Česko zasáhla jen krátce před začátkem letošních olympijských her smutná zpráva. Odešel totiž jeden z našich olympijských vítězů. Ve věku 68 let zemřel vzpěrač Ota Zaremba, držitel zlaté medaile z Moskvy 1980.
O Zarembově úmrtí informoval Český svaz vzpírání v pátek večer na sociálních sítích. Podle zástupců svazu přišel tento silový sport o legendu.
"S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí olympijského vítěze, mistra světa a světového rekordmana Oty Zaremby. Patřil k absolutním legendám československého vzpírání a navždy zůstane součástí jeho historie," uvedl svaz na facebooku.
Zaremba jako rodák z Havířova vyrostl v Loukách nad Olší. Zprvu se věnoval fotbalu a hokeji, ale nakonec se u něj projevil vzpěračský talent. Největších úspěchů dosáhl na přelomu 70. a 80. let minulého století. V roce 1979 získal stříbro na mistrovství světa v řecké Soluni. O rok později přidal k olympijskému triumfu v Moskvě i dvě zlata a další stříbro ze světového šampionátu. Posledním úspěchem byl bronz z mistrovství Evropy v roce 1984.
Vzpěračskou kariéru ukončil v roce 1987 jako třicetiletý. Poté pracoval v dole ve Stonavě, po sametové revoluci podnikal ve sklenářství. Po vážné autonehodě v roce 1996 už nemohl manuálně pracovat a skončil v částečném invalidním důchodu. Zaujal i prodejem olympijské medaile, který zapříčinily finanční potíže.
10. listopadu 2025 20:14
Ota Zaremba , úmrtí , Vzpírání
Kreml znovu potvrdil svůj nekompromisní postoj a požaduje, aby ukrajinské ozbrojené síly opustily celý region Donbasu jako nezbytnou podmínku pro pokrok v mírových rozhovorech. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zdůraznil, že stažení ukrajinských vojsk z území, která si Rusko nárokuje, je pro Moskvu klíčovým bodem. Toto prohlášení přichází ve chvíli, kdy se pozornost světa upírá k Abú Dhabí, kde začínají historicky první třístranná jednání mezi delegacemi USA, Ukrajiny a Ruska od začátku války.
Zdroj: Libor Novák