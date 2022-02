Souhrn 10. dne olympiády: Češi ve skocích na lyžích, snowboardingu či krasobruslení

Skokané na lyžích měli na programu v pondělí týmovýou soutěž, které se zúčastnili i čeští reprezentanti Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek, Filip Sakala a Roman Koudelka. Závod ale ovládli Rakušané, přestože ti byli po první devět bodů za tehdy vedoucím Slovinskem. Ve druhém kole ale především zásluhou Hörla, závodníka ze třetí skupiny, ve které porazil Timiho Zajce. Díky tak před posledním skokem měli Rakušané rázem pětibodový náskok před druhými Slovinci. A když pak Fettner dokázal přeskočit Petera Prevce, o vítězném kvartetu bylo rozhodnuto. Fettner totiž zaznamenal skok daleký 128 metrů, tedy o metr déle než Prevc.

I když Slovinci tento souboj s Rakoukem nakonec prohráli a mohli tak cítit záhy zklamání, byl to pro ně stejně největší úspěch na olympijských hrách. Jediný olympijský cenný kov pro slovinský skok zaznamenali již v roce 2002 a to bronz. Ještě coby reprezentace Jugoslávie uspěla v týmové soutěži skokanů v Calgary 1988.

Na medailové pozice se vůbec tentokráte nedostali poslední olympijští vítězové v této disciplíně Norové. Ti spoléhali na posledního z kvarteta Mariuse Lindvika, jenže ten v obou případech skončil vždy na šestém místě. Ještě před jeho skokem ve 2. kole byli Norové na třetí pozici o pouhých 2,6 bodu před Německem, Karl Geiger byl ale lepší než Lindvik a tak na bronzovou příčku putovali Němci.

Poprvé se v českém dresu na těchto Hrách předtasavil Viktor Polášek, jenž jinak strávil většinu Her v izolaci kvůli koronaviru. Skočil ale pouze ke 108 metrům a jeho reprezentační kolegové nebyli o nic lepší. A jeden z nich totiž nepřeskočil 110 metrů. Kožíšek skočil 109 metrů, Sakala 101 metrů a Koudelka 107,5 metru. Bylo tak z toho poslední deváté místo a jinak tomu ani být opravdu nemohlo.

Skoky na lyžích:

Muži - družstva: 1. Rakousko (Kraft, Huber, Hörl, Fettner) 942,7 b., 2. Slovinsko (Kos, C. Prevc, Zajc, P. Prevc) 934,4, 3. Německo (Geiger, Eisenbichler, Schmid, Leyhe) 922,9, 4. Norsko 922,1, 5. Japonsko 882,8, 6. Polsko 880,1, 7. Rusko 806,5, 8. Švýcarsko 791,5, 9. ČR (Polášek, Kožíšek, Sakala, Koudelka) 279,5, 10. USA 261,0

Ani v Big Airu se nepovedlo Pančochové postoupit z kvalifikace

Vzhledem k tomu, že Šárka Pančochová absolvovala v Pekingu závody ve všech snowboardových disciplínách, tedy i ve slopestylu, na U-rampě a v Big Airu, očekávalo se, že by alespoň někde mohla tato česká reprezentantka postoupit z kvalifikace. Nakonec se jíto nepovedlo v žádné z těchto sisciplín a to ani v Big Airu.

Jednatřicetiletá závodnice, které se jako první freestylistce na světě podařilo kvalifikovat se na olympiádu právě ve všech těchto třech discplínách, se pokusila v prvním skoku o backside 900 malone. Vše ale ztroskotalo tehdy na dopadu. "Stresovala jsem se v první jízdě a spadla na blbosti, na které jsem už dávno nespadla. Je to trik, který mám fakt naskákaný na sto procent," sdělila k tomu po závodě pro Českou televizi Pančochová.

Při druhém pokusu se pokoušela o backside 720, které se jí naopak vydařil a vše zakončila trikem frontside 720 s chycením za zadní špičku prkna. "Protože se mi nepodařil první skok, tak jsem pak musela improvizovat a taktizovat. Myslela jsem si, že by mi to mohlo vyjít do finále. Mám je víc na jistotu, proto jsem je zvolila," pokračovala v hodnocení svého výkonu Pančochová. Ta sice byla chvíli na poslední postupové pozici. Svými třetími pokusy sle českou reprezentanku ještě překonaly v součtu bodů za dva nejlepší skoky dvě soupeřky a tak se nakonec do první dvanáctky závodnic nevešla.

Kvalifikaci nakonec vyhrála vítězka ze slopestylu Novozélanďanka Zoi Sadowská Synnottová, na druhém místě skončila v kvalifkaci Kokomo Muraseová, třetí Reira Iwabučiová (obě z Japonska).

Snowboarding:

Ženy: Big Air - kvalifikace: 1. Sadowská Synnottová (N. Zél.) 176,50, 2. Muraseová 171,00, 3. Iwabučiová (obě Jap.) 158,50, ... 14. Pančochová (ČR) 123,00 - nepostoupila do finále

Sourozenci Taschlerovi skončili v rytmickém tanci šestnáctí. Vítězi se stali Francouzi

Přestože čeští krasobruslaři Natálie a Filip Tachlerovi nakonec v tancích skončili na 16. pozici, byli ze svého výkonu spokojení. Jejich volný tanec v rytmu tanga zajeli podle svých představ a dokázali se tak díky tomuto výkonu poszunout o jedno místo ve výsledkové listině výše. Navíc k tomuto posunu pomohl i nejistý výkon Natalie Kaliszekové a Maksyma Spodyrijeva z Polska. Ti totiž ve své jízdě nezvládli závěrečnou zvedačku.

"Za mě ta jízda byla peckoidní. Konečně, po dlouhé době, jsme zajeli čistou jízdu, což byl skvělý pocit. Od začátku jsme byli v přítomném okamžiku. Na konci jsem tam mohl pustit ty emoce," nechal se slyšet k výkonu českých sourozenců jeden z nich Filip v rozhovoru pro Českou televizi. "Za mě ta jízda byla peckoidní. Konečně, po dlouhé době, jsme zajeli čistou jízdu, což byl skvělý pocit. Od začátku jsme byli v přítomném okamžiku. Na konci jsem tam mohl pustit ty emoce," dodala o nic méně spokojenější jeho sestra Natálie.

O tom, že se ve finálové části závodu v tancích čeští sourozenci skutečně představí, rozhodl jejich rytmický tanec. Před ním žádná nerovozita cítit naštěstí nebyla. "Řekla jsem si, že není co ztratit. Teď je čas si to užít. V kraťasu jsme si to odpracovali, postupovali jsme," řekla Taschlerová pro Radiožurnál. Filip Taschler pak vidí za jejjich značným posunem ve výkonnosti jejich spolupráci s italským koučem Matteem Zannim. "Posunul nás ve všech směrech. Začali jsme s ním pracovat, když jsme dospívali, odletěli jsme s ním do Ameriky. naučil nás novému přístupu ke sportu, myšlení o životě," řekl.

Natálie pak k němu s odkazem na to, že před třemi lety právě on sourozencům řekl jako první zprávu o smrti jejich otce, prozradila následující: "Nebereme ho jako trenéra, ale součást rodiny."

Závod v tancích nakonec ovládli čtyřnásobní světoví šampioni z Francie Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron, jež se nakonec mohli pyšnit rekordním součtem 226,98 bodu. Druzí skončili účadují světoví i evropští šampioni Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov z Ruska.

Krasobrusení - závod v tancích:

1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 226,98, 2. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 220,51, 3. Hubbellová, Donohue 218,02, 4. Chocková, Bates (oba USA) 214,77, 5. Guignardová, Fabbri (It.) 207,05, 6. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 205,07, 7. Gillesová, Poirier (Kan.) 204,78, 8. Smartová, Díaz (Šp.) 199,11, 9. Fournierová Beaudryová, Sörensen (Kan.) 192,35, 10. Fearová, Gibbson (Brit.) 191,64 , ... 16. Taschlerová, Taschler 168,32

Český dvojbob je po druhé jízdě na dvanácté pozici

Pro českou posádku Dominika Dvořáka a Jakuba Noska je cíl umístit se do desátého místa na této olympiádě. Naposledy se to podařilo českému dvojbobu pod pěti kruhy v roce 1998. Nyní tedy současnou českou posádku od dělí od TOP 10 pouhých 25 setin a po druhé jízdě je tak tedy dvanáctá.

Vedoucí pozici pak drží německý suverén Friedrich, olympijský vítěz z Pcjongčchangu. Vede o patnáct setin, přestože druhou jízdu zajela lépe jiná německá posádka s Johannesem Lochnerem.