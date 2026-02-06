Začínají XXV. zimní olympijské hry v Itálii

Úderem osmé hodiny večerní odstartovaly jubilejní XXV. zimní olympijské hry v Itálii. Dnešní večer patří velkolepému zahajovacímu ceremoniálu. Na stadionu San Siro v Miláně se představuje více než 2 900 sportovců z 92 národních olympijských výborů. Nejpočetnější výpravu vysílají Spojené státy s více než 230 reprezentanty, následuje Kanada s 210 a domácí Itálie, kterou zastupuje 196 sportovců.
Slavnostní večer, který oficiálně odstartoval ve 20:00 místního času, nese ústřední téma „Harmony“ (Harmonie). Tento koncept má v dnešní neklidné době připomenout význam olympijského příměří a sílu sportu spojovat národy. Na přípravě show pod vedením kreativního ředitele Marca Balicha pracovalo od listopadu přes 1 200 dobrovolníků, kteří divákům zprostředkují vizuální cestu od historie zimních her až po digitální budoucnost.
Tradičním vrcholem bude průvod národů, který se letos odehraje netradičně. Vzhledem k obrovské rozloze her, které pokrývají plochu téměř 8 500 čtverečních mil, budou sportovci defilovat paralelně na čtyřech místech – v Miláně, Cortině d’Ampezzo, Predazzu a Livignu. Pořadí zemí v průvodu se řídí italskou abecedou, což znamená, že například Japonsko (Giappone) vstoupí na plochu dříve než Maďarsko (Ungheria).
Českou republiku reprezentuje historicky nejpočetnější výprava čítající 114 sportovců. Vlajkonoši, které si zvolili sami olympionici, jsou hokejový útočník David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová. Zatímco Pastrňák povede českou skupinu na stadionu San Siro v Miláně, Charvátová ponese národní barvy v Cortině. Pro oba sportovce jde o mimořádnou poctu, kterou Pastrňák označil za splněný sen.
Ceremoniál nabídne také hvězdná hudební vystoupení. Diváci se mohou těšit na americkou ikonu Mariah Carey, domácí hvězdu Lauru Pausini nebo světoznámého tenora Andreu Bocelliho. Program zahrnuje také speciální poctu loni zesnulému módnímu návrháři Giorgiu Armanimu, jehož odkaz je s hostitelským Milánem a italským olympijským týmem nerozlučně spjat.
Vůbec poprvé v historii her vzplanou dva olympijské ohně současně. Jeden cauldron bude umístěn v Miláně u historického oblouku Arco della Pace a druhý na náměstí Piazza Dibona v Cortině. Design těchto ohňů je inspirován geometrickými studiemi Leonarda da Vinciho a symbolizuje propojení pulzujícího velkoměsta s klidem vysokohorské krajiny.
Mezi celebritami, které se před zahájením objevily na červeném koberci u historické opery La Scala, nechyběli herci Stanley Tucci a Michelle Yeoh nebo zpěvák Usher. Svět módy se nezapře ani na samotných sportovcích – zatímco Američané nastupují v uniformách od Ralpha Laurena, Kanaďané zvolili značku Lululemon a mongolská výprava zaujala ceremoniálními oděvy z kašmíru.
Pozornost poutá také návrat ikonického vlajkonoše Pita Taufatofuy z Tongy. Ten se proslavil svým vystupováním bez trička v tradičním oděvu ta'ovala a po absenci na posledních dvou hrách se opět vrací na olympijskou scénu jako jeden z deseti vybraných nositelů vlajky. Mezi dalšími významnými osobnostmi v této roli se objeví například brazilská gymnastka Rebeca Andrade.
Své poselství ke startu her vyslal také papež Lev XIV., který je známým sportovním fanouškem. Ve svém vzkazu vyzdvihl přínos sportu pro fyzický i duchovní rozvoj, ale zároveň varoval před přílišným kultem obrazu a honbou za ziskem. Sport má podle něj zůstat dostupným i pro ty nejchudší a neměl by se stát „fanatickým náboženstvím“.
Kromě oslav přináší hry i technické zajímavosti. Jde o vůbec první olympiádu, kterou společně hostí dvě města vzdálená od sebe pět hodin jízdy autem. Itálie hostí zimní svátek potřetí ve své historii, přičemž do Cortiny se vrací po 70 letech a do celého regionu po 20 letech od úspěšných her v Turíně.
V olympijských prodejnách v Miláně je již nyní velký zájem o oficiální merch, kterému dominují maskoti Tina a Milo. Fanoušci masivně skupují zejména plyšové hračky a fialové olympijské bundy. Organizátoři očekávají, že zájem o upomínkové předměty letos překoná rekordy z předchozích zimních ročníků.
Napínavé souboje o medaile začínají hned v sobotu, kdy se mimo jiné představí sáňkař Jonathan Gustafson. Ten luge popisuje jako „extrémní sáňkování“ bez brzd a pásů, kde sportovci dosahují rychlosti přes 140 km/h. Právě rychlost a technická preciznost budou v následujících 16 dnech rozhodovat o nových olympijských šampionech.
Celé hry vyvrcholí 22. února závěrečným ceremoniálem v antickém amfiteátru Arena di Verona. Do té doby se však zraky celého světa upírají k milánskému San Siru, kde právě v těchto chvílích ožívá olympijská tradice v moderním italském stylu.
