Abnormality v plicích i ledvinách. Symptomy koronaviru přetrvávají i měsíce, tvrdí vědci

Studie sledovala 58 pacientů hospitalizovaných s koronavirem. Vědci zjistili abnormality ve více orgánech. Osoby, které prodělaly koronavirus, by podle vědců mohly trpět přetrvávajícími záněty.

"Tato zjištění podtrhují potřebu dále prozkoumat fyziologické procesy spojené s covidem-19 a vyvinout všestranný, jednotný model klinické péče o naše pacienty po propuštění z nemocnice," uvedla Betty Ramanová, lékařka z Oxfordské univerzity a jedna z vedoucích studie.

