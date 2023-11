WMO: Letošní počasí po sobě zanechalo stopu zkázy a zoufalství. Příští rok bude ještě horší

Letošní rok překonal klimatické rekordy a má být nejteplejším od začátku měření. Hladina skleníkových plynů a moří dosáhla historických maxim a antarktický mořský led je na rekordních minimech, což je vzorec, který bude pokračovat i v roce 2024, uvedla WMO podle serveru Financial Times.

Jev El Niño, který letos začal, pravděpodobně povede k dalším vysokým teplotám v roce 2024. Příští rok tak může letošně rekordně teplý ještě překonat, protože zmíněný jev má největší dopad na globální teploty "poté, co vyvrcholí," uvedla WMO a dodala, že za posledních devět let jsme byli svědky jednoho pokořeného rekordu za druhým.

Rychlost vzestupu hladiny moří byla podle WMO od roku 2013 do roku 2022 více než dvojnásobná oproti období od roku 1993 do 2012. "Jde o víc než jen o statistiky. Riskujeme, že prohrajeme závod o to, abychom zachránili naše ledovce a zabránili vzestupu hladiny moří," uvedl generální tajemník WMO Petteri Taalas.

Generální tajemník OSN António Guterres dnes na COP28 vyzval světové vůdce, aby přijali potřebná opatření, včetně závazku k ukládání fosilních paliv, která jsou největším přispěvatelem globálního oteplování.

"Letos jsme viděli komunity po celém světě zmítané požáry, záplavami a spalujícími teplotami. Z rekordního globálního tepla by mělo světovým vůdcům běhat mráz po zádech," dodal. "Rok 2023 překonal klimatické rekordy doprovázené extrémním počasím, které zanechalo stopu zkázy a zoufalství," uvedla WMO.

Server Business Standard upozornil, že v roce 2022 dosáhly zaznamenané koncentrace primárních skleníkových plynů – oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného – nejvyšších hodnot. Měření v reálném čase na konkrétních místech ale naznačují pokračující nárůst těchto plynů během celého roku 2023.

"Úrovně skleníkových plynů jsou rekordně vysoké. Globální teploty jsou rekordní. Vzestup hladiny moří je rekordní. Antarktický mořský led je rekordně nízký. Je to ohlušující kakofonie zlomených rekordů," podotkl Taalas.

"Potřebujeme ztrojnásobit obnovitelné zdroje na globální úrovni," podotkl Guterres pro agenturu AFP s tím, že se nelze nadále spoléhat jen na dobrovolné závazky některých států. To je v souladu s požadavky některých států, které vyzvaly k tomu, aby konečné prohlášení COP28, které vyžaduje jednomyslnou shodu, výslovně požadovalo snížení spotřeby fosilních paliv.

"Máme potenciál, technologie, kapacitu a peníze. Peníze jsou k dispozici, jde o to zajistit, aby šly správným směrem, abychom udělali to, co je nutné, nejen abychom udrželi oteplování pod hranicí 1,5 stupně. Jediná věc, která stále chybí, je politická vůle," dodal.

V listopadu nastal den, kterého se vědci obávali

Letošní mimořádně teplé počasí podle unijní klimatologické služby Copernicus zřejmě poprvé překonalo o více než dva stupně Celsia teplotní průměr z let 1850 až 1900. 17. listopad se tak pravděpodobně stal dnem, kterého se vědci obávali, protože omezení globálního oteplování bylo jedním z klíčových cílů Pařížské klimatické dohody. Odborníci se také obávají, že letošní rok bude nejen nejteplejším rokem od začátku měření, ale i za posledních více než 100 tisíc let.

Jednodenní překročení dvoustupňové úrovně neznamená selhání snah o omezení klimatických změn. "Teploty by musely překračovat dvoustupňovou hranici po měsíce a roky, aby vědci považovali tuto hranici za překročenou. Nicméně je to alarmující připomínka toho, že klima se dostává do nejistých vod," píše deník Washington Post.

Podle odhadů expertů z projektu Copernicus byla odchylka od předindustriálního průměru dne 17. listopadu 2,06 stupně Celsia. Oznámila to Samantha Burgessová, zástupkyně ředitele unijní meteorologické služby, která se odvolávala na data ze souboru ERA5, který využívá miliardy měření ze satelitů, lodí, letadel a meteorologických stanic po celém světě.

Americký klimatolog Zeke Hausfather podotkl, že i když nelze vyvozovat velké závěry z jediného dne, páteční údaj by mohl signalizovat extrémně vysoké teploty, kterým je svět v tomto roce vystaven. Odborníci se domnívají, že rok 2023 bude nejteplejším rokem nejen od začátku vedení meteorologických záznamů, ale za posledních více než 100 tisíc let.

Na možné překonání historicky nejteplejšího roku vědci upozorňovali už dříve, poté, co meteorologové uvedli, že i září se stalo celosvětově nejteplejším měsícem v historii měření. Podle dat, které prezentoval Copernicus, byla průměrná globální teplota v září 16,38 stupňů Celsia, což je o 0,93 stupně více než průměrná teplota mezi lety 1991 až 2020.

Friederike Ottová, klimatoložka z londýnské univerzity Imperial College, komentovala tato data jako "rozsudek smrti" pro lidi i pro ekosystémy a zdůraznila, že se nejedná pouze o statistiku ohledně počasí, ale o závažné varování ohledně klimatických změn.