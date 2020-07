Stovky vědců varují: Koronavirus SARS-CoV-2 se může šířit i vzduchem

Donald Milton, odborník v oblasti environmentálního zdraví, je jedním z 239 vědců, kteří napsali otevřený dopis o potenciálním přenosu viru SARS-CoV-2 vzduchem. „Většina organizací veřejného zdraví, včetně WHO, neuznává přenos viru vzduchem. Mytí rukou a sociální distancování je přiměřené, ale podle našeho názoru to nestačí k zajištění ochrany před mikročásticemi viru ve vzduchu vypuštěnými infikovanými lidmi,“ napsal Milton se svými kolegy. Pro CNN se pak odborník zmínil o domněnce, že organizace se bojí mluvit o možném přenosu vzduchem, aby nevznikla panika mezi lidmi.

Milton doufá, že WHO co nejdříve uzná důležitost aerosolů viru SARS-CoV-2 ve vzduchu a o potenciálním šířením touto cestou lidi informuje. „Ať už to tak chtějí nazývat nebo ne,“ míní Milton a dodává, že vědci s touto myšlenkou pracují již od února letošního roku.

Milton předpokládá, že agentury se bojí hovořit o virových aerosolech ve vzduchu kvůli obavám z nedodržování hygienických opatření, nošení ochranných masek na obličeji a sociálního distancování. „Nejlepší vakcína proti strachu je znalost,“ zdůrazňuje Milton a dodává, že mytí rukou a nošení ochranných masek na obličeji výrazně snižuje přenos viru u zdroje, ale jakmile se vznáší ve vzduchu, už je těžší ho blokovat.

„Studie nepochybně prokázaly, že viry se uvolňují během výdechu, mluvení a kašle v mikrodropletech, které jsou dostatečně malé na to, aby zůstali ve vzduchu a představují riziko až 2 metry od infikovaného jednotlivce,“ tvrdí vědci. Milton dodává, že toto je klíčový faktor pandemie covid-19.

Ochranu před vznášejícími aerosoly ve vzduchu poskytuje respirátor N95 nebo vyšší a podle Miltona je právě toto možná důvod, proč WHO mlčí. Respirátor N95 je ekvivalentem evropského FFP2 a jde o celosvětově nedostatkové zboží, převážně určené pro zdravotnický personál, který je viru vystaven denně.

Milton uvedl, že jsou i méně nákladné způsoby, jak snížit riziko nákazy covid-19 pomocí aerosolů. „Například jednoduché kroky, jako otevřít dveře a okna mohou výrazně zvýšit průtok vzduchu,“ radí Milton a dodává, že v autě bychom měli mít otevřená okénka a ujistit se, že klimatizace je nastavena i na venkovní cirkulaci.