ZOH: Češky ztratily duel se Švýcarskem a z vedení 1:3 byla prohra po nájezdech

Poté, co nejprve ve čtvrtek české hokejistky vstoupily do milánského olympijského turnaje prohrou 1:5 s Američankami, přičemž tato prohra se spíše čekala, hned druhý den na to se Češkám nepodařilo si připsat první své vítězství na turnaji ani v duelu proti Švýcarsku. A to navzdory tomu, že nad nimi vedly po dvou třetinách 3:1. Švýcarkám se totiž podařilo duel nejen vyrovnat, ale na nájezdy, které byly dramatické, dokonce i 4:3 vyhrát.
Duel, který svou návštěvou poctil i český prezident Petr Pavel s chotí, začal skutečně velice dobře z českého pohledu a tehdy málokdo z českých fanoušků přemýšlel nad tím, že by vše mohlo skončit jinak než první výhrou Češek na tomto turnaji. Už po minutě a půl se totiž povedlo otevřít skóre poté, co Šapovalilová vypálila z pravé strany. Protože se tuto ránu nepodařilo švýcarské gólmance Maurerové udržet ve své výstroji, čehož využila dotírající Kaltounková a ta už puk dokázala dotlačit na místo určení, tedy do švýcarské branky.
V osmé minutě se se sice Švýcarkám zásluhou Zimmermannové, která unikla Češkám, vyrovnat na 1:1, jenže naštěstí se svěřenkyně Carly MacLoedové o minutu později vrátily do vedení. Stalo se tak poté, co se Mrázové povedlo získat kotouč u mantinelu, aby pak chytře zadovkou přihrála do předbrankového prostoru, kde se pohybovala nikým nehlídaná Mlýnková. Ta se pak při svém zakončení nemýlila, 2:1.
Během druhé dvacetiminutovky tahaly za delší konec provazu Švýcarky a proto tak mohli být Češky rády za to, že v brance měly výtečnou Hesovou. Díky ní se během této části hry stav neměnil.
Do závěrečné třetiny se snažily Češky rozhodnout větším pohybem a důrazem. Juřičkové, ani Vanišové se ještě dostat Češko dvougólového vedení nevydařilo, až ve 47. minutě Plesová zvýšila poté, co sebrala puk jedné z bránících Švýcarek, 3:1.
Tehdy se zdálo, že by vše mohlo směřovat k první výhře Češek na turnaji, jenže dvě minuty po třetím českém gólu byla vyloučena Trnková a tuto početní výhodu se kombinací, na jejímž konci byla Wetliová, dokonale soupeřky využily, 3:2 pro Češky.
Závěr základní hrací doby se tak rázem stal dramatickým, zvláště tehdy, když svoji obrovskou příležitost neproměnila Mrázová. V 58. minutě tak tedy přišel na druhé straně trest, když po nahození Christenové stojící skoro u modré čáry kotouč nejenže doplachtil až k brankářce Hesové, ale ještě přes ní díky švýcarskému důrazu přepadl za její záda, 3:3.
Poté, co o vítězkách nerozhodlo následné prodloužení, muselo se k nájezdům. Vyrovnaně dospěly až do sedmé série, i když i před touto sérií byly Švýcarky blízko k rozhodnutí, v osmé už se ale Češkám skórovat nepovedlo, za to následně Weyová rozhodla.
Konečný výsledek olympijského turnaje hokejistek v Miláně a Cortině d´Ampezzo (6.2.2025):
SKUPINA A:
Česko – Švýcarsko 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:0, 1:2 – 0:0)
Branky a nahrávky: 2. Kaltounková (Šapovalivová, Hymlárová), 9. Mlýnková (Mrázová), 47. Plosová – 8. Zimmermannová, 50. Wetliová (Weyová, Stalderová), 58. Christenová (Enzlerová, Müllerová), rozhodující sam. nájezd Weyová. Rozhodčí: Henrikssonová (Švéd.), Hillerová (USA) – Clarkeová, Zachová (obě Kan.). Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 8927
Česko: Hesová – Neubauerová, D. Pejšová, Trnková, Tejralová, Lásková, Čajanová, Seroiszková – Mlýnková, Mrázová, Vanišová – Plosová, Pištěková, Křížová – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Přibylová, Juříčková. Trenérka: MacLeodová
