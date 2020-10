Počet přírodních katastrof roste. Humanitární pomoc bude potřebovat stále víc lidí, varuje WMO

V budoucnu se podle WMO bude patrně také zvyšovat počet lidí, kteří budou kvůli extrémním meteorologickým jevům potřebovat mezinárodní humanitární pomoc. V roce 2018 jich bylo 108 milionů.

WMO od roku 1970 do roku 2019 napočítala zhruba 11.000 přírodních katastrof, přes 6700 z nich bylo zaregistrováno v posledních 20 letech. Více než 40 procent extrémních meteorologických jevů tvořily záplavy, dalších 35 procent bouře. "Kvůli změnám klimatu se vyskytují extrémní meteorologické a klimatické fenomény častěji, jsou silnější a mají vážnější dopad," dodává ve své zprávě WMO.

The number of recorded disasters has increased x 5 and economic losses x 7 since 1970, but the average number of deaths for each disaster has fallen by a third, thanks to improved #EarlyWarnings, per #StateofClimateServices report on #DRRDayhttps://t.co/gieKTa7xV6 pic.twitter.com/6e1ymcdy04