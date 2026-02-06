ZOH: Češky ztratily duel se Švýcarskem a z vedení 1:3 byla prohra po nájezdech

Česká ženská hokejová reprezentace
Česká ženská hokejová reprezentace Foto: Instagram narodnitymzen

Poté, co nejprve ve čtvrtek české hokejistky vstoupily do milánského olympijského turnaje prohrou 1:5 s Američankami, přičemž tato prohra se spíše čekala, hned druhý den na to se Češkám nepodařilo si připsat první své vítězství na turnaji ani v duelu proti Švýcarsku. A to navzdory tomu, že nad nimi vedly po dvou třetinách 3:1. Švýcarkám se totiž podařilo duel nejen vyrovnat, ale na nájezdy, které byly dramatické, dokonce i 4:3 vyhrát.

Duel, který svou návštěvou poctil i český prezident Petr Pavel s chotí, začal skutečně velice dobře z českého pohledu a tehdy málokdo z českých fanoušků přemýšlel nad tím, že by vše mohlo skončit jinak než první výhrou Češek na tomto turnaji. Už po minutě a půl se totiž povedlo otevřít skóre poté, co Šapovalilová vypálila z pravé strany. Protože se tuto ránu nepodařilo švýcarské gólmance Maurerové udržet ve své výstroji, čehož využila dotírající Kaltounková a ta už puk dokázala dotlačit na místo určení, tedy do švýcarské branky.

V osmé minutě se se sice Švýcarkám zásluhou Zimmermannové, která unikla Češkám, vyrovnat na 1:1, jenže naštěstí se svěřenkyně Carly MacLoedové o minutu později vrátily do vedení. Stalo se tak poté, co se Mrázové povedlo získat kotouč u mantinelu, aby pak chytře zadovkou přihrála do předbrankového prostoru, kde se pohybovala nikým nehlídaná Mlýnková. Ta se pak při svém zakončení nemýlila, 2:1.

Během druhé dvacetiminutovky tahaly za delší konec provazu Švýcarky a proto tak mohli být Češky rády za to, že v brance měly výtečnou Hesovou. Díky ní se během této části hry stav neměnil.

Do závěrečné třetiny se snažily Češky rozhodnout větším pohybem a důrazem. Juřičkové, ani Vanišové se ještě dostat Češko dvougólového vedení nevydařilo, až ve 47. minutě Plesová zvýšila poté, co sebrala puk jedné z bránících Švýcarek, 3:1.

Tehdy se zdálo, že by vše mohlo směřovat k první výhře Češek na turnaji, jenže dvě minuty po třetím českém gólu byla vyloučena Trnková a tuto početní výhodu se kombinací, na jejímž konci byla Wetliová, dokonale soupeřky využily, 3:2 pro Češky.

Závěr základní hrací doby se tak rázem stal dramatickým, zvláště tehdy, když svoji obrovskou příležitost neproměnila Mrázová. V 58. minutě tak tedy přišel na druhé straně trest, když po nahození Christenové stojící skoro u modré čáry kotouč nejenže doplachtil až k brankářce Hesové, ale ještě přes ní díky švýcarskému důrazu přepadl za její záda, 3:3.

Poté, co o vítězkách nerozhodlo následné prodloužení, muselo se k nájezdům. Vyrovnaně dospěly až do sedmé série, i když i před touto sérií byly Švýcarky blízko k rozhodnutí, v osmé už se ale Češkám skórovat nepovedlo, za to následně Weyová rozhodla.

Konečný výsledek olympijského turnaje hokejistek v Miláně a Cortině d´Ampezzo (6.2.2025):

SKUPINA A:

Česko – Švýcarsko 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:0, 1:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Kaltounková (Šapovalivová, Hymlárová), 9. Mlýnková (Mrázová), 47. Plosová – 8. Zimmermannová, 50. Wetliová (Weyová, Stalderová), 58. Christenová (Enzlerová, Müllerová), rozhodující sam. nájezd Weyová. Rozhodčí: Henrikssonová (Švéd.), Hillerová (USA) – Clarkeová, Zachová (obě Kan.). Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 8927

Česko: Hesová – Neubauerová, D. Pejšová, Trnková, Tejralová, Lásková, Čajanová, Seroiszková – Mlýnková, Mrázová, Vanišová – Plosová, Pištěková, Křížová – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Přibylová, Juříčková. Trenérka: MacLeodová

ZOH: České hokejistky na úvod poznaly sílu favoritek z USA. Prohrály 1:5

Česká ženská hokejová reprezentace

ZOH: České hokejistky na úvod poznaly sílu favoritek z USA. Prohrály 1:5

Zatímco mužský hokejový turnaj začne v rámci letošních Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo začne později, ten ženský začal ještě den před oficiálním zahájením Her. Na úvod letošní olympiády se svěřenkyně koučky Carly MacLeodové utkaly s Američankami, tedy s jedněmi z favoritek celého turnaje. Duel skončil sice vysokým vítězstvím USA 5:1, i tak se ale Češky proti těmto silným soupeřkám neztratily a místy favorita i potrápily.
Hokej, ilustrační foto.

Další český hokejový úspěch. Po stříbru mužské dvacítky má ženská osmnáctka bronz

Po roce si zopakovaly souboj o bronz se Švédskem a po roce z toho bronz opravdu byl. České hokejistky do 18 let se krátce po vstupu do nového roku 2026 postaraly o další medaili ze světového šampionátu pro český hokej. Připomeňme, že úplně v úvodu nového roku si pro stříbro ve své věkové kategorii stihli dojít na mistrovství světa hokejisté do 20 let. Nyní tedy na ně navázala děvčata do 18 let poté, co Švédky dokázaly porazit 4:3.

hokej Olympijské hry 2026 ženský hokej

