsty Coventry byla po schůzce viditelně emotivní. Novinářům sdělila, že nikdo nerozporuje sílu a hloubku Heraskevyčova poselství, které označila za mocný akt uctění památky padlých. Problémem je však striktní výklad pravidel, která na sportovištích zakazují jakákoli politická či pietní prohlášení, aby bylo zachováno neutrální prostředí pro všechny účastníky.
Ukrajinský sportovec své rozhodnutí zdůvodnil morální povinností. Na helmě měl vyobrazeny tváře konkrétních osobností, mezi nimiž byli vzpěračka Alina Perehudova, boxer Pavlo Iščenko, hokejista Oleksij Loginov či střelec Oleksij Habarov. Heraskevyč prohlásil, že tito lidé obětovali své životy, a díky této oběti může on dnes stát na olympijském startu. „Nezradím je,“ dodal rezolutně.
Zpráva o diskvalifikaci zastihla fanoušky přímo v areálu Cortina Sliding Centre. Mnoho Ukrajinců, kteří cestovali tisíce kilometrů, aby svého favorita podpořili, neskrývalo šok a zklamání. Jedna z fanynek pro CNN uvedla, že pro ně je Vladyslav vítězem bez ohledu na výsledek, protože vyhrál „medaili v jejich srdcích“ tím, že dal přednost uctění památky před samotným sportem.
MOV se v posledních dnech snažil najít cestu, jak nechat Heraskevyče závodit. Mluvčí výboru Mark Adams ještě ve středu zdůrazňoval, že MOV cítí s ukrajinským lidem a chápe jejich žal, ale místo pro vyjádření takových emocí nemůže být přímo v ledovém korytě během olympijského závodu. Navrhovali jiné formy vyjádření piety mimo oficiální přenos, což ale sportovec odmítl.
Sportovní tragédií je i fakt, že Heraskevyč patřil k největším favoritům na zisk cenného kovu. V pátém tréninkovém kole před samotným závodem dokonce zajel nejrychlejší čas ze všech startujících. Ukázal tak, že je ve špičkové formě, kterou ale kvůli svému postoji nemohl v ostrém závodě prodat. Mužská soutěž ve skeletonu tak pokračuje bez něj.
