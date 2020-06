Úřady varují těhotné ženy. Covid-19 u nich má často vážný průběh

Výzkum zahrnoval data od 22. ledna do 7. června a sbíral informace o 326 335 těhotných ženách od 15 do 44 let, které měly covid-19. Podle CNN není jasné, jestli ženy byly hospitalizovány s komplikacemi kvůli covidu-19 anebo problémy souvisejícími s těhotenstvím, přičemž až poté byly pozitivně testovány. „Tato nová studie zahrnuje největší kohortu těhotných žen v USA pozitivních na vir SARS-CoV-2,“ uvedla Sara Oliverová z CDC.

Těhotné ženy měly stejné základní příznaky jako je kašel a dušnost, ale ve srovnání s negravidními ženami netrpěly horečkou, bolestmi svalů, zimnicí nebo bolestmi hlavy. Přesto jich muselo být 31 % hospitalizováno a podle slov Oliverové měly o 50 % vyšší pravděpodobnost hospitalizace na jednotkách intenzivní péče a dokonce o 70 % vyšší pravděpodobnost, že budou připojené na ventilaci. Analýza také poukázala na rasové rozdíly u těhotných žen s covid-19. Hospitalizace se týkala 46 % hispánek, 22 % černošek a 23 % bělošek.

CDC vydala i doporučení těhotným ženám, které by mělo zabránit závažnému průběhu onemocnění covid-19. „Mezi konkrétní činnosti, které mohou těhotné ženy podniknout, patří omezení interakcí s ostatními lidmi v co největším možném rozsahu a návštěvy gynekologické poradny,“ napsali vědci z CDC ve svém prohlášení.

Americká asociace porodníků a gynekologů (ACOG) vydala prohlášení ve kterém apeluje na lékaře, aby své pacientky, které jsou pozitivně testovány na covid-19, registrovali jako prioritu, aby lékařská komunita mohla lépe porozumět dopadu covid-19 na těhotenství. „Je důležité, aby lékařská péče informovala o nových důkazech a datech, aby odrážely nejaktuálnější informace,“ řekl viceprezident asociace Christopher Zahn a dodal, že informace CDC zdůrazňují důležitost, že těhotné pacientky s covid-19 by měly být prioritou pro novou vakcínu.