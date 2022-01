Češi vysílají do Pekingu rekordní stotřináctičlennou výpravu. Může se ještě navýšit

Dosud byl rekordní počet sportovců na zimní olympiádě takový, že jich čítal celkem 95. Přesně tolik jich odcestovalo před čtyřmi lety do jihokorejského Pchjongčchangu.

Počet sportovců pro Peking je takto vysoký především proto, že se povedlo českým hokejistkám historicky poprvé dostat se na turnaj na zimní olympiádě. Poprvé se také na olymipádě představí české skokanky na lyžích a smíšená dvojice curlerů. Přestože se jedná o 113 sportovců, ovšem nominace čítat ještě o jednu jmennou položku navíc. Samozřejmě za tím stojí ten fakt, že stejně jako před čtyřmi lety, i tentokrát bude Ester Ledecká závodit jak ve sjezdovém lyžování, tak i na snowboardu. Právě v těchto sportech, jak známo, bude obhajovat zlaté medaile z Pchjongčchangu.

Do Pekingu odcestují i dvě další zlaté olympijské medailistky a to rychlobruslařka Martina Sáblíková a snowboardcrossařka Eva Samková. Nad oběma ale visí otazník, neboť obě tyto závodnice se krátce před olympiádou zranili. Zatímco Sáblíková se na začátku ledna po pádu na tréninku řízla bruslí do stehna, Samková má z prosince zlomené oba kotníky. Navíc nyní prodělává covid, kvůli němuž se tak nemůže dostat do Rakouska na plánovanou kontrolu. Právě s její účastí se bude čekat až do nejzazší možné chvíle. „Podmínka účasti sportovce samozřejmě je, aby měl odpovídající zdravotní stav. Rozhodnou její lékaři,“ nechal se k tomu slyšet sportovní ředitel ČOV Martin Doktor.

V mezidobí od této nominace do zahájení Her může ještě do české výběru sportovců přibýt jeden hokejista a jeden biatlonista. Na jistotu své účasti v Pekingu bude také ještě čekat pilot dvojbobu Adam Dobeš. O jeho osudu rozhodne tento víkend a to, zda se během něj do Pekingu kvalifikuje druhá česká posádka. Změny mohou nastat i u lyžařů a snowboardistů. A jak už to v současném světě bývá, do hry může přijít i koronavirus.

Připomeňme, že na posledních Zimních olympijských hrách v Pcjongčchangu dokázala vybojovat česká výprava sedm medailí, o jenu méně než před tím ze Soči. Vzhledem k tomu, jak probíhá dosavadní sezóna zimních sportů z českého pohledu, nenasvědčuje tomu, že by byl tentokrát početnější příděl medailí. „Jako šéf olympijského výboru našim sportovcům věřím. Ester Ledecká a Martina Sáblíková jsou stálice, máme skvělé biatlonisty a držíme pěsti Evce Samkové, aby se stihla uzdravit. A třeba se dočkáme i nějakého skvělého překvapení,“ je však optimistou samtný předseda ČOV Jiří Kejval.

Česká nominace na ZOH v Pekingu:

Akrobatické lyžování

Diana Cholenská, Nikol Kučerová (obě skikros)

Běh na lyžích

Muži: Adam Fellner, Michal Novák, Petr Knop, Jan Pechoušek, Luděk Šeller

Ženy: Barbora Antošová, Tereza Beranová, Zuzana Holíková, Petry Hynčicová, Kateřina Janatová, Petra Nováková, Sandra Schützová.

Biatlon

Muži: Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík.

Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Tereza Voborníková. Jméno 5. muže bude doplněno do pondělí 17. 1.

Boby

Adam Dobeš (dvojbob, jen pokud se nominuje 2. česká posádka), Dominik Dvořák (dvojbob, čtyřbob), Jakub Nosek (dvojbob, čtyřbob), Jan Šindelář (čtyřbob), Dominik Záleský (čtyřbob, při nominaci 2. posádky i dvojbob)

Curling

Tomáš Paul, Zuzana Paulová (oba smíšené dvojice)

Krasobruslení

Michal Březina (muži, týmy), Eliška Březinová (ženy, týmy), Michal Bidař, Jelizaveta Žuková (oba sportovní dvojice, týmy), Filip Taschler, Natálie Taschlerová (oba taneční páry, týmy).

Lední hokej

Muži: Patrik Bartošák, Roman Červenka, Michael Frolík, Šimon Hrubec, Tomáš Hyka, Jakub Jeřábek, Lukáš Klok, Ronald Knot, Jan Kovář, David Krejčí, Tomáš Kundrátek, Radan Lenc, Vojtěch Mozík, Michal Řepík, Lukáš Sedlák, David Sklenička, Jiří Smejkal, Vladimír Sobotka, Matěj Stránský, Michael Špaček, Libor Šulák, Roman Will, Hynek Zohorna, Tomáš Zohorna. Jméno 25. muže bude doplněno do čtvrtka 20. ledna.



Ženy: Kateřina Bukolská, Sára Čajanová, Pavlína Horálková, Klára Hymlárová, Samantha Kolowratová, Denisa Křížová, Dominika Lásková, Aneta Lédlová, Natálie Mlýnková, Alena Mills, Kateřina Mrázová, Noemi Neubauerová, Kristýna Pátková, Daniela Pejšová, Michaela Pejzlová, Klára Peslarová, Vendula Přibylová, Tereza Radová, Lenka Serdar, Viktorie Švejdová, Aneta Tejralová, Tereza Vanišová, Kateřina Zechovská.

Rychlobruslení

Martina Sáblíková (3000 m, 5000 m), Nikola Zdráhalová (1000 m, 1500 m, 3000 m, hromadný start)

Rychlobruslení na krátké dráze

Michaela Hrůzová (500 m, 1000 m)

Saně

Muži: Michael Lejsek (jednotlivci), Zdeněk Pěkný, Filip Vejdělek (oba dvojice)

Ženy: Anna Čežíková.

Severská kombinace

Lukáš Daněk, Ondřej Pažout, Tomáš Portyk, Jan Vytrval

Sjezdové lyžování

Muži: Kryštof Krýzl (slalom, obří slalom, kombinace, týmy), Jan Zabystřan (slalom, obří slalom, super-G, sjezd, kombinace, týmy)

Ženy: Martina Dubovská (slalom), Ester Ledecká (obří slalom, super-G, sjezd, týmy), Barbora Nováková (obří slalom, super-G, sjezd, týmy), Elese Sommerová (slalom, obří slalom, týmy).

Skeleton

Anna Fernstädtová

Skoky na lyžích

Muži: Roman Koudelka, Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek, Filip Sakala.

Ženy: Karolína Indráčková, Klára Ulrichová.

Snowboarding

Muži: Jan Kubičík (snowboardkros)

Ženy: Vendula Hopjaková (snowboardkros), Ester Ledecká (paralelní obří slalom), Šárka Pančochová (Big Air, slopestyle, U-rampa), Eva Samková (snowbaordkros).